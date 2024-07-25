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Подполье: на Украине поражен железнодорожный состав с военной техникой - РИА Новости, 25.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:34 25.07.2024 (обновлено: 08:21 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/podpole-1961857409.html
Подполье: на Украине поражен железнодорожный состав с военной техникой
Подполье: на Украине поражен железнодорожный состав с военной техникой - РИА Новости, 25.07.2024
Подполье: на Украине поражен железнодорожный состав с военной техникой
Удар нанесен по району железнодорожной станции в городе Смела в Черкасской области Украины, в результате поражен железнодорожный состав с военной техникой,... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T07:34
2024-07-25T08:21
специальная военная операция на украине
украина
смела
черкасская область
сергей лебедев
тарас шевченко
в мире
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Удар нанесен по району железнодорожной станции в городе Смела в Черкасской области Украины, в результате поражен железнодорожный состав с военной техникой, сообщил в четверг РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По данным собеседника агентства, удар был в стороне железнодорожной станции Тараса Шевченко. "По словам местных жителей, прилетело в железнодорожный состав с военной техникой. Что конкретно было на платформах – сказать не могут, затянуто брезентом. Есть только одна подробность: техника гусеничная, видны были траки", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20240725/podpole-1961857019.html
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украина, смела, черкасская область, сергей лебедев, тарас шевченко, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Смела, Черкасская область, Сергей Лебедев, Тарас Шевченко, В мире
Подполье: на Украине поражен железнодорожный состав с военной техникой

Лебедев: на ж/д станции в Черкасской области нанесли удар по составу с техникой

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Удар нанесен по району железнодорожной станции в городе Смела в Черкасской области Украины, в результате поражен железнодорожный состав с военной техникой, сообщил в четверг РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По данным собеседника агентства, удар был в стороне железнодорожной станции Тараса Шевченко.
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"По словам местных жителей, прилетело в железнодорожный состав с военной техникой. Что конкретно было на платформах – сказать не могут, затянуто брезентом. Есть только одна подробность: техника гусеничная, видны были траки", - заявил Лебедев.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСмелаЧеркасская областьСергей ЛебедевТарас ШевченкоВ мире
 
 
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