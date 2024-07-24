https://ria.ru/20240724/tsentr-1961751311.html

Первый Центр уличного баскетбола открылся на Дальнем Востоке

Первый Центр уличного баскетбола открылся на Дальнем Востоке - РИА Новости, 24.07.2024

Первый Центр уличного баскетбола открылся на Дальнем Востоке

Первый на Дальнем Востоке Центр уличного баскетбола международного класса появился в Хабаровске на территории городского парка имени Ю.А. Гагарина, сообщает... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T16:20

2024-07-24T16:20

2024-07-24T16:20

хабаровск

дальний восток

петр фрадков

дмитрий демешин

рубен бегунц

российская федерация баскетбола (рфб)

фиба

псб (банк псб)

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Первый на Дальнем Востоке Центр уличного баскетбола международного класса появился в Хабаровске на территории городского парка имени Ю.А. Гагарина, сообщает пресс-служба банка ПСБ. Первый всероссийский спортивный проект "ПСБ – Детям" направлен на развитие общедоступной спортивной инфраструктуры, улучшение качества жизни подрастающего поколения и вовлечение населения в систематические занятия спортом. В торжественной церемонии приняли участие председатель ПСБ Петр Фрадков, врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин, мэр Хабаровска Сергей Кравчук, исполнительный директор РФБ, мастер спорта международного класса Владимир Дячок заслуженные мастера спорта, серебряные призеры Олимпийских игр в Токио Анастасия Логунова и Юлия Козик, а также первый заместитель председателя банка Олег Барыбин и вице-президент – директор по развитию проектов социального значения банка Рубен Бегунц. "Сегодня мы открыли уже 19-й по счету Центр уличного баскетбола в России. Каждый новый такой объект становится жемчужиной в спортивной инфраструктуре городов и регионов, местом притяжения жителей, демонстрирует, каким эффективным может быть государственно-частное партнерство, что такое социальная ответственность бизнеса и командная работа вместе с региональными властями и спортивными организациями. И мы договорились с Дмитрием Викторовичем о том, что ПСБ реализует такой же проект в городе Комсомольск-на-Амуре", – отметил Фрадков, слова которого привели в пресс-службе. Центр уличного баскетбола в Хабаровске — это зонированный спортивный объект площадью 2750 квадратных метров, состоящий из площадок для баскетбола и стритбола с экологичным профессиональным покрытием со слоями смягчения для игр в любую погоду, пространства для занятий уличной гимнастикой с тренажерами и мобильными трибунами для зрителей. Площадка полностью соответствуют регламенту ФИБА и позволяет проводить соревнования любого уровня — от региональных до международных. В день открытия Центра на площадке состоялись турниры по баскетбольному двоеборью и по баскетболу 3x3 Ghetto Basket (Гетто Баскет). Специально для участников заслуженные мастера спорта, серебряные призеры Олимпийских игр в Токио Анастасия Логунова и Юлия Козик провели мастер-класс, на котором поделились секретами профессионального мастерства. Для поклонников киберигр на протяжении всего дня на площадке работал кибершатер, где желающие могли проверить свои силы в интерактивном баскетболе. На сегодняшний день Центры уличного баскетбола были открыты в Туле, Новомосковске, Калининграде, Чебоксарах, Волгограде, Тюмени, Ставрополе, Архангельске, Новокузнецке, Ижевске, Нальчике, Оренбурге, Кемерове, Луганске, Донецке, Скадовске, Мелитополе и Анапе.

https://ria.ru/20240603/basketbol-1950150264.html

https://ria.ru/20240328/basseyn-1936359267.html

хабаровск

дальний восток

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Алёна Пава

хабаровск, дальний восток, петр фрадков, дмитрий демешин, рубен бегунц, российская федерация баскетбола (рфб), фиба, псб (банк псб), промсвязьбанк