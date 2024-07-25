https://ria.ru/20240725/prazdniki-1961893019.html

Минтруд опубликовал календарь праздничных дней на 2025 год

Минтруд опубликовал календарь праздничных дней на 2025 год - РИА Новости, 25.07.2024

Минтруд опубликовал календарь праздничных дней на 2025 год

Минтруд опубликовал проект календаря переноса выходных в 2025 году, в ближайшие новогодние праздники россияне будут отдыхать 11 дней подряд, сообщила... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T11:15

2024-07-25T11:15

2024-07-25T14:41

общество

россия

майские праздники

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155317/41/1553174193_463:690:2877:2048_1920x0_80_0_0_314a01d7247d73103f0b9138b186bcee.jpg

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Минтруд опубликовал проект календаря переноса выходных в 2025 году, в ближайшие новогодние праздники россияне будут отдыхать 11 дней подряд, сообщила пресс-служба ведомства."Ежегодно правительством утверждается перенос выходных дней, совпадающих с праздничными. Такие переносы позволяют оптимальным образом использовать эти дни, продлевать некоторые праздники. Так, например, выпавшие на выходные дни новогодние каникулы прибавляются к другим праздничным дням", — отметил глава Минтруда Антон Котяков.Таким образом, в 2025 году планируются следующие выходные дни:

https://ria.ru/20240426/gd-1942429401.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, майские праздники, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)