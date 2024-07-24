Ульяновская и Самарская области подписали соглашение о сотрудничестве
© Фото : Правительство Ульяновской областиВрио Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписали соглашение между регионами о сотрудничестве
Врио Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписали соглашение между регионами о сотрудничестве
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ульяновская и Самарская области подписали межрегиональное соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах, сообщает пресс-служба облправительства.
Подписи под документом поставили губернатор Ульяновской области Алексей Русских и врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.
"Соседское расположение наших регионов помогает нам тесно взаимодействовать в области промышленной кооперации. Многие ульяновские компании исторически являются поставщиками АО "АвтоВАЗ", ПАО "ОДК-Кузнецов", АО "АвиаАгрегат" и других системообразующих компаний в авто- и авиастроении Самарской области. Уверен, что мы активно будем сотрудничать по развитию новых логистических возможностей и цепочек в рамках торгово-логистического канала "Средняя Волга – Каспийское море – Персидский залив". Помимо этого, в круг наших взаимных интересов входит образование и культура, молодежная политика и туризм, физическая культура и спорт. Так, сегодня коллегами будет озвучена совместная инициатива по созданию национального туристического маршрута между нашими регионами, которая в последующем еще больше укрепит и углубит наши добрососедские отношения", - приводятся в сообщении слова Русских на церемонии.
Как отметил врио губернатора Самарской области, визит в Ульяновскую область нацелен на укрепление взаимодействия в сфере промышленности, кооперации в научной сфере для создания совместных проектов.
"Сегодня мы посмотрели направления совместной работы – это прежде всего, машиностроение, посетили сегодня УАЗ. У нас много предприятий, которые занимаются автокомпонентами - уже нашли возможность войти в кооперацию с ульяновским заводом. И наоборот, я знаю, что многие ульяновские производители уже в стадии подписания соглашений с компанией "АвтоВАЗ". Нам интересна сфера образования, развития совместного туристического потенциала наших территорий", - сказал Федорищев.
В рамках визита также подписаны соглашения между Ульяновским государственным университетом и самарской компанией "АнтенМед" о взаимодействии в части разработки, создания и производства новых видов медицинских приборов и техники. Заключено соглашение между Ульяновским государственным техническим университетом и Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королева. Оно направлено на ведение совместной научно-образовательной деятельности по приоритетным направлениям научно-технологического развития двух регионов.
Кроме того, заключено соглашение между Агентством технологического развития и Научно-производственным центром беспилотных авиационных систем "Самара". Это позволит объединить усилия регионов для применения беспилотных авиационных систем на территории Ульяновской и Самарской областей.