https://ria.ru/20240724/sotrudnichestvo-1961696670.html

Ульяновская и Самарская области подписали соглашение о сотрудничестве

Ульяновская и Самарская области подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 24.07.2024

Ульяновская и Самарская области подписали соглашение о сотрудничестве

Ульяновская и Самарская области подписали межрегиональное соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах,... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T13:37

2024-07-24T13:37

2024-07-24T13:37

ульяновская область

самарская область

каспийское море

алексей русских

вячеслав федорищев

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ульяновская и Самарская области подписали межрегиональное соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах, сообщает пресс-служба облправительства. Подписи под документом поставили губернатор Ульяновской области Алексей Русских и врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. "Соседское расположение наших регионов помогает нам тесно взаимодействовать в области промышленной кооперации. Многие ульяновские компании исторически являются поставщиками АО "АвтоВАЗ", ПАО "ОДК-Кузнецов", АО "АвиаАгрегат" и других системообразующих компаний в авто- и авиастроении Самарской области. Уверен, что мы активно будем сотрудничать по развитию новых логистических возможностей и цепочек в рамках торгово-логистического канала "Средняя Волга – Каспийское море – Персидский залив". Помимо этого, в круг наших взаимных интересов входит образование и культура, молодежная политика и туризм, физическая культура и спорт. Так, сегодня коллегами будет озвучена совместная инициатива по созданию национального туристического маршрута между нашими регионами, которая в последующем еще больше укрепит и углубит наши добрососедские отношения", - приводятся в сообщении слова Русских на церемонии. Как отметил врио губернатора Самарской области, визит в Ульяновскую область нацелен на укрепление взаимодействия в сфере промышленности, кооперации в научной сфере для создания совместных проектов. "Сегодня мы посмотрели направления совместной работы – это прежде всего, машиностроение, посетили сегодня УАЗ. У нас много предприятий, которые занимаются автокомпонентами - уже нашли возможность войти в кооперацию с ульяновским заводом. И наоборот, я знаю, что многие ульяновские производители уже в стадии подписания соглашений с компанией "АвтоВАЗ". Нам интересна сфера образования, развития совместного туристического потенциала наших территорий", - сказал Федорищев. В рамках визита также подписаны соглашения между Ульяновским государственным университетом и самарской компанией "АнтенМед" о взаимодействии в части разработки, создания и производства новых видов медицинских приборов и техники. Заключено соглашение между Ульяновским государственным техническим университетом и Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королева. Оно направлено на ведение совместной научно-образовательной деятельности по приоритетным направлениям научно-технологического развития двух регионов. Кроме того, заключено соглашение между Агентством технологического развития и Научно-производственным центром беспилотных авиационных систем "Самара". Это позволит объединить усилия регионов для применения беспилотных авиационных систем на территории Ульяновской и Самарской областей.

https://ria.ru/20240724/sammit-1961696154.html

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https://ria.ru/20240724/investitsii-1961692849.html

самарская область

каспийское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

самарская область, каспийское море, алексей русских, вячеслав федорищев