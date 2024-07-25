Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области расширили список запрещенных профессий для иностранцев - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:40 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/professii-1962051031.html
В Самарской области расширили список запрещенных профессий для иностранцев
В Самарской области расширили список запрещенных профессий для иностранцев - РИА Новости, 25.07.2024
В Самарской области расширили список запрещенных профессий для иностранцев
Власти Самарской области расширили перечень профессий, в которых иностранцам запрещается работать на основании патента, добавив в него пекарей, продавцов... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T22:40
2024-07-25T22:40
самарская область
таджикистан
узбекистан
вячеслав федорищев
михаил матвеев
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939069766_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_09782242f5ac647d7da37e76ad652aeb.jpg
САМАРА, 25 июл - РИА Новости. Власти Самарской области расширили перечень профессий, в которых иностранцам запрещается работать на основании патента, добавив в него пекарей, продавцов алкоголя, табачной продукции и другие профессии. Ранее в Самарской области вводился запрет на работу иностранцев по патентам в легковом такси, сфере образования, а также агентствах по подбору персонала. "Пункт 1 (постановления губернатора Самарской области, - ред.) дополнить абзацами следующего содержания: производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения, ... производство детского питания и диетических пищевых продуктов, ... торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт, ... торговля оптовая табачными изделиями", - говорится в постановлении губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на сайте регионального правительства. Помимо этого, мигрантам запрещается работать в аптеках, в заведениях общепита при обслуживании торжественных мероприятий, а также торговать вне магазинов, палаток и рынков. Ранее Федорищев сообщал о планах по ограничению работы мигрантов в некоторых сферах экономики. Вопросы совершенствования миграционной политики обсуждались на заседании областного правительства на фоне общественного резонанса из-за нападения уроженцев Таджикистана, Узбекистана и самарца на депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева в Самаре. По данным следователей СК, 18 июля вечером двое уроженцев республик Узбекистан и Таджикистан, а также 16-летний самарец, находясь в Промышленном районе Самары, вели себя вызывающе и грубо нарушали общественный порядок. Когда Матвеев и его водитель попытались пресечь противоправные действия, обвиняемые напали на них, причинив телесные повреждения. Мужчины и подросток стали фигурантами уголовного дела о покушении на убийство, они арестованы до 17 сентября.
https://ria.ru/20240329/oskorblenie-1936577959.html
https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html
самарская область
таджикистан
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939069766_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_aa42ecf88adc1c7267ca18c4de269e90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
самарская область, таджикистан, узбекистан, вячеслав федорищев, михаил матвеев, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)
Самарская область, Таджикистан, Узбекистан, Вячеслав Федорищев, Михаил Матвеев, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самарской области расширили список запрещенных профессий для иностранцев

Власти Самарской области запретили иностранцам работать на основании патента

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Самару
Вид на Самару - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Вид на Самару. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 25 июл - РИА Новости. Власти Самарской области расширили перечень профессий, в которых иностранцам запрещается работать на основании патента, добавив в него пекарей, продавцов алкоголя, табачной продукции и другие профессии.
Ранее в Самарской области вводился запрет на работу иностранцев по патентам в легковом такси, сфере образования, а также агентствах по подбору персонала.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
В Самарской области прекратили дело об оскорблении губернатора мигрантами
29 марта, 11:19
«
"Пункт 1 (постановления губернатора Самарской области, - ред.) дополнить абзацами следующего содержания: производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения, ... производство детского питания и диетических пищевых продуктов, ... торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт, ... торговля оптовая табачными изделиями", - говорится в постановлении губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на сайте регионального правительства.
Помимо этого, мигрантам запрещается работать в аптеках, в заведениях общепита при обслуживании торжественных мероприятий, а также торговать вне магазинов, палаток и рынков.
Ранее Федорищев сообщал о планах по ограничению работы мигрантов в некоторых сферах экономики. Вопросы совершенствования миграционной политики обсуждались на заседании областного правительства на фоне общественного резонанса из-за нападения уроженцев Таджикистана, Узбекистана и самарца на депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева в Самаре.
По данным следователей СК, 18 июля вечером двое уроженцев республик Узбекистан и Таджикистан, а также 16-летний самарец, находясь в Промышленном районе Самары, вели себя вызывающе и грубо нарушали общественный порядок. Когда Матвеев и его водитель попытались пресечь противоправные действия, обвиняемые напали на них, причинив телесные повреждения. Мужчины и подросток стали фигурантами уголовного дела о покушении на убийство, они арестованы до 17 сентября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Россия разберется с мигрантами
23 июля, 08:00
 
Самарская областьТаджикистанУзбекистанВячеслав ФедорищевМихаил МатвеевГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала