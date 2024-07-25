https://ria.ru/20240725/afrika-1961948816.html

В МИД России рассказали об участниках конференции "Россия — Африка"

В МИД России рассказали об участниках конференции "Россия — Африка" - РИА Новости, 25.07.2024

В МИД России рассказали об участниках конференции "Россия — Африка"

Представители всех 54 африканских стран приглашены на министерскую конференцию Форума партнерства "Россия — Африка", которая пройдет в Сочи осенью, большинство... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T14:35

2024-07-25T14:35

2024-07-25T14:35

сочи

олег озеров

россия

политика

африка

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Представители всех 54 африканских стран приглашены на министерскую конференцию Форума партнерства "Россия — Африка", которая пройдет в Сочи осенью, большинство глав МИД уже дали свое согласие на участие, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ и руководитель секретариата Форума партнерства "Россия — Африка" Олег Озеров. "Мы пригласили представителей всех 54 африканских стран принять участие, а также руководителей региональных и субрегиональных интеграционных объединений, начиная с Афросоюза и заканчивая такими, как САДК, ЭКОВАС и другие. Сейчас идёт сбор согласия, значительная часть министров иностранных дел уже дала свое согласие на участие. Мы ожидаем, что за оставшееся время большинство стран подтвердят свое участие в этом мероприятии на том или ином уровне, хотя мы, конечно, надеемся на участие лично министров иностранных дел", — сказал Озеров.В Озеров сообщал РИА Новости, что осенью в Сочи на двухдневной встрече глав МИД формата "Россия — Африка" подведут промежуточные итоги после второго саммита "Россия — Африка", прошедшего летом 2023 года в Санкт-Петербурге, а также наметят основные направления развития.

https://ria.ru/20240719/rossija-1960728020.html

сочи

россия

африка

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сочи, олег озеров, россия, политика, африка