https://ria.ru/20240725/shabutdinov-1962029030.html
Следствие добавило Шабутдинову новые эпизоды мошенничества
Следствие добавило Шабутдинову новые эпизоды мошенничества - РИА Новости, 25.07.2024
Следствие добавило Шабутдинову новые эпизоды мошенничества
Следствие добавило новые эпизоды мошенничества бизнес-коучу Аязу Шабутдинову в рамках его уголовного дела, сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T19:37
2024-07-25T19:37
2024-07-25T19:37
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Следствие добавило новые эпизоды мошенничества бизнес-коучу Аязу Шабутдинову в рамках его уголовного дела, сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов. "Ему (Шабутдинову) предъявлено 92 эпизода", - сказал адвокат. Ранее при рассмотрении вопроса о продлении Шабутдинову стражи в Таганском суде Москвы было известно о 80 эпизодах мошенничества. Блогеру продлили арест до 16 августа. Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО. Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск.
https://ria.ru/20240404/shabutdinov-1937845981.html
https://ria.ru/20240520/shabutdinov-1947213238.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, москва, россия, аяз шабутдинов
Происшествия, Москва, Россия, Аяз Шабутдинов
Следствие добавило Шабутдинову новые эпизоды мошенничества
Следствие добавило коучу Шабутдинову новые эпизоды мошенничества, теперь их 92
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Следствие добавило новые эпизоды мошенничества бизнес-коучу Аязу Шабутдинову в рамках его уголовного дела, сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов.
"Ему (Шабутдинову) предъявлено 92 эпизода", - сказал адвокат.
Ранее при рассмотрении вопроса о продлении Шабутдинову стражи в Таганском суде Москвы
было известно о 80 эпизодах мошенничества. Блогеру продлили арест до 16 августа.
Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.
Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО.
Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск.