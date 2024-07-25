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"Гений": в Раде рассказали, как офис Зеленского унизил Харрис - РИА Новости, 25.07.2024
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06:11 25.07.2024 (обновлено: 14:51 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/kharris-1961854190.html
"Гений": в Раде рассказали, как офис Зеленского унизил Харрис
"Гений": в Раде рассказали, как офис Зеленского унизил Харрис - РИА Новости, 25.07.2024
"Гений": в Раде рассказали, как офис Зеленского унизил Харрис
Размещение Камалы Харрис позади главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на групповом фото на саммите в Швейцарии является свидетельством... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T06:11
2024-07-25T14:51
в мире
швейцария
сша
украина
камала харрис
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александр дубинский
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Размещение Камалы Харрис позади главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на групповом фото на саммите в Швейцарии является свидетельством "внешнеполитического гения" последнего, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене.&quot;Еще одно свидетельство &quot;внешнеполитического гения&quot; Андрея Борисовича (Ермака. — Прим. ред.), о котором почему-то умалчивает наша пресса, — размещение вице-президента США Харрис на общем фото в Швейцарии так, чтобы она могла заглядывать в задницу Андрею Борисовичу&quot;, — утверждает парламентарий.Он иронично заметил, что такая "позиция" является "гарантом успехов" на Украине."Именно так и выстраиваются отношения с кандидатами в президенты нашего основного международного партнера", — съязвил Дубинский.На общем фото участников прошедшей в Швейцарии в середине июня конференции по Украине Ермак стоял в первом ряду слева от расположившейся в центре президента страны Виолы Амхерд, при этом он выделялся своей одеждой в стиле милитари и ростом на фоне остальных. Харрис на снимке расположилась позади киевского чиновника.Джо Байден на фоне растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены своей кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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в мире, швейцария, сша, украина, камала харрис, владимир зеленский, верховная рада украины, александр дубинский
В мире, Швейцария, США, Украина, Камала Харрис, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Александр Дубинский
"Гений": в Раде рассказали, как офис Зеленского унизил Харрис

Дубинский: офис Зеленского неудачно разместил Харрис на общем фото в Швейцарии

© AP Photo / Carlos OsorioКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Carlos Osorio
Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Размещение Камалы Харрис позади главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на групповом фото на саммите в Швейцарии является свидетельством "внешнеполитического гения" последнего, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене.
«

"Еще одно свидетельство "внешнеполитического гения" Андрея Борисовича (Ермака. — Прим. ред.), о котором почему-то умалчивает наша пресса, — размещение вице-президента США Харрис на общем фото в Швейцарии так, чтобы она могла заглядывать в задницу Андрею Борисовичу", — утверждает парламентарий.

© AFP 2024 / URS FLUEELERУчастники саммита по Украине в Швейцарии расходятся после группового фото
Участники саммита по Украине в Швейцарии расходятся после группового фото - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AFP 2024 / URS FLUEELER
Участники саммита по Украине в Швейцарии расходятся после группового фото
Он иронично заметил, что такая "позиция" является "гарантом успехов" на Украине.
"Именно так и выстраиваются отношения с кандидатами в президенты нашего основного международного партнера", — съязвил Дубинский.
На общем фото участников прошедшей в Швейцарии в середине июня конференции по Украине Ермак стоял в первом ряду слева от расположившейся в центре президента страны Виолы Амхерд, при этом он выделялся своей одеждой в стиле милитари и ростом на фоне остальных. Харрис на снимке расположилась позади киевского чиновника.
Джо Байден на фоне растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены своей кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Глава офиса Зеленского провел телефонный разговор с советником Харрис
23 июля, 21:10
 
В миреШвейцарияСШАУкраинаКамала ХаррисВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныАлександр Дубинский
 
 
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