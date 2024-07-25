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Песков рассказал о подготовке визита Путина в Турцию
Песков рассказал о подготовке визита Путина в Турцию - РИА Новости, 25.07.2024
Песков рассказал о подготовке визита Путина в Турцию
Подготовка визита президента России Владимира Путина в Турцию идет активно, дата пока не определена, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T09:37
2024-07-25T09:37
2024-07-25T10:27
политика
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дмитрий песков
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Подготовка визита президента России Владимира Путина в Турцию идет активно, дата пока не определена, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В начале июля канцелярия турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана также сообщила, что конкретная дата визита пока не определилась. Сам Эрдоган говорил, что визит Путина в Турцию может стать началом нового процесса по нормализации отношений Турции и Сирии. В среду Путин принял в Кремле президента Сирии Башара Асада. "Активно, но дата пока неизвестна", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как идет подготовка визита.
https://ria.ru/20240416/erdogan-1940479099.html
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политика, турция, сирия, россия, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган
Политика, Турция, Сирия, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган
Песков рассказал о подготовке визита Путина в Турцию
Песков: подготовка визита Путина в Турцию идет активно, дата пока не определена