https://ria.ru/20240725/podpole-1961857409.html

Подполье: на Украине поражен железнодорожный состав с военной техникой

Подполье: на Украине поражен железнодорожный состав с военной техникой - РИА Новости, 25.07.2024

Подполье: на Украине поражен железнодорожный состав с военной техникой

Удар нанесен по району железнодорожной станции в городе Смела в Черкасской области Украины, в результате поражен железнодорожный состав с военной техникой,... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T07:34

2024-07-25T07:34

2024-07-25T08:21

специальная военная операция на украине

украина

смела

черкасская область

сергей лебедев

тарас шевченко

в мире

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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Удар нанесен по району железнодорожной станции в городе Смела в Черкасской области Украины, в результате поражен железнодорожный состав с военной техникой, сообщил в четверг РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По данным собеседника агентства, удар был в стороне железнодорожной станции Тараса Шевченко. "По словам местных жителей, прилетело в железнодорожный состав с военной техникой. Что конкретно было на платформах – сказать не могут, затянуто брезентом. Есть только одна подробность: техника гусеничная, видны были траки", - заявил Лебедев.

https://ria.ru/20240725/podpole-1961857019.html

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украина, смела, черкасская область, сергей лебедев, тарас шевченко, в мире