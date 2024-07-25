https://ria.ru/20240725/kharris-1961854190.html

"Гений": в Раде рассказали, как офис Зеленского унизил Харрис

"Гений": в Раде рассказали, как офис Зеленского унизил Харрис - РИА Новости, 25.07.2024

"Гений": в Раде рассказали, как офис Зеленского унизил Харрис

Размещение Камалы Харрис позади главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на групповом фото на саммите в Швейцарии является свидетельством... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T06:11

2024-07-25T06:11

2024-07-25T14:51

в мире

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сша

украина

камала харрис

владимир зеленский

верховная рада украины

александр дубинский

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Размещение Камалы Харрис позади главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на групповом фото на саммите в Швейцарии является свидетельством "внешнеполитического гения" последнего, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене."Еще одно свидетельство "внешнеполитического гения" Андрея Борисовича (Ермака. — Прим. ред.), о котором почему-то умалчивает наша пресса, — размещение вице-президента США Харрис на общем фото в Швейцарии так, чтобы она могла заглядывать в задницу Андрею Борисовичу", — утверждает парламентарий.Он иронично заметил, что такая "позиция" является "гарантом успехов" на Украине."Именно так и выстраиваются отношения с кандидатами в президенты нашего основного международного партнера", — съязвил Дубинский.На общем фото участников прошедшей в Швейцарии в середине июня конференции по Украине Ермак стоял в первом ряду слева от расположившейся в центре президента страны Виолы Амхерд, при этом он выделялся своей одеждой в стиле милитари и ростом на фоне остальных. Харрис на снимке расположилась позади киевского чиновника.Джо Байден на фоне растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены своей кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20240723/ermak-1961575614.html

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в мире, швейцария, сша, украина, камала харрис, владимир зеленский, верховная рада украины, александр дубинский