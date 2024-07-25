https://ria.ru/20240725/fiztekh-2050-1962000555.html

МФТИ и Рыбаков Фонд совместно реализуют инициативу "Физтех-2050"

МФТИ и Рыбаков Фонд совместно реализуют инициативу "Физтех-2050" - РИА Новости, 25.07.2024

МФТИ и Рыбаков Фонд совместно реализуют инициативу "Физтех-2050"

Московский физико-технический институт (МФТИ) и Рыбаков Фонд подписали соглашение о реализации инициативы "Физтех 2050" на 550 миллионов рублей; документ, в... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T17:13

2024-07-25T17:13

2024-07-25T17:13

москва

россия

дмитрий ливанов

игорь рыбаков

московский физико-технический институт

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961998370_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_32d1206611524e1ded32dba6c19c87e6.jpg

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Московский физико-технический институт (МФТИ) и Рыбаков Фонд подписали соглашение о реализации инициативы "Физтех 2050" на 550 миллионов рублей; документ, в числе прочего, предполагает строительство крупного университетского кампуса и школы-интерната для одаренных детей из всех регионов России. "МФТИ отличается сплоченным сообществом выпускников. И это не просто люди, которые успешны в том, чем занимаются, - будь то наука, инженерная деятельность или предпринимательство, но и те, кто всегда активно взаимодействуют с МФТИ и реализуют различные программы поддержки, нацеленные и на студентов, и на преподавателей Физтеха. Мы сейчас реализуем за счет средств выпускников несколько учебных программ и социальных проектов, но этот проект уникален, поскольку нацелен на долгосрочное развитие. Речь о том, какие новые образовательные программы появятся на Физтехе на горизонте 5-10-25 лет, и какая инфраструктура будет создана для реализации этого проекта", - сказал на пресс-конференции в пресс-центре "Россия сегодня" ректор МФТИ Дмитрий Ливанов. Цель проекта – подготовка не просто студентов-лидеров, а выпускников, готовых работать с глобальными вызовами, разрабатывая и применяя технологии будущего. Ради этого в рамках соглашения будут созданы образовательные программы совместно с экосистемой Рыбаков Фонда, в том числе, с Глобальным университетом Рыбакова. Первым шагом на пути к этой цели участники соглашения видят строительство крупного университетского кампуса и школы-интерната для одаренных детей из российских регионов. "Рыбаков Фонд – это продолжение всемирной экосистемы Физтеха. Я сам в ней сформировался. Сейчас мы поддерживаем создание новой школы-интерната, потому что это устремлено в будущее. Смысл в том, чтобы каждый имел доступ к качественному образованию. Чтобы мы своими действиями сами формировали будущее. Я считаю, что сотни выпускников – Физтеха и не только – в будущем, глядя на наш пример, предпочтут именно такой способ оставить след в истории", - выразил уверенность предприниматель, выпускник МФТИ, сооснователь Рыбаков Фонда Игорь Рыбаков. Школа-интернат для одаренных ребят, встроенная в экосистему МФТИ, должна стать питательной средой для будущих студентов Физтеха. По словам еще одного участника пресс-конференции – президента Физтех-Союза по поддержке и развитию МФТИ Юрия Алашеева, инициатива "Физтех-2050" имеет большой потенциал и держится на людях, которые готовы вложить в дело не только средства, но и большой труд. "Это будет уже вторая школа, которую основали выпускники МФТИ. Первая – это Физтех-лицей имени Капицы, который позже передали МФТИ и Московской области. Это школа, где учится больше всего призеров всероссийских и международных олимпиад. И если появится еще и школа-интернат, это усилит экосистему Физтеха. Кстати, по инициативам выпускников, Физтех двинулся сейчас и в сторону живой природы, и биологии, и медицины, потому что это актуально. Инициатив выпускников очень много, в том числе и культурных. И важно, что люди приходят не просто жертвовать, а работать – с накопленным опытом и успехами", - подчеркнул Алашеев. Он отметил, что проект, инициированный Рыбаков Фондом, помимо строительства школы-интерната, предполагает выработку ряда новых бизнес-ориентированных программ – магистерских, лидерских, MBA и других. "Нашим вкладом в это партнерство является еще и все то, что Рыбаков Фонд создал за восемь лет как экосистему, как нематериальный актив. В частности, это наш опыт создания сообществ, в которых проявляются лидеры. И навыки партнерского взаимодействия, выстраивания горизонтальных связей, самоорганизующихся сообществ и партнерств. К тому высочайшему качеству образования, которое получают студенты на Физтехе, мы хотим добавить еще на этапе школьной подготовки современные программы и практики, которые позволят детям развить лидерские и другие универсальные навыки. Нам кажется, что такое партнерство частного фонда с государственным университетом имеет большой потенциал", - сказала, в свою очередь, президент Рыбаков Фонда Екатерина Рыбакова. Участники пресс-конференции призвали успешных людей сделать свой вклад в будущее страны. Например, курировать своих земляков – талантливых ребят из регионов, инвестируя в их развитие, что уже давно практикуют выпускники Физтеха. "К нам каждый год приезжают тысячи талантливых детей, которые, чтобы поступить в МФТИ, несколько лет упорно трудятся. Это особые люди. Генеральная идея инициативы "Фитех-2050" – создать максимальные условия для их самореализации и формирования общества вокруг", - заверил ректор МФТИ Ливанов.

https://ria.ru/20240531/obrazovanie-1949663350.html

https://radiosputnik.ru/20240719/abiturienty-1960736884.html

https://ria.ru/20240530/nastavnichestvo-1949528416.html

москва

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, россия, дмитрий ливанов, игорь рыбаков, московский физико-технический институт, московская область (подмосковье)