https://ria.ru/20240724/vybory-1961519940.html

Америке предлагают идеального кандидата в президенты

Америке предлагают идеального кандидата в президенты - РИА Новости, 24.07.2024

Америке предлагают идеального кандидата в президенты

Попытка выдвижения Камалы Харрис в кандидаты на пост президента США выглядит как какой-то скверный анекдот. За 59 лет женщина вообще никак не проявила себя в... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T08:00

2024-07-24T08:00

2024-07-24T08:06

аналитика

сша

америка

камала харрис

джо байден

выборы президента сша — 2024

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Попытка выдвижения Камалы Харрис в кандидаты на пост президента США выглядит как какой-то скверный анекдот. За 59 лет женщина вообще никак не проявила себя в политике. На посту вице-президента она завалила все поручавшиеся ей направления — от мигрантов на южной границе до бессмысленной "мирной" конференции в Швейцарии, сливаясь с каждого фронта с характерным нервным хихиканьем и без малейшего результата.Когда она говорит, никто ничего не понимает. Никогда еще булгаковская фраза "Когда вы говорите, Иван Васильевич, такое впечатление, что вы бредите" не казалась столь уместной. Бюрократическое пустословие возведено Харрис на уровень какой-то экстатической шаманской бессмыслицы. Перлы Камалы моментально разлетаются на интернет-мемы, их даже кладут на музыку, и получается американская версия нашего легендарного хита "Дадуда. Так вот где собака порылась"."Когда я слышу, как она смеется, думаю, что она чокнутая", — говорит о Камале Трамп. И действительно, если принять за единицу когнитивных способностей "один байден", то, по-видимому, Харрис с трудом дотягивает до 0,75 или 0,8 "байдена".Со стороны кажется, что на нее работает цвет кожи, она, мол, представляет угнетенное меньшинство. Но на самом деле Харрис представляет суперпривилегированное меньшинство индийцев, о проникновении которого в высший истеблишмент США так остро написала коллега Караева. Трамп сейчас носится со статистической табличкой, где расписаны доходы американцев в разбивке по нациям. Так вот, индийцы в ней занимают второе (после евреев) место по медианным доходам домохозяйства, в то время как белые американцы обретаются лишь на десятом месте, а афроамериканцы и испаноязычные делят между собой последние места.Издалека кажется, что любой темнокожий кандидат в США просто обречен на победу. Однако именно чернокожее меньшинство может преподнести Камале неприятный сюрприз и проголосовать против. Дело не только в классовой ненависти, просто негры и индийцы исторически "любят" друг друга примерно как евреи и арабы. Индийцы считают чернокожих людьми второго сорта — характерно, что, обращаясь к талантливой молодежи на одном из собраний, Харрис сказала: "Вы что, с кокосового дерева слезли?" Ну и получают, разумеется, ответочку.С другой стороны, внутри своего меньшинства Харрис тоже не пользуется большой любовью. Главный роман ее жизни, позволивший ей сделать карьеру через постель, проходил с глубоко женатым мужчиной афроамериканского происхождения. Это был мэр Сан-Франциско Вилли Браун. Обычно индийцы очень нелестно характеризуют индийских девушек, вступающих в отношения с чернокожими мужчинами.Однако если посмотреть на ситуацию с точки зрения тех "неизвестных отцов", которые двигают публичных политиков как пешек, то Харрис просто идеальный кандидат в президенты США. Бездетная женщина (поразительно некрасивая девушка в ее семье, которую сделали фотомоделью, является приемной дочерью), абсолютно незаинтересованная в том, чтобы как-то планировать будущее. Слабый политик, нелюбимый и презираемый вообще всеми. Никакой оратор, неспособный увлечь толпу. Ноль харизмы, умственные способности ниже плинтуса. Да ведь это же просто находка!Это полностью подконтрольная, легкоуправляемая марионетка, которую демократы могут попытаться раскрутить и как-нибудь — хоть тушкой, хоть чучелком — пропихнуть в Белый дом. Да, нелегкая это работа. Но ведь смогли же они поместить туда Джо Байдена, невзирая на его очевидные когнитивные трудности и не менее очевидные проблемы с недобором голосов.Тем более что Камалу с восторгом примет европейский истеблишмент — они там живут по принципу "кто угодно, лишь бы не Трамп". Насыпать ей голосов — и вся мейнстримная западная пресса примется поздравлять Харрис с победой — даже если объективно президентские выборы выиграет Трамп.На сегодня Харрис поддерживают Клинтоны — и Билл, и особенно Хиллари, полюбившая на старости лет окружать себя восточными женщинами (ее любимица Хума Абедин, к примеру, дочь индийца и пакистанки). Против того, чтобы выдвигать Харрис кандидатом в президенты, выступает Барак Обама.В плане процедурном он, конечно, прав. Харрис не выигрывала праймериз как кандидат в президенты, ее просто рекомендовал в этом качестве Байден, да и это неточно. В последние дни от него поступают только записки. И мы не понимаем толком, в каком состоянии находится президент США и жив ли он вообще.Но слишком уж удобный это кандидат для "глубинного государства", ради такого можно закрыть глаза на все формальности. Пока бронепоезд "Камала" стоит на запасном пути. Но если уж его разгонят, то он на всех парах понесется к мировой катастрофе. Трудно поверить, что такая женщина будет способна на взвешенную, разумную, самостоятельную политику. Зато на нее можно будет повесить самые страшные решения. Камала-хохотушка не усомнится и в том, чтобы разжечь ядерный армагеддон, разве что хихикнет напоследок.

https://ria.ru/20240723/harris-1961454071.html

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аналитика, сша, америка, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024