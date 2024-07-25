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Минтруд опубликовал календарь праздничных дней на 2025 год
Минтруд опубликовал календарь праздничных дней на 2025 год - РИА Новости, 25.07.2024
Минтруд опубликовал календарь праздничных дней на 2025 год
Минтруд опубликовал проект календаря переноса выходных в 2025 году, в ближайшие новогодние праздники россияне будут отдыхать 11 дней подряд, сообщила... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T11:15
2024-07-25T11:15
2024-07-25T14:41
общество
россия
майские праздники
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Минтруд опубликовал проект календаря переноса выходных в 2025 году, в ближайшие новогодние праздники россияне будут отдыхать 11 дней подряд, сообщила пресс-служба ведомства."Ежегодно правительством утверждается перенос выходных дней, совпадающих с праздничными. Такие переносы позволяют оптимальным образом использовать эти дни, продлевать некоторые праздники. Так, например, выпавшие на выходные дни новогодние каникулы прибавляются к другим праздничным дням", — отметил глава Минтруда Антон Котяков.Таким образом, в 2025 году планируются следующие выходные дни:
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, майские праздники, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Россия, майские праздники, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Минтруд опубликовал календарь праздничных дней на 2025 год
Россияне отдохнут восемь дней на майских и 11 дней на новогодних праздниках