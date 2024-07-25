Тюменский губернатор поздравил жителей ЛНР с открытием роддома
© Фото : пресс-служба правительства Тюменской областиТюменский губернатор поздравил жителей ЛНР с открытием роддома
© Фото : пресс-служба правительства Тюменской области
Тюменский губернатор поздравил жителей ЛНР с открытием роддома
ТЮМЕНЬ, 25 июл – РИА Новости. Отремонтированный строителями Тюменской области родильный дом в подшефном городе Краснодоне Луганской Народной республики 30 июля примет первых рожениц, с открытием учреждения краснодонцев поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Официальное открытие роддома после капитального ремонта с участием президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференцсвязи состоялось в среду.
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"Роддом, по сути, "родился" заново. Огромная благодарность тюменским строителям, которые трудились здесь на протяжении двух лет. Поздравляю жителей Краснодона! Коллективу роддома – удачи и комфортной работы", – цитирует слова Александра Моора пресс-служба губернатора.
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник открытие роддома назвал знаковым событием и поблагодарил руководство и жителей Тюменской области за реконструкцию. По словам Пасечника, "здание построено в 1950 году и никто его не ремонтировал на протяжении очень продолжительного времени, в результате чего оно пришло практически в полную негодность". Благодаря региону-шефу теперь в роддоме оборудованы комфортабельные палаты, четыре современных операционных, три индивидуальных родильных зала, а также налажена система централизованной подачи кислорода. В отделении неонатологии обустроены специальные палаты для новорожденных. Медучреждение готово ежегодно принимать до полутора тысяч родов и обслуживать более десяти тысяч жительниц Краснодона и окрестных населенных пунктов.
Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом, соглашение о сотрудничестве стороны подписали 5 июня 2022 года. За это время тюменские специалисты отремонтировали и переоснастили не только Краснодонский роддом, но и городскую больницу, детское отделение.