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Оперативные мероприятия в многоэтажке в Каспийске завершились - РИА Новости, 25.07.2024
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22:42 25.07.2024 (обновлено: 23:28 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/kaspyisk-1962051211.html
Оперативные мероприятия в многоэтажке в Каспийске завершились
Оперативные мероприятия в многоэтажке в Каспийске завершились - РИА Новости, 25.07.2024
Оперативные мероприятия в многоэтажке в Каспийске завершились
Оперативные мероприятия в многоэтажке в Каспийске завершены, людей начали пускать в квартиры, в ходе оперативных мероприятий задержаны по меньшей мере два... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T22:42
2024-07-25T23:28
каспийск
республика дагестан
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 25 июл - РИА Новости. Оперативные мероприятия в многоэтажке в Каспийске завершены, людей начали пускать в квартиры, в ходе оперативных мероприятий задержаны по меньшей мере два человека, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Людей, которых эвакуировали, начали впускать в свои квартиры. Оперативные мероприятия в доме завершены", - сказал собеседник агентства.По его словам, в ходе адресных проверок в многоквартирном доме "задержали как минимум двух человек", они сейчас на допросе.Позже в МВД республики также сообщили, что оперативные мероприятия завершены, есть задержанные.Ранее в четверг руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева сообщила РИА Новости, что правоохранители в Каспийске по нескольким адресам провели оперативно-следственные мероприятия, горожанам ничего не грозит. По ее словам, распространяемая в социальных сетях информация о забаррикадировавшихся в доме людях не соответствует действительности.
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каспийск, республика дагестан, происшествия
Каспийск, Республика Дагестан, Происшествия
Оперативные мероприятия в многоэтажке в Каспийске завершились

Оперативные мероприятия в жилом доме в Каспийске завершены, люди вернулись домой

© Фото : Каспийск 24Во дворе многоквартирного дома в Каспийске, где проходят спецмероприятия. Кадр видео
Во дворе многоквартирного дома в Каспийске, где проходят спецмероприятия. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : Каспийск 24
Во дворе многоквартирного дома в Каспийске, где проходят спецмероприятия. Кадр видео
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 25 июл - РИА Новости. Оперативные мероприятия в многоэтажке в Каспийске завершены, людей начали пускать в квартиры, в ходе оперативных мероприятий задержаны по меньшей мере два человека, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"Людей, которых эвакуировали, начали впускать в свои квартиры. Оперативные мероприятия в доме завершены", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в ходе адресных проверок в многоквартирном доме "задержали как минимум двух человек", они сейчас на допросе.
Позже в МВД республики также сообщили, что оперативные мероприятия завершены, есть задержанные.
Ранее в четверг руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева сообщила РИА Новости, что правоохранители в Каспийске по нескольким адресам провели оперативно-следственные мероприятия, горожанам ничего не грозит. По ее словам, распространяемая в социальных сетях информация о забаррикадировавшихся в доме людях не соответствует действительности.
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В МВД опровергли сообщения о забаррикадировавшихся в доме в Каспийске
Вчера, 22:22
 
КаспийскРеспублика ДагестанПроисшествия
 
 
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