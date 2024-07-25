https://ria.ru/20240725/kndr-1961877709.html

КНДР вновь запустила в Южную Корею около 480 воздушных шаров с мусором

КНДР вновь запустила в Южную Корею около 480 воздушных шаров с мусором - РИА Новости, 25.07.2024

КНДР вновь запустила в Южную Корею около 480 воздушных шаров с мусором

Около 480 воздушных шаров с мусором были запущены КНДР в Южную Корею в среду, сообщило Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T10:24

2024-07-25T10:24

2024-07-25T11:31

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южная корея

сеул

кенгидо

объединенный комитет начальников штабов (сша)

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СЕУЛ, 25 июл – РИА Новости. Около 480 воздушных шаров с мусором были запущены КНДР в Южную Корею в среду, сообщило Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи. Ранее ведомство сообщало, что несколько шаров с мусором из числа запущенных КНДР приземлились в границах президентской резиденции Южной Кореи, их сбор завершен, вредоносного содержания обнаружено не было. По данным ОКНШ, около 480 воздушных шаров упали в основном в Сеуле и северном районе соседней провинции Кенгидо в среду, анализ упавших объектов показал, что они не представляют опасности. По состоянию на 8.00 (2.00 мск) четверга в воздухе не было обнаружено ни одного воздушного шара. По словам пожарных, на крыше одной из террас в городе Коян к западу от Сеула возник пожар, вызванный таймером, который власти Северной Кореи прикрепили к воздушному шару для лучшего распространения мусора. Представитель ОКНШ Ли Сон Чжун заявил, что количество воздушных шаров, оснащенных аналогичными таймерами, растет. В этот раз КНДР запустила больше шаров, чем в ряде предыдущих партий, количество варьируется в зависимости от ряда факторов. КНДР запускает шары, когда дует северо-западный или западный ветер. Кроме того, обычно грузом шаров была бумага, а в среду в содержимом были пластиковые отходы, добавил он. "Возможно, из-за нехватки бумаги они использовали другой мусор. Также требуется время на подготовку содержимого", - пояснил военный. С 28 мая северокорейские военные запустили в Южную Корею более 2 тысяч шаров с мусором в ответ на засылку северокорейскими перебежчиками-активистами антипхеньянских листовок в КНДР.

https://ria.ru/20240624/parazity-1955099668.html

https://ria.ru/20240724/shary-1961609003.html

южная корея

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в мире, южная корея, сеул, кенгидо, объединенный комитет начальников штабов (сша)