На "Путешествуем.РФ" появились 50 маршрутов для автотуристов
На портале "Путешествуем.РФ" появились 50 маршрутов для автопутешественников
Семья путешествует на машине. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Первые 50 маршрутов по регионам России для автопутешественников запустили на национальном туристическом портале "Путешествуем.РФ", в перспективе Минэкономразвития сделает некоторые маршруты доступными в популярных навигаторах, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
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"Первые 50 маршрутов, запущенные на портале "Путешествуем.РФ", объединяют наиболее популярные у туристов достопримечательности, которые удобно посетить на автомобиле", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.
По словам Чернышенко, на этих направлениях будут дополнительно строиться стоянки, кафе и отели, улучшаться сотовая связь и дорожное покрытие. Он добавил, что в этом году должен состояться отбор инвестиционных проектов по строительству модульных отелей в регионах, на эти цели будет предусмотрено не менее 5 миллиардов рублей ежегодно. Приоритет планируется отдать тем объектам, которые располагаются вблизи автомобильных турмаршрутов.
"Мы с регионами провели большую работу по подготовке таких маршрутов, был разработан паспорт маршрута, с которым субъекты работают в цифровом контуре. В результате получили доступные и интересные путеводители, в путешествие по которым можно отправиться всей семьей. Они помогут лучше узнать свой регион и исследовать соседние, или же другие уголки страны... В перспективе планируем ряд маршрутов сделать доступными в популярных навигаторах", - подчеркнул заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.
Путеводители предлагают проехаться по Чуйскому тракту: "Там, где начинается Чуйский тракт: на авто по Новосибирской области", "Чуйский тракт: на авто по Алтайскому краю", "Открой свой Алтай: путешествие мечты". Исследовать Камчатку предлагает маршрут "Камчатка: увидеть, услышать, почувствовать", а познакомиться с Русским Севером - "Чудеса Карелии: этнотур на машине по республике", "Дорога на Русский Север: от Вельского района до Архангельска за 5 дней" и "Городские пейзажи и старинные села: на авто по Кольскому полуострову". В числе маршрутов на юге страны – "По дороге на Юг: от степного заповедника до Ростова-на-Дону" и "Природа Крыма: автотур по самым фотогеничным местам полуострова".
На портале также размещены четыре межрегиональных автомаршрута – "Медвежий тракт": путешествие из Ярославля в Пермь", маршрут "Князь Александр Невский", объединяющий Санкт-Петербург, Псков, Печоры и Великий Новгород. Также есть автотур по достопримечательностям Золотого кольца и маршрут "Между двух столиц: главные места по дороге из Москвы в Петербург".