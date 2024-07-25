https://ria.ru/20240725/progress-1962022714.html

"Просто рассыпались". СМИ сообщили, что случилось с ВСУ под Прогрессом

"Просто рассыпались". СМИ сообщили, что случилось с ВСУ под Прогрессом - РИА Новости, 25.07.2024

"Просто рассыпались". СМИ сообщили, что случилось с ВСУ под Прогрессом

Бригада ВСУ потерпела тотальное поражение у села Прогресс, пишет военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T18:57

2024-07-25T18:57

2024-07-25T18:57

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

forbes

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956596065_162:0:3072:1637_1920x0_80_0_0_152f4a16998ec120a83e45c100d8dab2.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Бригада ВСУ потерпела тотальное поражение у села Прогресс, пишет военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.По его словам, провал 31-й механизированной бригады связан с тревожными проблемами в командовании."Больше всего беспокоят обстоятельства, приведшие к этому поражению. Похоже, что бригада просто рассыпалась на фоне общих проблем с командованием и управлением", — сообщается в материале.В среду Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Дружбы и Артемово ДНР, а также отразили контратаку, противник потерял более 395 военныхКроме того, они отразили контратаку штурмовой группы 53-й механизированной бригады ВСУ.

https://ria.ru/20240725/armiya-1961960931.html

https://ria.ru/20240725/interia-1962002111.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, forbes