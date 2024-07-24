https://ria.ru/20240724/sanatorii-1961759495.html
Женам участников СВО могут разрешить находиться в санатории с мужьями
Женам участников СВО могут разрешить находиться в санатории с мужьями - РИА Новости, 24.07.2024
Женам участников СВО могут разрешить находиться в санатории с мужьями
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разрешить женам участников СВО находиться с мужьями в санаториях в период их реабилитации. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T16:58
2024-07-24T16:58
2024-07-24T16:59
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общество
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КИСЛОВОДСК, 24 июл - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разрешить женам участников СВО находиться с мужьями в санаториях в период их реабилитации.Матвиенко в среду находится в городе-курорте Кисловодске Ставропольского края с рабочей поездкой. "Реабилитация нужна не только медицинская, физическая, но и психологическая. Давайте подумаем обязательно, чтобы они могли с женами приехать так же, как и военнослужащие министерства обороны. Это очень правильная история. С женой хочется вдвоем побыть, соскучились, да и жене тоже нужна психологическая разгрузка, это все нелегко", - сказала Матвиенко в ходе встречи с участниками СВО в реабилитационном военном санатории Кисловодска. Она также добавила, что в обществе сложилась абсолютная консолидация вокруг СВО и сформировалось огромное уважение к ее участникам. Матвиенко подчеркнула, что для всех защитников Родины – независимо от того, являются ли они мобилизованными, контрактниками или добровольцами, "создаются одинаковые условия реабилитации и им оказывается большая поддержка".
https://ria.ru/20240724/gd-1961691852.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, кисловодск, ставропольский край, валентина матвиенко, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Кисловодск, Ставропольский край, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Женам участников СВО могут разрешить находиться в санатории с мужьями
Матвиенко призвала разрешить женам бойцов СВО ездить в санаторий с мужьями
КИСЛОВОДСК, 24 июл - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разрешить женам участников СВО находиться с мужьями в санаториях в период их реабилитации.
Матвиенко в среду находится в городе-курорте Кисловодске Ставропольского края
с рабочей поездкой.
"Реабилитация нужна не только медицинская, физическая, но и психологическая. Давайте подумаем обязательно, чтобы они могли с женами приехать так же, как и военнослужащие министерства обороны. Это очень правильная история. С женой хочется вдвоем побыть, соскучились, да и жене тоже нужна психологическая разгрузка, это все нелегко", - сказала Матвиенко в ходе встречи с участниками СВО в реабилитационном военном санатории Кисловодска.
Она также добавила, что в обществе сложилась абсолютная консолидация вокруг СВО и сформировалось огромное уважение к ее участникам. Матвиенко подчеркнула, что для всех защитников Родины – независимо от того, являются ли они мобилизованными, контрактниками или добровольцами, "создаются одинаковые условия реабилитации и им оказывается большая поддержка".