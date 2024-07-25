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Следствие добавило Шабутдинову новые эпизоды мошенничества - РИА Новости, 25.07.2024
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19:37 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/shabutdinov-1962029030.html
Следствие добавило Шабутдинову новые эпизоды мошенничества
Следствие добавило Шабутдинову новые эпизоды мошенничества - РИА Новости, 25.07.2024
Следствие добавило Шабутдинову новые эпизоды мошенничества
Следствие добавило новые эпизоды мошенничества бизнес-коучу Аязу Шабутдинову в рамках его уголовного дела, сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T19:37
2024-07-25T19:37
происшествия
москва
россия
аяз шабутдинов
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Следствие добавило новые эпизоды мошенничества бизнес-коучу Аязу Шабутдинову в рамках его уголовного дела, сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов. "Ему (Шабутдинову) предъявлено 92 эпизода", - сказал адвокат. Ранее при рассмотрении вопроса о продлении Шабутдинову стражи в Таганском суде Москвы было известно о 80 эпизодах мошенничества. Блогеру продлили арест до 16 августа. Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО. Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск.
https://ria.ru/20240404/shabutdinov-1937845981.html
https://ria.ru/20240520/shabutdinov-1947213238.html
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происшествия, москва, россия, аяз шабутдинов
Происшествия, Москва, Россия, Аяз Шабутдинов
Следствие добавило Шабутдинову новые эпизоды мошенничества

Следствие добавило коучу Шабутдинову новые эпизоды мошенничества, теперь их 92

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевОбвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов
Обвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Обвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Следствие добавило новые эпизоды мошенничества бизнес-коучу Аязу Шабутдинову в рамках его уголовного дела, сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов.
"Ему (Шабутдинову) предъявлено 92 эпизода", - сказал адвокат.
Обвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов в Таганском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
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4 апреля, 15:50
Ранее при рассмотрении вопроса о продлении Шабутдинову стражи в Таганском суде Москвы было известно о 80 эпизодах мошенничества. Блогеру продлили арест до 16 августа.
Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.
Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО.
Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск.
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