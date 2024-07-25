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Минтруд опубликовал календарь праздничных дней на 2025 год - РИА Новости, 25.07.2024
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11:15 25.07.2024 (обновлено: 14:41 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/prazdniki-1961893019.html
Минтруд опубликовал календарь праздничных дней на 2025 год
Минтруд опубликовал календарь праздничных дней на 2025 год - РИА Новости, 25.07.2024
Минтруд опубликовал календарь праздничных дней на 2025 год
Минтруд опубликовал проект календаря переноса выходных в 2025 году, в ближайшие новогодние праздники россияне будут отдыхать 11 дней подряд, сообщила... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T11:15
2024-07-25T14:41
общество
россия
майские праздники
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Минтруд опубликовал проект календаря переноса выходных в 2025 году, в ближайшие новогодние праздники россияне будут отдыхать 11 дней подряд, сообщила пресс-служба ведомства."Ежегодно правительством утверждается перенос выходных дней, совпадающих с праздничными. Такие переносы позволяют оптимальным образом использовать эти дни, продлевать некоторые праздники. Так, например, выпавшие на выходные дни новогодние каникулы прибавляются к другим праздничным дням", — отметил глава Минтруда Антон Котяков.Таким образом, в 2025 году планируются следующие выходные дни:
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общество, россия, майские праздники, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Россия, майские праздники, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Минтруд опубликовал календарь праздничных дней на 2025 год

Россияне отдохнут восемь дней на майских и 11 дней на новогодних праздниках

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОтдыхающие в парке Горького в Москве
Отдыхающие в парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Отдыхающие в парке Горького в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Минтруд опубликовал проект календаря переноса выходных в 2025 году, в ближайшие новогодние праздники россияне будут отдыхать 11 дней подряд, сообщила пресс-служба ведомства.
"Ежегодно правительством утверждается перенос выходных дней, совпадающих с праздничными. Такие переносы позволяют оптимальным образом использовать эти дни, продлевать некоторые праздники. Так, например, выпавшие на выходные дни новогодние каникулы прибавляются к другим праздничным дням", — отметил глава Минтруда Антон Котяков.
Календарь праздничных дней в 2025 году. Проект МинтрудаКалендарь праздничных дней в 2025 году. Проект Минтруда
Инфографика
Таким образом, в 2025 году планируются следующие выходные дни:
  • с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025-го;
  • с 22 по 23 февраля;
  • с 8 по 9 марта;
  • с 1 по 4 мая;
  • с 8 по 11 мая;
  • с 12 по 15 июня;
  • с 2 по 4 ноября;
  • с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026-го.
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ОбществоРоссиямайские праздникиМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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