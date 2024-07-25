В Самарской области расширили список запрещенных профессий для иностранцев
Власти Самарской области запретили иностранцам работать на основании патента
Вид на Самару. Архивное фото
САМАРА, 25 июл - РИА Новости. Власти Самарской области расширили перечень профессий, в которых иностранцам запрещается работать на основании патента, добавив в него пекарей, продавцов алкоголя, табачной продукции и другие профессии.
Ранее в Самарской области вводился запрет на работу иностранцев по патентам в легковом такси, сфере образования, а также агентствах по подбору персонала.
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"Пункт 1 (постановления губернатора Самарской области, - ред.) дополнить абзацами следующего содержания: производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения, ... производство детского питания и диетических пищевых продуктов, ... торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт, ... торговля оптовая табачными изделиями", - говорится в постановлении губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на сайте регионального правительства.
Помимо этого, мигрантам запрещается работать в аптеках, в заведениях общепита при обслуживании торжественных мероприятий, а также торговать вне магазинов, палаток и рынков.
Ранее Федорищев сообщал о планах по ограничению работы мигрантов в некоторых сферах экономики. Вопросы совершенствования миграционной политики обсуждались на заседании областного правительства на фоне общественного резонанса из-за нападения уроженцев Таджикистана, Узбекистана и самарца на депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева в Самаре.
По данным следователей СК, 18 июля вечером двое уроженцев республик Узбекистан и Таджикистан, а также 16-летний самарец, находясь в Промышленном районе Самары, вели себя вызывающе и грубо нарушали общественный порядок. Когда Матвеев и его водитель попытались пресечь противоправные действия, обвиняемые напали на них, причинив телесные повреждения. Мужчины и подросток стали фигурантами уголовного дела о покушении на убийство, они арестованы до 17 сентября.
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