https://ria.ru/20240725/nekrasov-1961925965.html

Директор Всероссийского музея Пушкина Сергей Некрасов стал его президентом

Директор Всероссийского музея Пушкина Сергей Некрасов стал его президентом - РИА Новости, 25.07.2024

Директор Всероссийского музея Пушкина Сергей Некрасов стал его президентом

Директор Всероссийского музея А. С. Пушкина, заслуженный деятель искусств РФ Сергей Некрасов стал его президентом, новым директором музея стала Ольга Корнева,... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T12:52

2024-07-25T12:52

2024-07-25T12:52

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Директор Всероссийского музея А. С. Пушкина, заслуженный деятель искусств РФ Сергей Некрасов стал его президентом, новым директором музея стала Ольга Корнева, сообщили в пресс-службе Минкультуры России. "С 24 июля президентом Всероссийского музея А. С. Пушкина стал Сергей Некрасов. Соответствующий приказ подписала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова", - говорится в сообщении. Новым директором музея стала Ольга Корнева. С 2018 года в Санкт-Петербурге она занимала должность первого заместителя директора Музея железных дорог. Реализовала совместные выставочные проекты с музеями-заповедниками "Царское село" и "Выборгский замок", Российским этнографическим музеем и Пушкинским домом, добавили в Минкультуры. Основными задачами нового директора Всероссийского музея А.С. Пушкина станут дальнейшее развитие институции, расширение использования современных инструментов в деятельности музея и укрепление его позиции как одного из ведущих культурных центров страны. "Корнева будет продолжать работу по привлечению молодой аудитории, созданию специализированных программ и проектов, направленных на вовлечение молодежи в мероприятия музея", - уточнили в пресс-службе. Некрасов более 30 лет руководил музеем. Его разносторонняя научная и творческая деятельность не только позволила создать современную инфраструктуру музея, но и способствовала его популяризации и превращению в подлинно культурный центр Санкт-Петербурга, имеющий общероссийское значение, отметили в ведомстве. "Назначение на должность президента Всероссийского музея А. С. Пушкина в год 225-летия поэта подчеркивает высокую оценку заслуг Сергея Некрасова министерством культуры Российской Федерации", - добавляется в пресс-релизе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, санкт-петербург, ольга любимова