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ВСУ усилили обстрелы на участке Кременная — Лисичанск, заявил Марочко - РИА Новости, 24.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:04 24.07.2024 (обновлено: 08:37 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/vsu-1961615043.html
ВСУ усилили обстрелы на участке Кременная — Лисичанск, заявил Марочко
ВСУ усилили обстрелы на участке Кременная — Лисичанск, заявил Марочко - РИА Новости, 24.07.2024
ВСУ усилили обстрелы на участке Кременная — Лисичанск, заявил Марочко
ВСУ усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов из всех доступных средств поражения на участке Кременная-Лисичанск, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T08:04
2024-07-24T08:37
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. ВСУ усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов из всех доступных средств поражения на участке Кременная-Лисичанск, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) усиливают обстрелы из доступных средств поражения населенных пунктов Приволье и Новодружеск. За последнее время ситуация с обстрелами начала ухудшаться", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, обстрелы ведутся как из крупнокалиберной западной артиллерии, так и при помощи минометов и ударных дронов.
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луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ усилили обстрелы на участке Кременная — Лисичанск, заявил Марочко

Марочко: ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов на участке Кременная —Лисичанск

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. ВСУ усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов из всех доступных средств поражения на участке Кременная-Лисичанск, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) усиливают обстрелы из доступных средств поражения населенных пунктов Приволье и Новодружеск. За последнее время ситуация с обстрелами начала ухудшаться", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
По его словам, обстрелы ведутся как из крупнокалиберной западной артиллерии, так и при помощи минометов и ударных дронов.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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