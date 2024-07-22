https://ria.ru/20240722/ugroza-1961054753.html

Индийская угроза: США захватывают изнутри

Индийская угроза: США захватывают изнутри - РИА Новости, 22.07.2024

Индийская угроза: США захватывают изнутри

Уша Вэнс — американка с индийскими корнями, супруга номинированного на пост вице-президента США сенатора от Огайо Джеймса Дэвида Вэнса, стройная, как тростинка, РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T08:00

2024-07-22T08:00

2024-07-22T08:05

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индия

сша

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джеймс дэвид вэнс

вивек рамасвами

владимир путин

выборы президента сша — 2024

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Уша Вэнс — американка с индийскими корнями, супруга номинированного на пост вице-президента США сенатора от Огайо Джеймса Дэвида Вэнса, стройная, как тростинка, привлекла внимание не только своей удивительной для давно ожиревшей Америки фигурой, не только элегантным стилем в одежде, но и тем, что она — практически единственная — отличалась смуглым цветом кожи. Из тысяч участников и участниц съезда Республиканской партии миссис Вэнс (Чилукури) выделялась. А как может быть иначе в зале, где были те, кого относят к ныне практически исчезнувшим видам белых гетеросексуальных мужчин и женщин? Без сомнений, когда правый истеблишмент подбирал Трампу пару, на сенатора Вэнса пал взгляд и из-за его жены.Разные миры — дочь чрезвычайно образованных и сделавших блестящую карьеру в США индийцев (отец преподает аэронавтику, мать — микробиолог) и выходец из "ржавого" пояса (так называют штаты, где когда-то размещались металлургические заводы и сопутствующие производства) Вэнс. С тяжелой семейной историей, во многом обусловленной бедностью, причем бедностью поколенческой. Мезальянс?Нет, отнюдь. Союз женщины с изысканными манерами (Уша учила Вэнса разбираться в сервировке стола на ответственных ужинах, указывая, какой вилкой пользоваться, когда подают горячее, а какой — когда в меню имеются салаты) и мужчины, для которого грубоватые нравы есть нечто повседневное, чрезвычайно далек от описания стереотипных неравноправных отношений в браке.И в жизни. И речь в данном случае не только об американце и потомке "понаехавших", сколько о картине мира, в котором уроженцы полуострова Индостан чем дальше, тем больше теснят англосаксов. Это касается политического истеблишмента и бизнес-элит.Индия — планетарный гигант — уже очень давно не земля сари и карри, а родина руководителей гигантских американских корпораций, причем количество их ежегодно увеличивается. И не только американских. Индийские иммигранты — это не только IT-индустрия и прочий хай-тек, но еще университетские исследования, медицина, ювелирная промышленность и далее по списку. Выжатая в свое время до максимальной нищеты Индия очень аккуратно и очень постепенно, пользуясь невольно предоставленным колонизаторами преимуществом — изучением английского со школы, — сумела так выстроить процесс экспорта своих мозгов (именно экспорта, а не утечки — это важно подчеркнуть), что ее уроженцы легко, как нож в масло, проходят все ступени карьерной лестницы.Страна-цивилизация, взошедшая на корнях одной из древнейших религий, позволила своим выходцам — носителям совершенно иных, чем у англосаксов, ценностей — играть и переигрывать этих самых англосаксов.Не будет преувеличением сказать, что индийцы и их потомки буквально режут на ходу подметки у тех, кто мнил себя практически "властелинами колец". Индийцы обладают колоссальным трудолюбием, чрезвычайно вежливы и стремятся к совершенству буквально во всем. Это их очень сильно отличает и от англичан, и от американцев. У которых уже давно отсутствуют и сила движения наверх, и желание превзойти соперников честными методами. Вот в ломании через колено и лицемерном хищничестве они действительно чемпионы. А вот в том, чтобы выигрывать по правилам, — точно нет.Это было очевидно всем еще на первичных выборах республиканцев, когда рядом с Трампом стоял Вивек Рамасвами, который разбогател, даже не достигнув сорокалетия, к тому же сам, а не получив бизнес по наследству (еще одна открытка Трампу). Рамасвами — едва ли не единственный, кто программно выступал за снижение градуса ненависти в американском обществе и призывал к его деполяризации, напоминая исправно и регулярно тезисы из Декларации независимости. Что это, как ни косвенное доказательство того, что краткая американская культура ковбойства оказалась и оказывается не способной выдвинуть устраивающую всех ценностную шкалу. Ведь сейчас и сегодня либерализм, ставящий человека (а значит, и его пороки) на пьедестал, оказывается тотально лишенным способности решить ни единой крупной проблемы. Как во внутренней, так и во внешней политике.Индия, из которой вышли и родители Уши Вэнс, и родители Вивека Рамасвами, показала англосаксам пример удивительно взвешенного отношения и к геополитическому кризису в Европе. Во время недавнего визита в Москву индийский премьер заявил о готовности решить геополитический кризис в Европе (устроенный все теми же англосаксами) мирным путем, за что его поблагодарил Владимир Путин.Стратегическое партнерство России и Индии насчитывает 70 лет, и наши связи — не только официальные заявления и визиты первых лиц государства.Мы с вниманием смотрим, как друг России, крупнейшая парламентская республика мира, распространяет свое влияние на планете. Американцы индийского происхождения, деловитые и целеустремленные, хоть и не очень многочисленные (их население составляет чуть меньше 3,5 миллиона человек), идут во власть в государстве, которое не вполне соответствует их культурным корням и кроне. Они не открывают в Америке новый фронт борьбы с белыми — они их изящнейшим образом обгоняют. Обгон в данном контексте равен влиянию.Индийцам несвойственны ни торопливость, ни поиск быстрых решений, они хотят облагородить ту среду, в которой живут. И их с такой мягкой последовательной вежливой напористостью можно только поздравить.И именно поэтому нам столь интересно наблюдать за Ушей Вэнс.Ведь может случиться так в один день, что изящная индианка, блестяще образованная, элегантная интеллектуалка, может стать и первой леди.Сегодня, глядя из России на США, этот вариант развития событий, пусть и через четыре года, не кажется уж таким невероятным.

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https://ria.ru/20240714/indiya-1918347589.html

https://ria.ru/20240719/vens-1960608778.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, индия, сша, россия, джеймс дэвид вэнс, вивек рамасвами, владимир путин, выборы президента сша — 2024, в мире