https://ria.ru/20240725/putin-1962032055.html
Путин поручил создать просветительские материалы о выставке "Россия"
Путин поручил создать просветительские материалы о выставке "Россия" - РИА Новости, 25.07.2024
Путин поручил создать просветительские материалы о выставке "Россия"
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить создание просветительских материалов о выставке "Россия" для использования в образовательном процессе. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T19:50
2024-07-25T19:50
2024-07-25T20:11
выставка-форум "россия"
россия
владимир путин
михаил мишустин
сергей кириенко
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить создание просветительских материалов о выставке "Россия" для использования в образовательном процессе.Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с сотрудниками и представителями участников Международной выставки-форума "Россия" опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации и автономной некоммерческой организацией "Дирекция выставки достижений "Россия": ...обеспечить создание просветительских материалов об опыте международной выставки-форума "Россия" и о деятельности Национального центра "Россия" в целях использования в образовательном процессе", - говорится в поручении.Доклад необходимо предоставить до 1 октября 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава "Дирекции выставки достижений XXI века" Наталья Виртуозова.
https://ria.ru/20240725/poruchenie-1962035597.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, сергей кириенко
Выставка-форум "Россия", Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Сергей Кириенко
Путин поручил создать просветительские материалы о выставке "Россия"
Путин поручил создать просветительские материалы о выставке-форуме "Россия"