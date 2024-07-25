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Подполье: на Украине поражен железнодорожный состав с военной техникой
Подполье: на Украине поражен железнодорожный состав с военной техникой - РИА Новости, 25.07.2024
Подполье: на Украине поражен железнодорожный состав с военной техникой
Удар нанесен по району железнодорожной станции в городе Смела в Черкасской области Украины, в результате поражен железнодорожный состав с военной техникой,... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T07:34
2024-07-25T07:34
2024-07-25T08:21
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Удар нанесен по району железнодорожной станции в городе Смела в Черкасской области Украины, в результате поражен железнодорожный состав с военной техникой, сообщил в четверг РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По данным собеседника агентства, удар был в стороне железнодорожной станции Тараса Шевченко. "По словам местных жителей, прилетело в железнодорожный состав с военной техникой. Что конкретно было на платформах – сказать не могут, затянуто брезентом. Есть только одна подробность: техника гусеничная, видны были траки", - заявил Лебедев.
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украина, смела, черкасская область, сергей лебедев, тарас шевченко, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Смела, Черкасская область, Сергей Лебедев, Тарас Шевченко, В мире
Подполье: на Украине поражен железнодорожный состав с военной техникой
Лебедев: на ж/д станции в Черкасской области нанесли удар по составу с техникой