https://ria.ru/20240724/ukraina-1961526127.html

"Иначе будет катастрофа". Зеленский сделал неожиданный ход

"Иначе будет катастрофа". Зеленский сделал неожиданный ход - РИА Новости, 24.07.2024

"Иначе будет катастрофа". Зеленский сделал неожиданный ход

Готов говорить даже с Путиным и не добиваться военным путем границ 1991 года — Зеленский понимает, что в условиях, когда его легитимность под вопросом, боевые... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T08:00

2024-07-24T08:00

2024-07-24T08:07

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Готов говорить даже с Путиным и не добиваться военным путем границ 1991 года — Зеленский понимает, что в условиях, когда его легитимность под вопросом, боевые действия грозят Украине полной катастрофой. Что скрывается за "мирными" инициативами Киева — в материале РИА Новости.Все меняетсяУкраина сейчас сталкивается с двойным ударом: ситуация на фронте сложная и непонятно, продолжится ли поддержка союзников.Если конфликт затянется, Зеленскому все-таки придется искать способы обеспечить себе легитимность. "Нужно будет находить то или иное решение — я пока не знаю какое", — признался он. В любом случае это затронет конституцию, что недопустимо "во время военного положения". И о выборах пока речи нет.По его словам, воевать еще десять лет "никто не согласится". Зеленский надеется, что боевые действия прекратятся до конца года. И конечно, утраченные территории в этот срок не вернуть.А ведь год назад он твердил, что Киев сядет за стол приговоров с Москвой только после выхода ВСУ к границам 1991-го. Однако контрнаступ потерпел полный крах. И сейчас Украина хотела бы видеть Россию в ноябре на следующем после швейцарского саммите по поводу этого конфликта."Если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план. <...> И без разницы, будет это Путин или не Путин. Какая разница? Если мир будет объединен вокруг Украины, мы будем говорить с теми, кто все решает в России", — сформулировал свою нынешнюю позицию Зеленский.К слову, в октябре 2022-го он подписал указ, запретивший вести переговоры с Путиным.Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что эти заявления лучше, чем намерение "воевать до последнего украинца". Но надо подождать конкретных шагов Киева. И у ультиматумов с той стороны, конечно, никаких шансов нет.Между компрессом и кошмаромМэр Киева Виталий Клико, у которого уже давно натянутые отношения с Банковой, считает, что любое решение главы киевского режима будет "политическим самоубийством", а затягивание конфликта еще на два года — кошмаром."Зеленский сосредоточил слишком много сил в своем кабинете. Из этого следует, что парламент утратил всякую роль", — указал он.По его мнению, перед достижением "болезненных договоренностей" с Россией Зеленскому придется заручиться легитимностью и согласиться на референдум. Следующие несколько месяцев обещают быть самыми тяжелыми. "Должен ли он продолжать конфликт с новыми смертями и разрушениями или подумает о территориальном компромиссе?" — задается вопросом мэр.Сейчас 44% украинцев полагают, что настало время для переговоров, 35% — по-прежнему против. При этом 51,5% хотят границ 1991-го, четверть согласны на линию разграничения февраля 2022-го, 9,4% устраивает нынешняя диспозиция. К слову, в августе прошлого года на какие-либо территориальные уступки соглашались только 4,7%.По-другому заговорили и союзники. Так, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон предложил свой план: вступление Украины в ЕС и НАТО, ускоренные поставки вооружений и снятие ограничений на удары по России. Взамен — признание "границы к 24 февраля 2022-го" и обязанность соблюдать права русскоязычных.Два года назад от него и этого было не дождаться. "Давайте просто воевать", — сказал он, по свидетельству главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, отговаривая Киев от соглашения в Стамбуле.Накануне кризисаПолитолог Александр Дудчак в беседе с РИА Новости отметил, что затягивание конфликта на годы станет для Украины катастрофой. "У них уже заканчиваются возможности. Население убывает. Средний возраст в окопах растет. Думаю, они действительно готовят референдум, но вряд ли раньше января. Он покажет, что люди устали от военных условий и согласны даже на потерю территорий. На их мнение и будут ссылаться", — рассуждает эксперт.Однако это не значит, что Киев собирается капитулировать. "Там могут отказаться от границ 1991-го и пойти даже дальше предложений Джонсона, который, по сути, выдвинул позиции для торгов. В Вашингтоне согласятся и на полный вывод ВСУ с новых российских территорий. Но за скобками останется главное — существование самого киевского режима. То есть основная угроза в Европе все равно сохранится. ВСУ продолжат накачивать оружием. В результате мы получим новый конфликт лет через пять", — подчеркивает Дудчак.При текущем статус-кво никакие переговоры невозможны, тем более с главой киевского режима и его окружением, уверен директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий."Позиции непримиримые — это отражено в декларации саммита НАТО, в программных документах США и отдельных европейских стран. Никто с нами общаться всерьез, с учетом наших интересов, и не думает", — указывает политолог.Подтолкнуть Киев к серьезному разговору Запад может только в случае угрозы глобального кризиса, большого мирового конфликта. Какие-либо подвижки до смены политической верхушки в США маловероятны. Изнутри продолжит давить ситуация на фронте. К этому добавляется и растущее недовольство населения. Уровень доверия Зеленского в июне упал до 54% с 69% в январе.Но все больше украинцев будет склоняться к прекращению боевых действий с территориальными уступками. Вопрос только в том, к кому прислушивается Киев — к политикам на Западе или к собственным гражданам.

https://ria.ru/20240719/ukraina-1960553281.html

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киев, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, евросоюз, борис джонсон, политика