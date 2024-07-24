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Ульяновская и Самарская области подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 24.07.2024
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Иллюстрация - Ульяновская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ульяновская область
 
13:37 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/sotrudnichestvo-1961696670.html
Ульяновская и Самарская области подписали соглашение о сотрудничестве
Ульяновская и Самарская области подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 24.07.2024
Ульяновская и Самарская области подписали соглашение о сотрудничестве
Ульяновская и Самарская области подписали межрегиональное соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T13:37
2024-07-24T13:37
ульяновская область
самарская область
каспийское море
алексей русских
вячеслав федорищев
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ульяновская и Самарская области подписали межрегиональное соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах, сообщает пресс-служба облправительства. Подписи под документом поставили губернатор Ульяновской области Алексей Русских и врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. "Соседское расположение наших регионов помогает нам тесно взаимодействовать в области промышленной кооперации. Многие ульяновские компании исторически являются поставщиками АО "АвтоВАЗ", ПАО "ОДК-Кузнецов", АО "АвиаАгрегат" и других системообразующих компаний в авто- и авиастроении Самарской области. Уверен, что мы активно будем сотрудничать по развитию новых логистических возможностей и цепочек в рамках торгово-логистического канала "Средняя Волга – Каспийское море – Персидский залив". Помимо этого, в круг наших взаимных интересов входит образование и культура, молодежная политика и туризм, физическая культура и спорт. Так, сегодня коллегами будет озвучена совместная инициатива по созданию национального туристического маршрута между нашими регионами, которая в последующем еще больше укрепит и углубит наши добрососедские отношения", - приводятся в сообщении слова Русских на церемонии. Как отметил врио губернатора Самарской области, визит в Ульяновскую область нацелен на укрепление взаимодействия в сфере промышленности, кооперации в научной сфере для создания совместных проектов. "Сегодня мы посмотрели направления совместной работы – это прежде всего, машиностроение, посетили сегодня УАЗ. У нас много предприятий, которые занимаются автокомпонентами - уже нашли возможность войти в кооперацию с ульяновским заводом. И наоборот, я знаю, что многие ульяновские производители уже в стадии подписания соглашений с компанией "АвтоВАЗ". Нам интересна сфера образования, развития совместного туристического потенциала наших территорий", - сказал Федорищев. В рамках визита также подписаны соглашения между Ульяновским государственным университетом и самарской компанией "АнтенМед" о взаимодействии в части разработки, создания и производства новых видов медицинских приборов и техники. Заключено соглашение между Ульяновским государственным техническим университетом и Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королева. Оно направлено на ведение совместной научно-образовательной деятельности по приоритетным направлениям научно-технологического развития двух регионов. Кроме того, заключено соглашение между Агентством технологического развития и Научно-производственным центром беспилотных авиационных систем "Самара". Это позволит объединить усилия регионов для применения беспилотных авиационных систем на территории Ульяновской и Самарской областей.
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самарская область, каспийское море, алексей русских, вячеслав федорищев
Ульяновская область, Самарская область, Каспийское море, Алексей Русских, Вячеслав Федорищев

Ульяновская и Самарская области подписали соглашение о сотрудничестве

© Фото : Правительство Ульяновской областиВрио Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписали соглашение между регионами о сотрудничестве
Врио Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписали соглашение между регионами о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : Правительство Ульяновской области
Врио Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписали соглашение между регионами о сотрудничестве
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ульяновская и Самарская области подписали межрегиональное соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах, сообщает пресс-служба облправительства.
Подписи под документом поставили губернатор Ульяновской области Алексей Русских и врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.
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"Соседское расположение наших регионов помогает нам тесно взаимодействовать в области промышленной кооперации. Многие ульяновские компании исторически являются поставщиками АО "АвтоВАЗ", ПАО "ОДК-Кузнецов", АО "АвиаАгрегат" и других системообразующих компаний в авто- и авиастроении Самарской области. Уверен, что мы активно будем сотрудничать по развитию новых логистических возможностей и цепочек в рамках торгово-логистического канала "Средняя Волга – Каспийское море – Персидский залив". Помимо этого, в круг наших взаимных интересов входит образование и культура, молодежная политика и туризм, физическая культура и спорт. Так, сегодня коллегами будет озвучена совместная инициатива по созданию национального туристического маршрута между нашими регионами, которая в последующем еще больше укрепит и углубит наши добрососедские отношения", - приводятся в сообщении слова Русских на церемонии.
Как отметил врио губернатора Самарской области, визит в Ульяновскую область нацелен на укрепление взаимодействия в сфере промышленности, кооперации в научной сфере для создания совместных проектов.
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"Сегодня мы посмотрели направления совместной работы – это прежде всего, машиностроение, посетили сегодня УАЗ. У нас много предприятий, которые занимаются автокомпонентами - уже нашли возможность войти в кооперацию с ульяновским заводом. И наоборот, я знаю, что многие ульяновские производители уже в стадии подписания соглашений с компанией "АвтоВАЗ". Нам интересна сфера образования, развития совместного туристического потенциала наших территорий", - сказал Федорищев.
В рамках визита также подписаны соглашения между Ульяновским государственным университетом и самарской компанией "АнтенМед" о взаимодействии в части разработки, создания и производства новых видов медицинских приборов и техники. Заключено соглашение между Ульяновским государственным техническим университетом и Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королева. Оно направлено на ведение совместной научно-образовательной деятельности по приоритетным направлениям научно-технологического развития двух регионов.
Кроме того, заключено соглашение между Агентством технологического развития и Научно-производственным центром беспилотных авиационных систем "Самара". Это позволит объединить усилия регионов для применения беспилотных авиационных систем на территории Ульяновской и Самарской областей.
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Ульяновская областьСамарская областьКаспийское мореАлексей РусскихВячеслав Федорищев
 
 
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