https://ria.ru/20240724/shakhta-1961806263.html
Из кузбасской шахты эвакуировали горняков из-за землетрясения
Из кузбасской шахты эвакуировали горняков из-за землетрясения - РИА Новости, 24.07.2024
Из кузбасской шахты эвакуировали горняков из-за землетрясения
Горняков выводят на поверхность из шахты "Таштагольская" из-за произошедшего землетрясения, сообщают власти Таштагольского района Кемеровской области. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T19:49
2024-07-24T19:49
2024-07-24T20:00
происшествия
кемеровская область
таштагольский район
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КЕМЕРОВО, 24 июл- РИА Новости. Горняков выводят на поверхность из шахты "Таштагольская" из-за произошедшего землетрясения, сообщают власти Таштагольского района Кемеровской области."Из шахты "Таштагольская" выводится на поверхность 163 человека. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении администрации Таштагольского района.Власти просят сохранять спокойствие.Отмечается, что специалисты управляющей компании проводят обследование многоквартирных домов. В случае повреждения коммуникаций или конструкций дома просят сообщайте по телефонам: 3-22-89, 3-22-90Как следует из сообщения Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, толчок произошел на широте 52.78, долготе 87.85, его глубина- 5,0, магнитуда - 4,5.
https://ria.ru/20240721/zemletryasenie-1961000120.html
кемеровская область
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происшествия, кемеровская область, таштагольский район
Происшествия, Кемеровская область, Таштагольский район
Из кузбасской шахты эвакуировали горняков из-за землетрясения
Из шахты "Таштагольская" в Кузбассе эвакуировали горняков из-за землетрясения