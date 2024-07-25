https://ria.ru/20240725/smi-1961932664.html

Французский журналист вернулся из Украины и рассказал о положении ВСУ

Французский журналист вернулся из Украины и рассказал о положении ВСУ - РИА Новости, 25.07.2024

Французский журналист вернулся из Украины и рассказал о положении ВСУ

О полномасштабном украинском контрнаступлении в ближайшие месяцы не может быть и речи на фоне нехватки боеприпасов и солдат, ВСУ по всем фронтам лишь... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T13:18

2024-07-25T13:18

2024-07-25T13:18

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

владимир путин

сергей шойгу

сергей лавров

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. О полномасштабном украинском контрнаступлении в ближайшие месяцы не может быть и речи на фоне нехватки боеприпасов и солдат, ВСУ по всем фронтам лишь обороняются, заявил журналист газеты Monde Эммануэль Гриншпан, который недавно побывал на Украине. "О полномасштабном украинском контрнаступлении в ближайшие месяцы не может быть и речи. Нет достаточно... боеприпасов и бронетехники, а также... доступных недавно поступивших на службу обученных штурмовых отрядов. Украинцы в оборонительной позиции на всех фронтах", - говорится в сообщении на сайте газеты.Источники подтвердили журналисту, что западные поставки боеприпасов возобновились, но их недостаточно. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных – как будто "это не их люди". По словам на тот момент министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240725/aerodrom-1961858031.html

https://ria.ru/20240725/vsu-1961862026.html

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украина, россия, сша, владимир путин, сергей шойгу, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато