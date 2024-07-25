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"Просто рассыпались". СМИ сообщили, что случилось с ВСУ под Прогрессом - РИА Новости, 25.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:57 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/progress-1962022714.html
"Просто рассыпались". СМИ сообщили, что случилось с ВСУ под Прогрессом
"Просто рассыпались". СМИ сообщили, что случилось с ВСУ под Прогрессом - РИА Новости, 25.07.2024
"Просто рассыпались". СМИ сообщили, что случилось с ВСУ под Прогрессом
Бригада ВСУ потерпела тотальное поражение у села Прогресс, пишет военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T18:57
2024-07-25T18:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
forbes
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Бригада ВСУ потерпела тотальное поражение у села Прогресс, пишет военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.По его словам, провал 31-й механизированной бригады связан с тревожными проблемами в командовании."Больше всего беспокоят обстоятельства, приведшие к этому поражению. Похоже, что бригада просто рассыпалась на фоне общих проблем с командованием и управлением", — сообщается в материале.В среду Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Дружбы и Артемово ДНР, а также отразили контратаку, противник потерял более 395 военныхКроме того, они отразили контратаку штурмовой группы 53-й механизированной бригады ВСУ.
https://ria.ru/20240725/armiya-1961960931.html
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, forbes
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Forbes
"Просто рассыпались". СМИ сообщили, что случилось с ВСУ под Прогрессом

Forbes: бригада ВСУ "рассыпалась" под Прогрессом из-за проблем с командованием

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Бригада ВСУ потерпела тотальное поражение у села Прогресс, пишет военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.
По его словам, провал 31-й механизированной бригады связан с тревожными проблемами в командовании.
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"Больше всего беспокоят обстоятельства, приведшие к этому поражению. Похоже, что бригада просто рассыпалась на фоне общих проблем с командованием и управлением", — сообщается в материале.
В среду Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Дружбы и Артемово ДНР, а также отразили контратаку, противник потерял более 395 военных
Кроме того, они отразили контратаку штурмовой группы 53-й механизированной бригады ВСУ.
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