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"Просто рассыпались". СМИ сообщили, что случилось с ВСУ под Прогрессом
"Просто рассыпались". СМИ сообщили, что случилось с ВСУ под Прогрессом - РИА Новости, 25.07.2024
"Просто рассыпались". СМИ сообщили, что случилось с ВСУ под Прогрессом
Бригада ВСУ потерпела тотальное поражение у села Прогресс, пишет военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T18:57
2024-07-25T18:57
2024-07-25T18:57
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Бригада ВСУ потерпела тотальное поражение у села Прогресс, пишет военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.По его словам, провал 31-й механизированной бригады связан с тревожными проблемами в командовании."Больше всего беспокоят обстоятельства, приведшие к этому поражению. Похоже, что бригада просто рассыпалась на фоне общих проблем с командованием и управлением", — сообщается в материале.В среду Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Дружбы и Артемово ДНР, а также отразили контратаку, противник потерял более 395 военныхКроме того, они отразили контратаку штурмовой группы 53-й механизированной бригады ВСУ.
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, forbes
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Forbes
"Просто рассыпались". СМИ сообщили, что случилось с ВСУ под Прогрессом
Forbes: бригада ВСУ "рассыпалась" под Прогрессом из-за проблем с командованием