https://ria.ru/20240725/sevastopol-1961859488.html
Ракова рассказала о состоянии лечащихся в Москве жертв удара в Севастополе
Ракова рассказала о состоянии лечащихся в Москве жертв удара в Севастополе - РИА Новости, 25.07.2024
Ракова рассказала о состоянии лечащихся в Москве жертв удара в Севастополе
В московских больницах после ракетного удара по Севастополю остается один ребенок, 13 человек уже выписали, сообщила РИА Новости заместитель мэра столицы по... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T08:05
2024-07-25T08:05
2024-07-25T08:05
здоровье - общество
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обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В московских больницах после ракетного удара по Севастополю остается один ребенок, 13 человек уже выписали, сообщила РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Как уточнила заммэра, после трагедии из Севастополя в больницы Москвы поступили 14 пострадавших, в том числе шесть детей, большая часть из них находилась в тяжелом состоянии. Двенадцать человек, включая троих детей, были в реанимации и в отделении интенсивной терапии. "Благодаря профессионализму столичных врачей пострадавшие быстро пошли на поправку. За время проведения лечения мы выписали 13 пациентов. Сейчас в НИИ детской хирургии и травматологии остается один ребенок. Врачи отмечают положительную динамику, оценивая его состояние средней тяжести, и совсем скоро его также удастся выписать", - рассказала Ракова. Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Под удар попал севастопольский пляж, где отдыхали люди с детьми. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое - дети.
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1954984338.html
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здоровье - общество, севастополь, москва, анастасия ракова , обстрел севастополя ракетами atacms
Здоровье - Общество, Севастополь, Москва, Анастасия Ракова , Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Ракова рассказала о состоянии лечащихся в Москве жертв удара в Севастополе
Ракова: в больницах после ракетного удара по Севастополю остается один ребенок
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В московских больницах после ракетного удара по Севастополю остается один ребенок, 13 человек уже выписали, сообщила РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как уточнила заммэра, после трагедии из Севастополя в больницы Москвы поступили 14 пострадавших, в том числе шесть детей, большая часть из них находилась в тяжелом состоянии. Двенадцать человек, включая троих детей, были в реанимации и в отделении интенсивной терапии.
«
"Благодаря профессионализму столичных врачей пострадавшие быстро пошли на поправку. За время проведения лечения мы выписали 13 пациентов. Сейчас в НИИ детской хирургии и травматологии остается один ребенок. Врачи отмечают положительную динамику, оценивая его состояние средней тяжести, и совсем скоро его также удастся выписать", - рассказала Ракова.
Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Под удар попал севастопольский пляж, где отдыхали люди с детьми. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое - дети.