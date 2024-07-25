Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о подготовке визита Путина в Турцию - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:37 25.07.2024 (обновлено: 10:27 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/peskov-1961870502.html
Песков рассказал о подготовке визита Путина в Турцию
Песков рассказал о подготовке визита Путина в Турцию - РИА Новости, 25.07.2024
Песков рассказал о подготовке визита Путина в Турцию
Подготовка визита президента России Владимира Путина в Турцию идет активно, дата пока не определена, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T09:37
2024-07-25T10:27
политика
турция
сирия
россия
владимир путин
дмитрий песков
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944774739_0:129:3169:1912_1920x0_80_0_0_42b422509375d6dce47acfde0ab8f766.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Подготовка визита президента России Владимира Путина в Турцию идет активно, дата пока не определена, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В начале июля канцелярия турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана также сообщила, что конкретная дата визита пока не определилась. Сам Эрдоган говорил, что визит Путина в Турцию может стать началом нового процесса по нормализации отношений Турции и Сирии. В среду Путин принял в Кремле президента Сирии Башара Асада. "Активно, но дата пока неизвестна", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как идет подготовка визита.
https://ria.ru/20240416/erdogan-1940479099.html
турция
сирия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944774739_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1cdcb949ca4053959f22d50cd48f40d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, турция, сирия, россия, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган
Политика, Турция, Сирия, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган
Песков рассказал о подготовке визита Путина в Турцию

Песков: подготовка визита Путина в Турцию идет активно, дата пока не определена

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Подготовка визита президента России Владимира Путина в Турцию идет активно, дата пока не определена, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В начале июля канцелярия турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана также сообщила, что конкретная дата визита пока не определилась. Сам Эрдоган говорил, что визит Путина в Турцию может стать началом нового процесса по нормализации отношений Турции и Сирии. В среду Путин принял в Кремле президента Сирии Башара Асада.
«
"Активно, но дата пока неизвестна", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как идет подготовка визита.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Эрдоган заявил, что с датой визита Путина в Турцию еще не определились
16 апреля, 23:50
 
ПолитикаТурцияСирияРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала