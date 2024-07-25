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Центр приема на службу по контракту в Казани завел сайт - РИА Новости, 25.07.2024
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Республика Татарстан
 
14:49 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/sayt-1961951803.html
Центр приема на службу по контракту в Казани завел сайт
Центр приема на службу по контракту в Казани завел сайт - РИА Новости, 25.07.2024
Центр приема на службу по контракту в Казани завел сайт
Центр оформления на военную службу по контракту "Батыр" в Казани завел собственный сайт, где размещается вся актуальная информация для кандидатов, сообщает... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T14:49
2024-07-25T14:49
республика татарстан
казань
россия
рустам минниханов
ильсур метшин
сво
контрактники
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КАЗАНЬ, 25 июл — РИА Новости. Центр оформления на военную службу по контракту "Батыр" в Казани завел собственный сайт, где размещается вся актуальная информация для кандидатов, сообщает мэрия города. На сайте есть возможность оформить заявку для обратной связи, оставив контактные данные. С желающим оформить контракт свяжутся специалисты. Сбор документов и медицинских справок в центре "Батыр" проходит по принципу "единого окна" и занимает не более суток. Среднее количество обратившихся в день варьируется от 15 до 30 человек. "У центра оформления на военную службу по контракту "Батыр" появился сайт. На нем размещена информация об учреждении, выплатах, льготах и гарантиях, требованиях к кандидатам, а также список специальностей, востребованных в зоне проведения специальной военной операции, и перечень необходимых документов", - говорится в сообщении. Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов увеличил выплату от республики желающим заключить контракт на прохождение службы до 1,05 миллиона рублей. По поручению мэра Казани Ильсура Метшина единовременная муниципальная выплата увеличена до 300 тысяч рублей. Выплата Минобороны РФ составляет 195 тысяч рублей. Таким образом, заключившие контракт в Казани до 31 июля единовременно получат выплату 1,5 миллиона рублей.
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казань, россия, рустам минниханов, ильсур метшин, сво, контрактники
Республика Татарстан, Казань, Россия, Рустам Минниханов, Ильсур Метшин, СВО, контрактники

Центр приема на службу по контракту в Казани завел сайт

© Фото : Центр оформления на военную службу по контракту "Батыр" в КазаниФрагмент главной страницы сайта Центра оформления на военную службу по контракту "Батыр" в Казани
Фрагмент главной страницы сайта Центра оформления на военную службу по контракту Батыр в Казани - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : Центр оформления на военную службу по контракту "Батыр" в Казани
Фрагмент главной страницы сайта Центра оформления на военную службу по контракту "Батыр" в Казани
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 25 июл — РИА Новости. Центр оформления на военную службу по контракту "Батыр" в Казани завел собственный сайт, где размещается вся актуальная информация для кандидатов, сообщает мэрия города.
На сайте есть возможность оформить заявку для обратной связи, оставив контактные данные. С желающим оформить контракт свяжутся специалисты. Сбор документов и медицинских справок в центре "Батыр" проходит по принципу "единого окна" и занимает не более суток. Среднее количество обратившихся в день варьируется от 15 до 30 человек.
«
"У центра оформления на военную службу по контракту "Батыр" появился сайт. На нем размещена информация об учреждении, выплатах, льготах и гарантиях, требованиях к кандидатам, а также список специальностей, востребованных в зоне проведения специальной военной операции, и перечень необходимых документов", - говорится в сообщении.
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов увеличил выплату от республики желающим заключить контракт на прохождение службы до 1,05 миллиона рублей. По поручению мэра Казани Ильсура Метшина единовременная муниципальная выплата увеличена до 300 тысяч рублей. Выплата Минобороны РФ составляет 195 тысяч рублей. Таким образом, заключившие контракт в Казани до 31 июля единовременно получат выплату 1,5 миллиона рублей.
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Республика ТатарстанКазаньРоссияРустам МиннихановИльсур МетшинСВОконтрактники
 
 
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