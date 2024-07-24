https://ria.ru/20240724/vsu-1961615043.html

ВСУ усилили обстрелы на участке Кременная — Лисичанск, заявил Марочко

ВСУ усилили обстрелы на участке Кременная — Лисичанск, заявил Марочко - РИА Новости, 24.07.2024

ВСУ усилили обстрелы на участке Кременная — Лисичанск, заявил Марочко

ВСУ усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов из всех доступных средств поражения на участке Кременная-Лисичанск, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T08:04

2024-07-24T08:04

2024-07-24T08:37

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. ВСУ усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов из всех доступных средств поражения на участке Кременная-Лисичанск, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) усиливают обстрелы из доступных средств поражения населенных пунктов Приволье и Новодружеск. За последнее время ситуация с обстрелами начала ухудшаться", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, обстрелы ведутся как из крупнокалиберной западной артиллерии, так и при помощи минометов и ударных дронов.

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Варвара Скокшина

луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность