https://ria.ru/20240725/putin-1962033914.html

Путин поручил подготовить план по строительству наццентра "Россия"

Путин поручил подготовить план по строительству наццентра "Россия" - РИА Новости, 25.07.2024

Путин поручил подготовить план по строительству наццентра "Россия"

Владимир Путин поручил подготовить план по строительству выставочного комплекса Национального центра "Россия", соответствующий перечень опубликован на сайте... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T20:00

2024-07-25T20:00

2024-07-25T20:52

россия

москва

владимир путин

сергей кириенко

михаил мишустин

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Путин поручил подготовить план по строительству выставочного комплекса Национального центра "Россия", соответствующий перечень опубликован на сайте Кремля. "Администрации президента Российской Федерации совместно с правительством Москвы и автономной некоммерческой организацией "Дирекция выставки достижений "Россия" подготовить план мероприятий по строительству в городе Москве выставочного комплекса Национального центра "Россия", — говорится в документе.Доклад надо представить до 1 октября 2024 года. Ответственные — первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова.Путин также поручил администрации президента до 1 сентября 2024 года преобразовать организационный комитет выставки "Россия" в оргкомитет Национального центра "Россия" и определить его состав. Ответственный — Сергей Кириенко.В свою очередь, правительство должно до 1 октября 2024 года обеспечить финансирование деятельности Национального центра и его филиалов в субъектах России, в том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов. Кроме того, кабмину поручено до 1 ноября 2024 года обеспечить постоянное участие в работе Национального центра "Россия" федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, публично-правовых компаний и иных организаций, работающих в различных отраслях экономики, а также ежегодное направление ими в автономную некоммерческую организацию "Дирекция выставки достижений "Россия" планов своего участия в работе центра. Ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин.Глава государства также поручил правительству совместно с администрацией президента и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" подготовить стратегию представления на ключевых международных мероприятиях достижений страны в различных отраслях экономики и культуры. Кроме того, им поручено обеспечить создание просветительских материалов об опыте выставки "Россия" и о деятельности Национального центра "Россия" в целях использования в образовательном процессе. Доклад необходимо представить до 1 октября 2024 года. Ответственные — Наталья Виртуозова, Сергей Кириенко и Михаил Мишустин.Помимо этого, кабинет министров, администрация президента и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" должны организовать проведение в 2024 году на территории Национального центра "Россия" международного научно-фантастического симпозиума и выставки "Создавая будущее", обеспечив их финансирование. Доклад необходимо представить до 1 января 2025 года.Президент также рекомендовал исполнительным органам субъектов Федерации принять участие в работе Национального центра "Россия", включая его филиалы в регионах, а также ежегодно направлять в автономную некоммерческую организацию "Дирекция выставки достижений "Россия" планы своего участия в работе центра. Доклад нужно представить до 1 ноября 2024 года, ответственные — высшие должностные лица субъектов Федерации.Международная выставка-форум "Россия" прошла на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Для гостей организовали культурные мероприятия, насыщенную деловую и образовательную программу. Всего там представили экспозиции 89 регионов страны, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.В начале июля Владимир Путин распорядился создать в Москве Национальный центр "Россия" для демонстрации достижений страны, укрепления национальной идентичности и сохранения наследия этой выставки.

https://ria.ru/20240708/putin-1958245019.html

https://ria.ru/20240706/vystavka-1957930291.html

https://ria.ru/20240708/posetiteli-1958382300.html

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россия, москва, владимир путин, сергей кириенко, михаил мишустин