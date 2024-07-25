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Тюменский губернатор поздравил жителей ЛНР с открытием роддома - РИА Новости, 25.07.2024
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
18:45 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/gubernator-1962021439.html
Тюменский губернатор поздравил жителей ЛНР с открытием роддома
Тюменский губернатор поздравил жителей ЛНР с открытием роддома - РИА Новости, 25.07.2024
Тюменский губернатор поздравил жителей ЛНР с открытием роддома
Отремонтированный строителями Тюменской области родильный дом в подшефном городе Краснодоне Луганской Народной республики 30 июля примет первых рожениц, с... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T18:45
2024-07-25T18:45
тюменская область
тюменская область
краснодон
луганская народная республика
александр моор
леонид пасечник
владимир путин
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ТЮМЕНЬ, 25 июл – РИА Новости. Отремонтированный строителями Тюменской области родильный дом в подшефном городе Краснодоне Луганской Народной республики 30 июля примет первых рожениц, с открытием учреждения краснодонцев поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. Официальное открытие роддома после капитального ремонта с участием президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференцсвязи состоялось в среду. "Роддом, по сути, "родился" заново. Огромная благодарность тюменским строителям, которые трудились здесь на протяжении двух лет. Поздравляю жителей Краснодона! Коллективу роддома – удачи и комфортной работы", – цитирует слова Александра Моора пресс-служба губернатора. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник открытие роддома назвал знаковым событием и поблагодарил руководство и жителей Тюменской области за реконструкцию. По словам Пасечника, "здание построено в 1950 году и никто его не ремонтировал на протяжении очень продолжительного времени, в результате чего оно пришло практически в полную негодность". Благодаря региону-шефу теперь в роддоме оборудованы комфортабельные палаты, четыре современных операционных, три индивидуальных родильных зала, а также налажена система централизованной подачи кислорода. В отделении неонатологии обустроены специальные палаты для новорожденных. Медучреждение готово ежегодно принимать до полутора тысяч родов и обслуживать более десяти тысяч жительниц Краснодона и окрестных населенных пунктов. Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом, соглашение о сотрудничестве стороны подписали 5 июня 2022 года. За это время тюменские специалисты отремонтировали и переоснастили не только Краснодонский роддом, но и городскую больницу, детское отделение.
https://ria.ru/20240702/roddom-1956857122.html
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тюменская область, краснодон, луганская народная республика, александр моор, леонид пасечник, владимир путин
Тюменская область, Тюменская область, Краснодон, Луганская Народная Республика, Александр Моор, Леонид Пасечник, Владимир Путин

Тюменский губернатор поздравил жителей ЛНР с открытием роддома

© Фото : пресс-служба правительства Тюменской областиТюменский губернатор поздравил жителей ЛНР с открытием роддома
Тюменский губернатор поздравил жителей ЛНР с открытием роддома - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тюменской области
Тюменский губернатор поздравил жителей ЛНР с открытием роддома
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ТЮМЕНЬ, 25 июл – РИА Новости. Отремонтированный строителями Тюменской области родильный дом в подшефном городе Краснодоне Луганской Народной республики 30 июля примет первых рожениц, с открытием учреждения краснодонцев поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Официальное открытие роддома после капитального ремонта с участием президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференцсвязи состоялось в среду.
«
"Роддом, по сути, "родился" заново. Огромная благодарность тюменским строителям, которые трудились здесь на протяжении двух лет. Поздравляю жителей Краснодона! Коллективу роддома – удачи и комфортной работы", – цитирует слова Александра Моора пресс-служба губернатора.
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник открытие роддома назвал знаковым событием и поблагодарил руководство и жителей Тюменской области за реконструкцию. По словам Пасечника, "здание построено в 1950 году и никто его не ремонтировал на протяжении очень продолжительного времени, в результате чего оно пришло практически в полную негодность". Благодаря региону-шефу теперь в роддоме оборудованы комфортабельные палаты, четыре современных операционных, три индивидуальных родильных зала, а также налажена система централизованной подачи кислорода. В отделении неонатологии обустроены специальные палаты для новорожденных. Медучреждение готово ежегодно принимать до полутора тысяч родов и обслуживать более десяти тысяч жительниц Краснодона и окрестных населенных пунктов.
Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом, соглашение о сотрудничестве стороны подписали 5 июня 2022 года. За это время тюменские специалисты отремонтировали и переоснастили не только Краснодонский роддом, но и городскую больницу, детское отделение.
Губернатор Тюменской области Александр Мооръ во время посещения обновленного Краснодонского роддома - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Тюменская область в луганском Краснодоне реконструировала роддом
2 июля, 13:58
 
Тюменская областьТюменская областьКраснодонЛуганская Народная РеспубликаАлександр МоорЛеонид ПасечникВладимир Путин
 
 
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