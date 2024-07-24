https://ria.ru/20240724/vsu-1961615043.html
ВСУ усилили обстрелы на участке Кременная — Лисичанск, заявил Марочко
ВСУ усилили обстрелы на участке Кременная — Лисичанск, заявил Марочко - РИА Новости, 24.07.2024
ВСУ усилили обстрелы на участке Кременная — Лисичанск, заявил Марочко
ВСУ усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов из всех доступных средств поражения на участке Кременная-Лисичанск, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T08:04
2024-07-24T08:04
2024-07-24T08:37
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956596065_162:0:3072:1637_1920x0_80_0_0_152f4a16998ec120a83e45c100d8dab2.jpg
ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. ВСУ усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов из всех доступных средств поражения на участке Кременная-Лисичанск, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) усиливают обстрелы из доступных средств поражения населенных пунктов Приволье и Новодружеск. За последнее время ситуация с обстрелами начала ухудшаться", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, обстрелы ведутся как из крупнокалиберной западной артиллерии, так и при помощи минометов и ударных дронов.
https://ria.ru/20240424/boepripasy-1941918620.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956596065_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_12c28204bb90dc61e35ee52e5c40fb5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ усилили обстрелы на участке Кременная — Лисичанск, заявил Марочко
Марочко: ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов на участке Кременная —Лисичанск