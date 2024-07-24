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Из кузбасской шахты эвакуировали горняков из-за землетрясения - РИА Новости, 24.07.2024
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19:49 24.07.2024 (обновлено: 20:00 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/shakhta-1961806263.html
Из кузбасской шахты эвакуировали горняков из-за землетрясения
Из кузбасской шахты эвакуировали горняков из-за землетрясения - РИА Новости, 24.07.2024
Из кузбасской шахты эвакуировали горняков из-за землетрясения
Горняков выводят на поверхность из шахты "Таштагольская" из-за произошедшего землетрясения, сообщают власти Таштагольского района Кемеровской области. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T19:49
2024-07-24T20:00
происшествия
кемеровская область
таштагольский район
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КЕМЕРОВО, 24 июл- РИА Новости. Горняков выводят на поверхность из шахты "Таштагольская" из-за произошедшего землетрясения, сообщают власти Таштагольского района Кемеровской области."Из шахты "Таштагольская" выводится на поверхность 163 человека. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении администрации Таштагольского района.Власти просят сохранять спокойствие.Отмечается, что специалисты управляющей компании проводят обследование многоквартирных домов. В случае повреждения коммуникаций или конструкций дома просят сообщайте по телефонам: 3-22-89, 3-22-90Как следует из сообщения Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, толчок произошел на широте 52.78, долготе 87.85, его глубина- 5,0, магнитуда - 4,5.
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кемеровская область
таштагольский район
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происшествия, кемеровская область, таштагольский район
Происшествия, Кемеровская область, Таштагольский район
Из кузбасской шахты эвакуировали горняков из-за землетрясения

Из шахты "Таштагольская" в Кузбассе эвакуировали горняков из-за землетрясения

© РИА Новости / Валерий МельниковШахтер в забое шахты
Шахтер в забое шахты - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Шахтер в забое шахты . Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 24 июл- РИА Новости. Горняков выводят на поверхность из шахты "Таштагольская" из-за произошедшего землетрясения, сообщают власти Таштагольского района Кемеровской области.
"Из шахты "Таштагольская" выводится на поверхность 163 человека. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении администрации Таштагольского района.
Власти просят сохранять спокойствие.
Отмечается, что специалисты управляющей компании проводят обследование многоквартирных домов. В случае повреждения коммуникаций или конструкций дома просят сообщайте по телефонам: 3-22-89, 3-22-90
Как следует из сообщения Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, толчок произошел на широте 52.78, долготе 87.85, его глубина- 5,0, магнитуда - 4,5.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
У побережья Курил произошло землетрясение
21 июля, 08:24
 
ПроисшествияКемеровская областьТаштагольский район
 
 
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