https://ria.ru/20240724/t-72b3m-1961609438.html

Экипаж танка уничтожил две БМП, пехоту и опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

Экипаж танка уничтожил две БМП, пехоту и опорный пункт ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 24.07.2024

Экипаж танка уничтожил две БМП, пехоту и опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ, живую силу и две БМП на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T05:34

2024-07-24T05:34

2024-07-24T13:13

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

т-72б3м

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ЛУГАНСК, 24 июл – РИА Новости. Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ, живую силу и две БМП на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие экипажа танка Т-72Б3М группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожили опорный пункт ВСУ, препятствовавший продвижению штурмовых групп на авдеевском направлении", - сообщили в МО. В оборонном ведомстве добавили, что в ходе боевой работы экипаж танка смог увернуться от нескольких FPV-дронов противника благодаря системе РЭБ и дополнительной защите, установленной на технике. Танк не получил повреждений и вернулся в укрытие. "Поступили координаты скопления противника. При работе уничтожили опорный пункт противника, также пехоту и две БМП противника", – рассказал командир танка с позывным "Дема".

https://ria.ru/20240724/dnepr-1961608671.html

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россия, вооруженные силы украины, т-72б3м