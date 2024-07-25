https://ria.ru/20240725/drony-1961995725.html

Российские школы получат отечественные Lego-совместимые дроны

Российские школы получат отечественные Lego-совместимые дроны - РИА Новости, 25.07.2024

Российские школы получат отечественные Lego-совместимые дроны

Российские школы в 2025 году получат первые отечественные дроны, совместимые с конструкторами Lego и аналогами, рассказали РИА Новости в пресс-службе Фонда НТИ. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T17:04

2024-07-25T17:04

2024-07-25T17:14

технологии

россия

сахалинская область

сахалин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские школы в 2025 году получат первые отечественные дроны, совместимые с конструкторами Lego и аналогами, рассказали РИА Новости в пресс-службе Фонда НТИ. "Российские школы в следующем году оснастят первым отечественным Lego-совместимым и программируемым дроном. Значительная часть производства деталей и оборудования для конструирования будет локализована в России в соответствии с отечественными стандартами и требованиями к образовательной продукции", - сказали в Фонде НТИ. Речь идет о дронах, которые совместимы с наборами робототехники Lego и аналогами. "В школы ранее было поставлено очень много конструкторов Lego и аналогов. Они и будут использоваться", - сказали в пресс-службе НТИ. Там пояснили, что использование дрона в образовательном процессе позволит выработать у школьников полезные навыки и умения - создание модели по схемам, развитие конструктивного воображения при разработке индивидуальных или совместных проектов, ориентирование в пространстве, развитие мелкой моторики и так далее. "Lego-совместимые дроны мы применяем на первом этапе вовлечения детей в проект. Ученики 2-4 классов применяют дроны в проектной деятельности, формируют рой дронов, программируют полеты", – рассказала министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева. "Беспилотники становятся неотъемлемой частью экономики Сахалинской области, других регионов и, в целом, всей страны. Официальный старт этой отрасли был дан в январе, когда стартовал нацпроект, а значительный толчок в развитии произошел на сахалинском "Архипелаге". Сейчас крайне важно массово и детально готовить кадры для применения беспилотников на всех стадиях их жизненного цикла. Мы, что называется, держим руку на пульсе. На Сахалине школьников давно обучают основам БАС", - прокомментировал заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков. Датская Lego ушла из России летом 2022 года: в начале июня из-за отсутствия поставок приостановила работу часть сертифицированных магазинов, а в июле был расторгнут контракт с дистрибьютором конструкторов в России - компанией "Мир кубиков". В июле же Минпромторг включил бренд Lego в перечень продукции для параллельного импорта.

https://ria.ru/20240717/bespilotnik-1960178022.html

https://ria.ru/20240203/bespilotnik-1925170191.html

https://ria.ru/20240717/barery-1960266299.html

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сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, сахалинская область, сахалин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)