Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил подготовить план по строительству наццентра "Россия" - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:00 25.07.2024 (обновлено: 20:52 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/putin-1962033914.html
Путин поручил подготовить план по строительству наццентра "Россия"
Путин поручил подготовить план по строительству наццентра "Россия" - РИА Новости, 25.07.2024
Путин поручил подготовить план по строительству наццентра "Россия"
Владимир Путин поручил подготовить план по строительству выставочного комплекса Национального центра "Россия", соответствующий перечень опубликован на сайте... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T20:00
2024-07-25T20:52
россия
москва
владимир путин
сергей кириенко
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959789682_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_5d8d9579382fe172ea9a3eb9eeb7bc1a.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Путин поручил подготовить план по строительству выставочного комплекса Национального центра "Россия", соответствующий перечень опубликован на сайте Кремля. &quot;Администрации президента Российской Федерации совместно с правительством Москвы и автономной некоммерческой организацией &quot;Дирекция выставки достижений &quot;Россия&quot; подготовить план мероприятий по строительству в городе Москве выставочного комплекса Национального центра &quot;Россия&quot;, — говорится в документе.Доклад надо представить до 1 октября 2024 года. Ответственные — первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова.Путин также поручил администрации президента до 1 сентября 2024 года преобразовать организационный комитет выставки "Россия" в оргкомитет Национального центра "Россия" и определить его состав. Ответственный — Сергей Кириенко.В свою очередь, правительство должно до 1 октября 2024 года обеспечить финансирование деятельности Национального центра и его филиалов в субъектах России, в том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов. Кроме того, кабмину поручено до 1 ноября 2024 года обеспечить постоянное участие в работе Национального центра "Россия" федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, публично-правовых компаний и иных организаций, работающих в различных отраслях экономики, а также ежегодное направление ими в автономную некоммерческую организацию "Дирекция выставки достижений "Россия" планов своего участия в работе центра. Ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин.Глава государства также поручил правительству совместно с администрацией президента и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" подготовить стратегию представления на ключевых международных мероприятиях достижений страны в различных отраслях экономики и культуры. Кроме того, им поручено обеспечить создание просветительских материалов об опыте выставки "Россия" и о деятельности Национального центра "Россия" в целях использования в образовательном процессе. Доклад необходимо представить до 1 октября 2024 года. Ответственные — Наталья Виртуозова, Сергей Кириенко и Михаил Мишустин.Помимо этого, кабинет министров, администрация президента и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" должны организовать проведение в 2024 году на территории Национального центра "Россия" международного научно-фантастического симпозиума и выставки "Создавая будущее", обеспечив их финансирование. Доклад необходимо представить до 1 января 2025 года.Президент также рекомендовал исполнительным органам субъектов Федерации принять участие в работе Национального центра "Россия", включая его филиалы в регионах, а также ежегодно направлять в автономную некоммерческую организацию "Дирекция выставки достижений "Россия" планы своего участия в работе центра. Доклад нужно представить до 1 ноября 2024 года, ответственные — высшие должностные лица субъектов Федерации.Международная выставка-форум "Россия" прошла на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Для гостей организовали культурные мероприятия, насыщенную деловую и образовательную программу. Всего там представили экспозиции 89 регионов страны, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.В начале июля Владимир Путин распорядился создать в Москве Национальный центр "Россия" для демонстрации достижений страны, укрепления национальной идентичности и сохранения наследия этой выставки.
https://ria.ru/20240708/putin-1958245019.html
https://ria.ru/20240706/vystavka-1957930291.html
https://ria.ru/20240708/posetiteli-1958382300.html
https://ria.ru/20240708/putin-1958247044.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959789682_382:0:3113:2048_1920x0_80_0_0_bce3d609d432fd3fb0605cfab5738d71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, владимир путин, сергей кириенко, михаил мишустин
Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Кириенко, Михаил Мишустин
Путин поручил подготовить план по строительству наццентра "Россия"

Путин поручил до 1 сентября подготовить план по строительству наццентра "Россия"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Путин поручил подготовить план по строительству выставочного комплекса Национального центра "Россия", соответствующий перечень опубликован на сайте Кремля.
«

"Администрации президента Российской Федерации совместно с правительством Москвы и автономной некоммерческой организацией "Дирекция выставки достижений "Россия" подготовить план мероприятий по строительству в городе Москве выставочного комплекса Национального центра "Россия", — говорится в документе.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса Это у нас семейное на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Путин назвал цель создания национального центра "Россия"
8 июля, 15:06
Доклад надо представить до 1 октября 2024 года. Ответственные — первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова.
Путин также поручил администрации президента до 1 сентября 2024 года преобразовать организационный комитет выставки "Россия" в оргкомитет Национального центра "Россия" и определить его состав. Ответственный — Сергей Кириенко.
В свою очередь, правительство должно до 1 октября 2024 года обеспечить финансирование деятельности Национального центра и его филиалов в субъектах России, в том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов. Кроме того, кабмину поручено до 1 ноября 2024 года обеспечить постоянное участие в работе Национального центра "Россия" федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, публично-правовых компаний и иных организаций, работающих в различных отраслях экономики, а также ежегодное направление ими в автономную некоммерческую организацию "Дирекция выставки достижений "Россия" планов своего участия в работе центра. Ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин.
Торжественный концерт, посвященный завершению форума-выставки Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Shaman, Лепс и Газманов выступили на закрытии выставки "Россия"
6 июля, 20:51
Глава государства также поручил правительству совместно с администрацией президента и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" подготовить стратегию представления на ключевых международных мероприятиях достижений страны в различных отраслях экономики и культуры. Кроме того, им поручено обеспечить создание просветительских материалов об опыте выставки "Россия" и о деятельности Национального центра "Россия" в целях использования в образовательном процессе. Доклад необходимо представить до 1 октября 2024 года. Ответственные — Наталья Виртуозова, Сергей Кириенко и Михаил Мишустин.
Помимо этого, кабинет министров, администрация президента и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" должны организовать проведение в 2024 году на территории Национального центра "Россия" международного научно-фантастического симпозиума и выставки "Создавая будущее", обеспечив их финансирование. Доклад необходимо представить до 1 января 2025 года.
Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Одному из последних посетителей выставки "Россия" подарили круиз по Волге
8 июля, 23:17
Президент также рекомендовал исполнительным органам субъектов Федерации принять участие в работе Национального центра "Россия", включая его филиалы в регионах, а также ежегодно направлять в автономную некоммерческую организацию "Дирекция выставки достижений "Россия" планы своего участия в работе центра. Доклад нужно представить до 1 ноября 2024 года, ответственные — высшие должностные лица субъектов Федерации.
Международная выставка-форум "Россия" прошла на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Для гостей организовали культурные мероприятия, насыщенную деловую и образовательную программу. Всего там представили экспозиции 89 регионов страны, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
В начале июля Владимир Путин распорядился создать в Москве Национальный центр "Россия" для демонстрации достижений страны, укрепления национальной идентичности и сохранения наследия этой выставки.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса Это у нас семейное на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Путину рассказали о необычном случае с посетителем выставки "Россия"
8 июля, 15:11
 
РоссияМоскваВладимир ПутинСергей КириенкоМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала