Рейтинг@Mail.ru
Экипаж танка уничтожил две БМП, пехоту и опорный пункт ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:34 24.07.2024 (обновлено: 13:13 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/t-72b3m-1961609438.html
Экипаж танка уничтожил две БМП, пехоту и опорный пункт ВСУ под Авдеевкой
Экипаж танка уничтожил две БМП, пехоту и опорный пункт ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 24.07.2024
Экипаж танка уничтожил две БМП, пехоту и опорный пункт ВСУ под Авдеевкой
Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ, живую силу и две БМП на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T05:34
2024-07-24T13:13
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
т-72б3м
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961687343_0:0:1272:715_1920x0_80_0_0_adeded0bfb5618c9173dbb389a7857a7.jpg
ЛУГАНСК, 24 июл – РИА Новости. Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ, живую силу и две БМП на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие экипажа танка Т-72Б3М группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожили опорный пункт ВСУ, препятствовавший продвижению штурмовых групп на авдеевском направлении", - сообщили в МО. В оборонном ведомстве добавили, что в ходе боевой работы экипаж танка смог увернуться от нескольких FPV-дронов противника благодаря системе РЭБ и дополнительной защите, установленной на технике. Танк не получил повреждений и вернулся в укрытие. "Поступили координаты скопления противника. При работе уничтожили опорный пункт противника, также пехоту и две БМП противника", – рассказал командир танка с позывным "Дема".
https://ria.ru/20240724/dnepr-1961608671.html
https://ria.ru/20240724/artilleriya-1961608209.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961687343_4:0:957:715_1920x0_80_0_0_ae5a233c4a59a71a5f7fca349de6da5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, т-72б3м
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-72Б3М
Экипаж танка уничтожил две БМП, пехоту и опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

Экипаж танка Т-72Б3М уничтожил две БМП, пехоту и опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

© РИА НовостиЭкипаж танка Т-72Б3М группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ, живую силу и две БМП на авдеевском направлении
Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск Центр уничтожил опорный пункт ВСУ, живую силу и две БМП на авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости
Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ, живую силу и две БМП на авдеевском направлении
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 июл – РИА Новости. Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ, живую силу и две БМП на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие экипажа танка Т-72Б3М группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожили опорный пункт ВСУ, препятствовавший продвижению штурмовых групп на авдеевском направлении", - сообщили в МО.
Работа РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
На правом берегу Днепра уничтожили "опорники" и технику ВСУ
05:10
В оборонном ведомстве добавили, что в ходе боевой работы экипаж танка смог увернуться от нескольких FPV-дронов противника благодаря системе РЭБ и дополнительной защите, установленной на технике. Танк не получил повреждений и вернулся в укрытие.
"Поступили координаты скопления противника. При работе уничтожили опорный пункт противника, также пехоту и две БМП противника", – рассказал командир танка с позывным "Дема".
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Артиллерия сорвала ротацию ВСУ, уничтожив до взвода на правом берегу Днепра
05:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныТ-72Б3М
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала