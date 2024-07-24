https://ria.ru/20240724/sanatorii-1961759495.html

Женам участников СВО могут разрешить находиться в санатории с мужьями

Женам участников СВО могут разрешить находиться в санатории с мужьями - РИА Новости, 24.07.2024

Женам участников СВО могут разрешить находиться в санатории с мужьями

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разрешить женам участников СВО находиться с мужьями в санаториях в период их реабилитации. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T16:58

2024-07-24T16:58

2024-07-24T16:59

специальная военная операция на украине

общество

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валентина матвиенко

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КИСЛОВОДСК, 24 июл - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разрешить женам участников СВО находиться с мужьями в санаториях в период их реабилитации.Матвиенко в среду находится в городе-курорте Кисловодске Ставропольского края с рабочей поездкой. "Реабилитация нужна не только медицинская, физическая, но и психологическая. Давайте подумаем обязательно, чтобы они могли с женами приехать так же, как и военнослужащие министерства обороны. Это очень правильная история. С женой хочется вдвоем побыть, соскучились, да и жене тоже нужна психологическая разгрузка, это все нелегко", - сказала Матвиенко в ходе встречи с участниками СВО в реабилитационном военном санатории Кисловодска. Она также добавила, что в обществе сложилась абсолютная консолидация вокруг СВО и сформировалось огромное уважение к ее участникам. Матвиенко подчеркнула, что для всех защитников Родины – независимо от того, являются ли они мобилизованными, контрактниками или добровольцами, "создаются одинаковые условия реабилитации и им оказывается большая поддержка".

https://ria.ru/20240724/gd-1961691852.html

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Варвара Скокшина

общество, кисловодск, ставропольский край, валентина матвиенко, совет федерации рф