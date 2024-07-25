https://ria.ru/20240725/kaspyisk-1962051211.html

Оперативные мероприятия в многоэтажке в Каспийске завершились

Оперативные мероприятия в многоэтажке в Каспийске завершились - РИА Новости, 25.07.2024

Оперативные мероприятия в многоэтажке в Каспийске завершились

Оперативные мероприятия в многоэтажке в Каспийске завершены, людей начали пускать в квартиры, в ходе оперативных мероприятий задержаны по меньшей мере два... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T22:42

2024-07-25T22:42

2024-07-25T23:28

каспийск

республика дагестан

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 25 июл - РИА Новости. Оперативные мероприятия в многоэтажке в Каспийске завершены, людей начали пускать в квартиры, в ходе оперативных мероприятий задержаны по меньшей мере два человека, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Людей, которых эвакуировали, начали впускать в свои квартиры. Оперативные мероприятия в доме завершены", - сказал собеседник агентства.По его словам, в ходе адресных проверок в многоквартирном доме "задержали как минимум двух человек", они сейчас на допросе.Позже в МВД республики также сообщили, что оперативные мероприятия завершены, есть задержанные.Ранее в четверг руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева сообщила РИА Новости, что правоохранители в Каспийске по нескольким адресам провели оперативно-следственные мероприятия, горожанам ничего не грозит. По ее словам, распространяемая в социальных сетях информация о забаррикадировавшихся в доме людях не соответствует действительности.

https://ria.ru/20240725/meropriyatiya-1962049324.html

каспийск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

каспийск, республика дагестан, происшествия