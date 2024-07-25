Мишустин пожелал Турчаку успехов на предстоящих выборах
Мишустин пожелал врио главы Алтая Турчаку успехов на предстоящих выборах
Андрей Турчак. Архивное фото
ГОРНО-АЛТАЙСК, 25 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин пожелал временно исполняющему обязанности главы Республики Алтай Андрею Турчаку успехов на предстоящих в сентябре выборах руководителя региона.
Турчак стал врио главы Республики Алтай в начале июня, а до этого занимал пост первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря генсовета партии "Единая Россия". Он был губернатором Псковской области в 2009-2017 годах.
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"Ваш опыт губернаторской работы, уверен, поможет вам достойно справиться с задачами, которые здесь перед вами стоят. Хочу и от себя лично пожелать вам успехов в предстоящих выборах", - сказал Мишустин в ходе встречи с Турчаком, которая состоялась в рамках поездки премьера в Горно-Алтайск.
Глава кабмина также поблагодарил его за совместную работу по линии "Единой России", отметив, что он всегда был внимателен к нуждам регионов. Мишустин добавил, что инициативы, принятые при участии Турчака, в основном касались именно жизни регионов.
"Уверен, что и ваш опыт, и нацеленность на конкретные результаты дадут свои плоды", - обратился он к руководителю республики.
Турчак со своей стороны поблагодарил премьера за работу членов правительства в регионе.
"Прошло полтора месяца с момента моего назначения, уже посетили республику вице-премьер Марат Шакирзянович Хуснуллин по вашему поручению, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр транспорта Роман Старовойт. По итогам их визитов были приняты важные для региона, для успешного развития республики решения", - сообщил он.
Врио главы региона добавил, что сам он после назначения встречался с жителями разных районов Горного Алтая.
"Сам я тоже не сидел на месте, в кабинете, проехал всю республику, посетил все наши районы, муниципальные образования. В каждом районе проводил встречи с людьми. Вопросов очень много", - заявил Турчак.
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