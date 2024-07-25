https://ria.ru/20240725/mishustin-1961856028.html

Мишустин пожелал Турчаку успехов на предстоящих выборах

Мишустин пожелал Турчаку успехов на предстоящих выборах - РИА Новости, 25.07.2024

Мишустин пожелал Турчаку успехов на предстоящих выборах

Глава правительства РФ Михаил Мишустин пожелал временно исполняющему обязанности главы Республики Алтай Андрею Турчаку успехов на предстоящих в сентябре выборах РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T07:04

2024-07-25T07:04

2024-07-25T07:04

республика алтай

политика

россия

псковская область

валерий фальков

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андрей турчак

единая россия

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 25 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин пожелал временно исполняющему обязанности главы Республики Алтай Андрею Турчаку успехов на предстоящих в сентябре выборах руководителя региона. Турчак стал врио главы Республики Алтай в начале июня, а до этого занимал пост первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря генсовета партии "Единая Россия". Он был губернатором Псковской области в 2009-2017 годах. "Ваш опыт губернаторской работы, уверен, поможет вам достойно справиться с задачами, которые здесь перед вами стоят. Хочу и от себя лично пожелать вам успехов в предстоящих выборах", - сказал Мишустин в ходе встречи с Турчаком, которая состоялась в рамках поездки премьера в Горно-Алтайск. Глава кабмина также поблагодарил его за совместную работу по линии "Единой России", отметив, что он всегда был внимателен к нуждам регионов. Мишустин добавил, что инициативы, принятые при участии Турчака, в основном касались именно жизни регионов. "Уверен, что и ваш опыт, и нацеленность на конкретные результаты дадут свои плоды", - обратился он к руководителю республики. Турчак со своей стороны поблагодарил премьера за работу членов правительства в регионе. "Прошло полтора месяца с момента моего назначения, уже посетили республику вице-премьер Марат Шакирзянович Хуснуллин по вашему поручению, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр транспорта Роман Старовойт. По итогам их визитов были приняты важные для региона, для успешного развития республики решения", - сообщил он. Врио главы региона добавил, что сам он после назначения встречался с жителями разных районов Горного Алтая. "Сам я тоже не сидел на месте, в кабинете, проехал всю республику, посетил все наши районы, муниципальные образования. В каждом районе проводил встречи с людьми. Вопросов очень много", - заявил Турчак.

https://ria.ru/20240615/yakushev-1953143315.html

https://ria.ru/20240725/sber-1961855155.html

https://ria.ru/20240610/turchak-1951869754.html

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республика алтай, политика, россия, псковская область, валерий фальков, михаил мишустин, андрей турчак, единая россия, совет федерации рф