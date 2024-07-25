Российские школы получат отечественные Lego-совместимые дроны
НТИ: российские школы в 2025 году получат Lego-совместимые программируемые дроны
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские школы в 2025 году получат первые отечественные дроны, совместимые с конструкторами Lego и аналогами, рассказали РИА Новости в пресс-службе Фонда НТИ.
"Российские школы в следующем году оснастят первым отечественным Lego-совместимым и программируемым дроном. Значительная часть производства деталей и оборудования для конструирования будет локализована в России в соответствии с отечественными стандартами и требованиями к образовательной продукции", - сказали в Фонде НТИ.
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Речь идет о дронах, которые совместимы с наборами робототехники Lego и аналогами. "В школы ранее было поставлено очень много конструкторов Lego и аналогов. Они и будут использоваться", - сказали в пресс-службе НТИ.
Там пояснили, что использование дрона в образовательном процессе позволит выработать у школьников полезные навыки и умения - создание модели по схемам, развитие конструктивного воображения при разработке индивидуальных или совместных проектов, ориентирование в пространстве, развитие мелкой моторики и так далее.
"Lego-совместимые дроны мы применяем на первом этапе вовлечения детей в проект. Ученики 2-4 классов применяют дроны в проектной деятельности, формируют рой дронов, программируют полеты", – рассказала министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.
"Беспилотники становятся неотъемлемой частью экономики Сахалинской области, других регионов и, в целом, всей страны. Официальный старт этой отрасли был дан в январе, когда стартовал нацпроект, а значительный толчок в развитии произошел на сахалинском "Архипелаге". Сейчас крайне важно массово и детально готовить кадры для применения беспилотников на всех стадиях их жизненного цикла. Мы, что называется, держим руку на пульсе. На Сахалине школьников давно обучают основам БАС", - прокомментировал заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.
Датская Lego ушла из России летом 2022 года: в начале июня из-за отсутствия поставок приостановила работу часть сертифицированных магазинов, а в июле был расторгнут контракт с дистрибьютором конструкторов в России - компанией "Мир кубиков". В июле же Минпромторг включил бренд Lego в перечень продукции для параллельного импорта.