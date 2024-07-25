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КНДР вновь запустила в Южную Корею около 480 воздушных шаров с мусором - РИА Новости, 25.07.2024
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10:24 25.07.2024 (обновлено: 11:31 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/kndr-1961877709.html
КНДР вновь запустила в Южную Корею около 480 воздушных шаров с мусором
КНДР вновь запустила в Южную Корею около 480 воздушных шаров с мусором - РИА Новости, 25.07.2024
КНДР вновь запустила в Южную Корею около 480 воздушных шаров с мусором
Около 480 воздушных шаров с мусором были запущены КНДР в Южную Корею в среду, сообщило Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T10:24
2024-07-25T11:31
в мире
южная корея
сеул
кенгидо
объединенный комитет начальников штабов (сша)
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СЕУЛ, 25 июл – РИА Новости. Около 480 воздушных шаров с мусором были запущены КНДР в Южную Корею в среду, сообщило Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи. Ранее ведомство сообщало, что несколько шаров с мусором из числа запущенных КНДР приземлились в границах президентской резиденции Южной Кореи, их сбор завершен, вредоносного содержания обнаружено не было. По данным ОКНШ, около 480 воздушных шаров упали в основном в Сеуле и северном районе соседней провинции Кенгидо в среду, анализ упавших объектов показал, что они не представляют опасности. По состоянию на 8.00 (2.00 мск) четверга в воздухе не было обнаружено ни одного воздушного шара. По словам пожарных, на крыше одной из террас в городе Коян к западу от Сеула возник пожар, вызванный таймером, который власти Северной Кореи прикрепили к воздушному шару для лучшего распространения мусора. Представитель ОКНШ Ли Сон Чжун заявил, что количество воздушных шаров, оснащенных аналогичными таймерами, растет. В этот раз КНДР запустила больше шаров, чем в ряде предыдущих партий, количество варьируется в зависимости от ряда факторов. КНДР запускает шары, когда дует северо-западный или западный ветер. Кроме того, обычно грузом шаров была бумага, а в среду в содержимом были пластиковые отходы, добавил он. "Возможно, из-за нехватки бумаги они использовали другой мусор. Также требуется время на подготовку содержимого", - пояснил военный. С 28 мая северокорейские военные запустили в Южную Корею более 2 тысяч шаров с мусором в ответ на засылку северокорейскими перебежчиками-активистами антипхеньянских листовок в КНДР.
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в мире, южная корея, сеул, кенгидо, объединенный комитет начальников штабов (сша)
В мире, Южная Корея, Сеул, Кенгидо, Объединенный комитет начальников штабов (США)
КНДР вновь запустила в Южную Корею около 480 воздушных шаров с мусором

ОКНШ: КНДР запустила в Южную Корею около 480 воздушных шаров с мусором

© AFP 2024 / YONHAPСотрудники коммунальных служб Сеула убирают содержимое воздушного шара с мусором, отправленного из Северной Кореи
Сотрудники коммунальных служб Сеула убирают содержимое воздушного шара с мусором, отправленного из Северной Кореи - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AFP 2024 / YONHAP
Сотрудники коммунальных служб Сеула убирают содержимое воздушного шара с мусором, отправленного из Северной Кореи. Архивное фото
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СЕУЛ, 25 июл – РИА Новости. Около 480 воздушных шаров с мусором были запущены КНДР в Южную Корею в среду, сообщило Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи.
Ранее ведомство сообщало, что несколько шаров с мусором из числа запущенных КНДР приземлились в границах президентской резиденции Южной Кореи, их сбор завершен, вредоносного содержания обнаружено не было.
Мешок с мусором на воздушном шаре, предположительно отправленный Северной Кореей, в Сеуле - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
В Южной Корее обнаружили паразитов в воздушных шарах с мусором из КНДР
24 июня, 16:20
По данным ОКНШ, около 480 воздушных шаров упали в основном в Сеуле и северном районе соседней провинции Кенгидо в среду, анализ упавших объектов показал, что они не представляют опасности. По состоянию на 8.00 (2.00 мск) четверга в воздухе не было обнаружено ни одного воздушного шара.
По словам пожарных, на крыше одной из террас в городе Коян к западу от Сеула возник пожар, вызванный таймером, который власти Северной Кореи прикрепили к воздушному шару для лучшего распространения мусора.
Представитель ОКНШ Ли Сон Чжун заявил, что количество воздушных шаров, оснащенных аналогичными таймерами, растет. В этот раз КНДР запустила больше шаров, чем в ряде предыдущих партий, количество варьируется в зависимости от ряда факторов. КНДР запускает шары, когда дует северо-западный или западный ветер. Кроме того, обычно грузом шаров была бумага, а в среду в содержимом были пластиковые отходы, добавил он.
"Возможно, из-за нехватки бумаги они использовали другой мусор. Также требуется время на подготовку содержимого", - пояснил военный.
С 28 мая северокорейские военные запустили в Южную Корею более 2 тысяч шаров с мусором в ответ на засылку северокорейскими перебежчиками-активистами антипхеньянских листовок в КНДР.
Работники убирают содержимое воздушных шаров, запущенных КНДР на улицу в Сеуле. 24 июля 2024 года - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
СМИ: шары с мусором из КНДР приземлились в президентской резиденции в Сеуле
24 июля, 05:23
 
В миреЮжная КореяСеулКенгидоОбъединенный комитет начальников штабов (США)
 
 
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