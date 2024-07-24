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"Иначе будет катастрофа". Зеленский сделал неожиданный ход - РИА Новости, 24.07.2024
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08:00 24.07.2024 (обновлено: 08:07 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/ukraina-1961526127.html
"Иначе будет катастрофа". Зеленский сделал неожиданный ход
"Иначе будет катастрофа". Зеленский сделал неожиданный ход - РИА Новости, 24.07.2024
"Иначе будет катастрофа". Зеленский сделал неожиданный ход
Готов говорить даже с Путиным и не добиваться военным путем границ 1991 года — Зеленский понимает, что в условиях, когда его легитимность под вопросом, боевые... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T08:00
2024-07-24T08:07
киев
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
евросоюз
борис джонсон
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Готов говорить даже с Путиным и не добиваться военным путем границ 1991 года — Зеленский понимает, что в условиях, когда его легитимность под вопросом, боевые действия грозят Украине полной катастрофой. Что скрывается за "мирными" инициативами Киева — в материале РИА Новости.Все меняетсяУкраина сейчас сталкивается с двойным ударом: ситуация на фронте сложная и непонятно, продолжится ли поддержка союзников.Если конфликт затянется, Зеленскому все-таки придется искать способы обеспечить себе легитимность. "Нужно будет находить то или иное решение — я пока не знаю какое", — признался он. В любом случае это затронет конституцию, что недопустимо "во время военного положения". И о выборах пока речи нет.По его словам, воевать еще десять лет "никто не согласится". Зеленский надеется, что боевые действия прекратятся до конца года. И конечно, утраченные территории в этот срок не вернуть.А ведь год назад он твердил, что Киев сядет за стол приговоров с Москвой только после выхода ВСУ к границам 1991-го. Однако контрнаступ потерпел полный крах. И сейчас Украина хотела бы видеть Россию в ноябре на следующем после швейцарского саммите по поводу этого конфликта."Если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план. &lt;...&gt; И без разницы, будет это Путин или не Путин. Какая разница? Если мир будет объединен вокруг Украины, мы будем говорить с теми, кто все решает в России", — сформулировал свою нынешнюю позицию Зеленский.К слову, в октябре 2022-го он подписал указ, запретивший вести переговоры с Путиным.Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что эти заявления лучше, чем намерение "воевать до последнего украинца". Но надо подождать конкретных шагов Киева. И у ультиматумов с той стороны, конечно, никаких шансов нет.Между компрессом и кошмаромМэр Киева Виталий Клико, у которого уже давно натянутые отношения с Банковой, считает, что любое решение главы киевского режима будет "политическим самоубийством", а затягивание конфликта еще на два года — кошмаром."Зеленский сосредоточил слишком много сил в своем кабинете. Из этого следует, что парламент утратил всякую роль", — указал он.По его мнению, перед достижением "болезненных договоренностей" с Россией Зеленскому придется заручиться легитимностью и согласиться на референдум. Следующие несколько месяцев обещают быть самыми тяжелыми. "Должен ли он продолжать конфликт с новыми смертями и разрушениями или подумает о территориальном компромиссе?" — задается вопросом мэр.Сейчас 44% украинцев полагают, что настало время для переговоров, 35% — по-прежнему против. При этом 51,5% хотят границ 1991-го, четверть согласны на линию разграничения февраля 2022-го, 9,4% устраивает нынешняя диспозиция. К слову, в августе прошлого года на какие-либо территориальные уступки соглашались только 4,7%.По-другому заговорили и союзники. Так, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон предложил свой план: вступление Украины в ЕС и НАТО, ускоренные поставки вооружений и снятие ограничений на удары по России. Взамен — признание "границы к 24 февраля 2022-го" и обязанность соблюдать права русскоязычных.Два года назад от него и этого было не дождаться. "Давайте просто воевать", — сказал он, по свидетельству главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, отговаривая Киев от соглашения в Стамбуле.Накануне кризисаПолитолог Александр Дудчак в беседе с РИА Новости отметил, что затягивание конфликта на годы станет для Украины катастрофой. "У них уже заканчиваются возможности. Население убывает. Средний возраст в окопах растет. Думаю, они действительно готовят референдум, но вряд ли раньше января. Он покажет, что люди устали от военных условий и согласны даже на потерю территорий. На их мнение и будут ссылаться", — рассуждает эксперт.Однако это не значит, что Киев собирается капитулировать. "Там могут отказаться от границ 1991-го и пойти даже дальше предложений Джонсона, который, по сути, выдвинул позиции для торгов. В Вашингтоне согласятся и на полный вывод ВСУ с новых российских территорий. Но за скобками останется главное — существование самого киевского режима. То есть основная угроза в Европе все равно сохранится. ВСУ продолжат накачивать оружием. В результате мы получим новый конфликт лет через пять", — подчеркивает Дудчак.При текущем статус-кво никакие переговоры невозможны, тем более с главой киевского режима и его окружением, уверен директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий."Позиции непримиримые — это отражено в декларации саммита НАТО, в программных документах США и отдельных европейских стран. Никто с нами общаться всерьез, с учетом наших интересов, и не думает", — указывает политолог.Подтолкнуть Киев к серьезному разговору Запад может только в случае угрозы глобального кризиса, большого мирового конфликта. Какие-либо подвижки до смены политической верхушки в США маловероятны. Изнутри продолжит давить ситуация на фронте. К этому добавляется и растущее недовольство населения. Уровень доверия Зеленского в июне упал до 54% с 69% в январе.Но все больше украинцев будет склоняться к прекращению боевых действий с территориальными уступками. Вопрос только в том, к кому прислушивается Киев — к политикам на Западе или к собственным гражданам.
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киев, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, евросоюз, борис джонсон, политика
Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Евросоюз, Борис Джонсон, Политика
"Иначе будет катастрофа". Зеленский сделал неожиданный ход

Политолог Дудчак: Киев уже может готовить референдум о переговорах с Россией

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Готов говорить даже с Путиным и не добиваться военным путем границ 1991 года — Зеленский понимает, что в условиях, когда его легитимность под вопросом, боевые действия грозят Украине полной катастрофой. Что скрывается за "мирными" инициативами Киева — в материале РИА Новости.

Все меняется

Украина сейчас сталкивается с двойным ударом: ситуация на фронте сложная и непонятно, продолжится ли поддержка союзников.
Если конфликт затянется, Зеленскому все-таки придется искать способы обеспечить себе легитимность. "Нужно будет находить то или иное решение — я пока не знаю какое", — признался он. В любом случае это затронет конституцию, что недопустимо "во время военного положения". И о выборах пока речи нет.
© AP Photo / Jae C. HongГруппа людей с флагом на площади Независимости в Киеве
Группа людей с флагом на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Группа людей с флагом на площади Независимости в Киеве
По его словам, воевать еще десять лет "никто не согласится". Зеленский надеется, что боевые действия прекратятся до конца года. И конечно, утраченные территории в этот срок не вернуть.
А ведь год назад он твердил, что Киев сядет за стол приговоров с Москвой только после выхода ВСУ к границам 1991-го. Однако контрнаступ потерпел полный крах. И сейчас Украина хотела бы видеть Россию в ноябре на следующем после швейцарского саммите по поводу этого конфликта.
"Если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план. <...> И без разницы, будет это Путин или не Путин. Какая разница? Если мир будет объединен вокруг Украины, мы будем говорить с теми, кто все решает в России", — сформулировал свою нынешнюю позицию Зеленский.
К слову, в октябре 2022-го он подписал указ, запретивший вести переговоры с Путиным.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что эти заявления лучше, чем намерение "воевать до последнего украинца". Но надо подождать конкретных шагов Киева. И у ультиматумов с той стороны, конечно, никаких шансов нет.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Между компрессом и кошмаром

Мэр Киева Виталий Клико, у которого уже давно натянутые отношения с Банковой, считает, что любое решение главы киевского режима будет "политическим самоубийством", а затягивание конфликта еще на два года — кошмаром.
"Зеленский сосредоточил слишком много сил в своем кабинете. Из этого следует, что парламент утратил всякую роль", — указал он.
По его мнению, перед достижением "болезненных договоренностей" с Россией Зеленскому придется заручиться легитимностью и согласиться на референдум. Следующие несколько месяцев обещают быть самыми тяжелыми. "Должен ли он продолжать конфликт с новыми смертями и разрушениями или подумает о территориальном компромиссе?" — задается вопросом мэр.
© Фото : Киевский городской советМэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевского городского совета
Мэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевского городского совета - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : Киевский городской совет
Мэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевского городского совета
Сейчас 44% украинцев полагают, что настало время для переговоров, 35% — по-прежнему против. При этом 51,5% хотят границ 1991-го, четверть согласны на линию разграничения февраля 2022-го, 9,4% устраивает нынешняя диспозиция. К слову, в августе прошлого года на какие-либо территориальные уступки соглашались только 4,7%.
По-другому заговорили и союзники. Так, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон предложил свой план: вступление Украины в ЕС и НАТО, ускоренные поставки вооружений и снятие ограничений на удары по России. Взамен — признание "границы к 24 февраля 2022-го" и обязанность соблюдать права русскоязычных.
Два года назад от него и этого было не дождаться. "Давайте просто воевать", — сказал он, по свидетельству главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, отговаривая Киев от соглашения в Стамбуле.
© Фото : Офис президента УкраиныПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : Офис президента Украины
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве

Накануне кризиса

Политолог Александр Дудчак в беседе с РИА Новости отметил, что затягивание конфликта на годы станет для Украины катастрофой. "У них уже заканчиваются возможности. Население убывает. Средний возраст в окопах растет. Думаю, они действительно готовят референдум, но вряд ли раньше января. Он покажет, что люди устали от военных условий и согласны даже на потерю территорий. На их мнение и будут ссылаться", — рассуждает эксперт.
Однако это не значит, что Киев собирается капитулировать. "Там могут отказаться от границ 1991-го и пойти даже дальше предложений Джонсона, который, по сути, выдвинул позиции для торгов. В Вашингтоне согласятся и на полный вывод ВСУ с новых российских территорий. Но за скобками останется главное — существование самого киевского режима. То есть основная угроза в Европе все равно сохранится. ВСУ продолжат накачивать оружием. В результате мы получим новый конфликт лет через пять", — подчеркивает Дудчак.
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777
При текущем статус-кво никакие переговоры невозможны, тем более с главой киевского режима и его окружением, уверен директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий.
"Позиции непримиримые — это отражено в декларации саммита НАТО, в программных документах США и отдельных европейских стран. Никто с нами общаться всерьез, с учетом наших интересов, и не думает", — указывает политолог.
© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Подтолкнуть Киев к серьезному разговору Запад может только в случае угрозы глобального кризиса, большого мирового конфликта. Какие-либо подвижки до смены политической верхушки в США маловероятны. Изнутри продолжит давить ситуация на фронте. К этому добавляется и растущее недовольство населения. Уровень доверия Зеленского в июне упал до 54% с 69% в январе.
Но все больше украинцев будет склоняться к прекращению боевых действий с территориальными уступками. Вопрос только в том, к кому прислушивается Киев — к политикам на Западе или к собственным гражданам.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
"Очень плохое решение". Какую участь для украинцев уготовил Зеленский
19 июля, 08:00
 
КиевУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТОЕвросоюзБорис ДжонсонПолитика
 
 
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