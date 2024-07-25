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Мишустин пожелал Турчаку успехов на предстоящих выборах - РИА Новости, 25.07.2024
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07:04 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/mishustin-1961856028.html
Мишустин пожелал Турчаку успехов на предстоящих выборах
Мишустин пожелал Турчаку успехов на предстоящих выборах - РИА Новости, 25.07.2024
Мишустин пожелал Турчаку успехов на предстоящих выборах
Глава правительства РФ Михаил Мишустин пожелал временно исполняющему обязанности главы Республики Алтай Андрею Турчаку успехов на предстоящих в сентябре выборах РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T07:04
2024-07-25T07:04
республика алтай
политика
россия
псковская область
валерий фальков
михаил мишустин
андрей турчак
единая россия
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 25 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин пожелал временно исполняющему обязанности главы Республики Алтай Андрею Турчаку успехов на предстоящих в сентябре выборах руководителя региона. Турчак стал врио главы Республики Алтай в начале июня, а до этого занимал пост первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря генсовета партии "Единая Россия". Он был губернатором Псковской области в 2009-2017 годах. "Ваш опыт губернаторской работы, уверен, поможет вам достойно справиться с задачами, которые здесь перед вами стоят. Хочу и от себя лично пожелать вам успехов в предстоящих выборах", - сказал Мишустин в ходе встречи с Турчаком, которая состоялась в рамках поездки премьера в Горно-Алтайск. Глава кабмина также поблагодарил его за совместную работу по линии "Единой России", отметив, что он всегда был внимателен к нуждам регионов. Мишустин добавил, что инициативы, принятые при участии Турчака, в основном касались именно жизни регионов. "Уверен, что и ваш опыт, и нацеленность на конкретные результаты дадут свои плоды", - обратился он к руководителю республики. Турчак со своей стороны поблагодарил премьера за работу членов правительства в регионе. "Прошло полтора месяца с момента моего назначения, уже посетили республику вице-премьер Марат Шакирзянович Хуснуллин по вашему поручению, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр транспорта Роман Старовойт. По итогам их визитов были приняты важные для региона, для успешного развития республики решения", - сообщил он. Врио главы региона добавил, что сам он после назначения встречался с жителями разных районов Горного Алтая. "Сам я тоже не сидел на месте, в кабинете, проехал всю республику, посетил все наши районы, муниципальные образования. В каждом районе проводил встречи с людьми. Вопросов очень много", - заявил Турчак.
https://ria.ru/20240615/yakushev-1953143315.html
https://ria.ru/20240725/sber-1961855155.html
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республика алтай, политика, россия, псковская область, валерий фальков, михаил мишустин, андрей турчак, единая россия, совет федерации рф
Республика Алтай, Политика, Россия, Псковская область, Валерий Фальков, Михаил Мишустин, Андрей Турчак, Единая Россия, Совет Федерации РФ
Мишустин пожелал Турчаку успехов на предстоящих выборах

Мишустин пожелал врио главы Алтая Турчаку успехов на предстоящих выборах

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Андрей Турчак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГОРНО-АЛТАЙСК, 25 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин пожелал временно исполняющему обязанности главы Республики Алтай Андрею Турчаку успехов на предстоящих в сентябре выборах руководителя региона.
Турчак стал врио главы Республики Алтай в начале июня, а до этого занимал пост первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря генсовета партии "Единая Россия". Он был губернатором Псковской области в 2009-2017 годах.
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"Ваш опыт губернаторской работы, уверен, поможет вам достойно справиться с задачами, которые здесь перед вами стоят. Хочу и от себя лично пожелать вам успехов в предстоящих выборах", - сказал Мишустин в ходе встречи с Турчаком, которая состоялась в рамках поездки премьера в Горно-Алтайск.
Глава кабмина также поблагодарил его за совместную работу по линии "Единой России", отметив, что он всегда был внимателен к нуждам регионов. Мишустин добавил, что инициативы, принятые при участии Турчака, в основном касались именно жизни регионов.
"Уверен, что и ваш опыт, и нацеленность на конкретные результаты дадут свои плоды", - обратился он к руководителю республики.
Турчак со своей стороны поблагодарил премьера за работу членов правительства в регионе.
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"Прошло полтора месяца с момента моего назначения, уже посетили республику вице-премьер Марат Шакирзянович Хуснуллин по вашему поручению, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр транспорта Роман Старовойт. По итогам их визитов были приняты важные для региона, для успешного развития республики решения", - сообщил он.
Врио главы региона добавил, что сам он после назначения встречался с жителями разных районов Горного Алтая.
"Сам я тоже не сидел на месте, в кабинете, проехал всю республику, посетил все наши районы, муниципальные образования. В каждом районе проводил встречи с людьми. Вопросов очень много", - заявил Турчак.
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Республика АлтайПолитикаРоссияПсковская областьВалерий ФальковМихаил МишустинАндрей ТурчакЕдиная РоссияСовет Федерации РФ
 
 
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