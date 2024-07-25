https://ria.ru/20240725/kaspiysk-1962045676.html
В Каспийске силовики эвакуировали жителей жилого дома, сообщил источник
В Каспийске силовики эвакуировали жителей жилого дома, сообщил источник - РИА Новости, 25.07.2024
В Каспийске силовики эвакуировали жителей жилого дома, сообщил источник
Специальные мероприятия проходят в дагестанском Каспийске, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T21:36
2024-07-25T21:36
2024-07-25T22:34
происшествия
каспийск
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 25 июл — РИА Новости. Специальные мероприятия проходят в дагестанском Каспийске, сообщили РИА Новости в силовых структурах."В Каспийске проводятся спецмероприятия. Жильцов многоквартирного дома по улице Ленина эвакуировали", — сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240624/dagestan-1954959374.html
каспийск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, каспийск, республика дагестан
Происшествия, Каспийск, Республика Дагестан
В Каспийске силовики эвакуировали жителей жилого дома, сообщил источник
В Каспийске проходят спецмероприятия, эвакуированы жильцы многоквартирного дома