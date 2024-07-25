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В Каспийске силовики эвакуировали жителей жилого дома, сообщил источник - РИА Новости, 25.07.2024
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21:36 25.07.2024 (обновлено: 22:34 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/kaspiysk-1962045676.html
В Каспийске силовики эвакуировали жителей жилого дома, сообщил источник
В Каспийске силовики эвакуировали жителей жилого дома, сообщил источник - РИА Новости, 25.07.2024
В Каспийске силовики эвакуировали жителей жилого дома, сообщил источник
Специальные мероприятия проходят в дагестанском Каспийске, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T21:36
2024-07-25T22:34
происшествия
каспийск
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 25 июл — РИА Новости. Специальные мероприятия проходят в дагестанском Каспийске, сообщили РИА Новости в силовых структурах.&quot;В Каспийске проводятся спецмероприятия. Жильцов многоквартирного дома по улице Ленина эвакуировали&quot;, — сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240624/dagestan-1954959374.html
каспийск
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Наталья Макарова
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происшествия, каспийск, республика дагестан
Происшествия, Каспийск, Республика Дагестан
В Каспийске силовики эвакуировали жителей жилого дома, сообщил источник

В Каспийске проходят спецмероприятия, эвакуированы жильцы многоквартирного дома

© РИА Новости / NewsTeam | Перейти в медиабанкСотрудники полиции Дагестана
Сотрудники полиции Дагестана - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / NewsTeam
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Сотрудники полиции Дагестана. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 25 июл — РИА Новости. Специальные мероприятия проходят в дагестанском Каспийске, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«

"В Каспийске проводятся спецмероприятия. Жильцов многоквартирного дома по улице Ленина эвакуировали", — сказал собеседник агентства.

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ПроисшествияКаспийскРеспублика Дагестан
 
 
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