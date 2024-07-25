https://ria.ru/20240725/lukashenko-1961945349.html

Путин и Лукашенко встретились на Валааме

Путин и Лукашенко встретились на Валааме - РИА Новости, 25.07.2024

Путин и Лукашенко встретились на Валааме

Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили остров Валаам на Ладожском озере, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T14:14

2024-07-25T14:14

2024-07-25T16:10

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МИНСК, 25 июл — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили остров Валаам на Ладожском озере, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого"."Лукашенко и Путин встретились на Валааме", — говорится в публикации.Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, главы государств посетили храм Смоленской иконы Божией Матери. Там состоялся молебен, затем Путин и Лукашенко продолжили общение на Валааме. Кроме того, они также посетили Романовский скит. Один из монахов отметил, что инициаторами его строительства была семья Романовых. Путин приехал на остров раньше белорусского коллеги. Его встретил наместник монастыря владыка Панкратий, они обнялись. "Заждались уже вас. <...> Добро пожаловать! Приехали, слава Богу", — поприветствовал президента священнослужитель.Через некоторое время к ним присоединился и президент Белоруссии. Путин и Лукашенко тепло поздоровались и обнялись. "Спасибо, что пригласили", — сказал белорусский лидер. Наместник монастыря также поприветствовал его.Главы государств посетили службу, во время молитвы они держали в руках свечи. Вместе с Лукашенко приехал и его сын Николай, который также был на молебне. Президенты ознакомились и с внутренней росписью храма.Путин и Лукашенко для встречи на Валааме выбрали неформальный стиль одежды. Президент России был в джинсах и рубашке, без галстука, а белорусский лидер выбрал брюки и рубашку, также отказавшись от галстука. Оба лидера также прогулялись по территории монастыря."Думал, приедем, остынем тут в холоде. <...> А тут жара больше, чем у нас", — пошутил Лукашенко во время прогулки.Один из священнослужителей в ответ отметил, что вода прогрелась до 25 градусов — температура больше, чем в Черном море.Прощаясь с лидерами, монах поблагодарил их: "Спасибо, что вы доехали до нас. Не бросайте нас".Президент Белоруссии в четверг прилетел в Санкт-Петербург. По данным его пресс-службы, Путин и Лукашенко планируют обсудить актуальные вопросы развития двусторонних отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня.Путин часто бывает на Валааме. Последний раз он приезжал на остров вместе с Лукашенко в июле прошлого года. Тогда президенты осмотрели Спасо-Преображенский собор, посетили могилу архимандрита Мефодия, который сыграл важную роль в возрождении Валаамского монастыря, а также скит в честь Смоленской иконы Божией Матери, где ежедневно молятся о почивших воинах, жизнь свою за веру и отечество положивших.

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https://ria.ru/20240720/pozdravlenie-1960881391.html

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Кадры встречи Путина и Лукашенко на Валааме Кадры встречи Путина и Лукашенко на Валааме 2024-07-25T14:14 true PT0M49S

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валаам, владимир путин, белоруссия, россия, александр лукашенко