Лавров: Россия и Китай должны противодействовать вмешательству в дела АСЕАН
Лавров: Россия и КНР должны вместе противодействовать вмешательству в дела АСЕАН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
ВЬЕНТЬЯН, 25 июл - РИА Новости. Россия и Китай должны вместе противодействовать вмешательству внерегиональных сил в дела Юго-Восточной Азии и делать все, чтобы никто не смог разрушить структуры АСЕАН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
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"Другие многосторонние площадки тоже имеют важное значение. Среди них, конечно же, АСЕАН и вся асеаноцентричная архитектура. У нас единая позиция - мы должны делать все, чтобы не позволить ее разрушить. И сегодня мы подробно говорили об этом только что на встрече с коллегой из Лаоса. Считаем важным такой диалог продолжать, сообща противодействовать вмешательству внерегиональных сил в дела Юго-Восточной Азии и вносить свой вклад в благополучие и процветание", - сказал Лавров.
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Глава МИД РФ также поздравил китайского коллегу с успешным проведением третьего пленума ЦК КПК 20-го созыва. "Итоги этого мероприятия, несомненно, будут иметь большое значение для дальнейшего развития Китайской Народной Республики и для мировой экономики", - отметил он.
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"Реализация задач комплексного национального развития наших стран является приоритетом на повестке дня, способствует развитию стратегического взаимодействия, которому уделяют постоянное внимание президент (России Владимир) Путин и председатель (КНР) Си Цзиньпин, в том числе прорабатывают новые рубежи, в направлении которых наше экономическое взаимодействие и партнерство продвигаются", - добавил российский министр.
Лавров находится с визитом в Лаосе с 25 по 27 июля. До этого он провел двусторонние встречи с коллегами из Восточного Тимора, Индонезии, Камбоджи, Брунея, Лаоса и трехстороннюю встречу в формате РФ - Лаос - Китай. Планируется его участие в заседаниях глав МИД в формате Россия - АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).
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