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Женам участников СВО могут разрешить находиться в санатории с мужьями - РИА Новости, 24.07.2024
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16:58 24.07.2024 (обновлено: 16:59 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/sanatorii-1961759495.html
Женам участников СВО могут разрешить находиться в санатории с мужьями
Женам участников СВО могут разрешить находиться в санатории с мужьями - РИА Новости, 24.07.2024
Женам участников СВО могут разрешить находиться в санатории с мужьями
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разрешить женам участников СВО находиться с мужьями в санаториях в период их реабилитации. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T16:58
2024-07-24T16:59
специальная военная операция на украине
общество
кисловодск
ставропольский край
валентина матвиенко
совет федерации рф
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КИСЛОВОДСК, 24 июл - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разрешить женам участников СВО находиться с мужьями в санаториях в период их реабилитации.Матвиенко в среду находится в городе-курорте Кисловодске Ставропольского края с рабочей поездкой. "Реабилитация нужна не только медицинская, физическая, но и психологическая. Давайте подумаем обязательно, чтобы они могли с женами приехать так же, как и военнослужащие министерства обороны. Это очень правильная история. С женой хочется вдвоем побыть, соскучились, да и жене тоже нужна психологическая разгрузка, это все нелегко", - сказала Матвиенко в ходе встречи с участниками СВО в реабилитационном военном санатории Кисловодска. Она также добавила, что в обществе сложилась абсолютная консолидация вокруг СВО и сформировалось огромное уважение к ее участникам. Матвиенко подчеркнула, что для всех защитников Родины – независимо от того, являются ли они мобилизованными, контрактниками или добровольцами, "создаются одинаковые условия реабилитации и им оказывается большая поддержка".
https://ria.ru/20240724/gd-1961691852.html
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общество, кисловодск, ставропольский край, валентина матвиенко, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Кисловодск, Ставропольский край, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Женам участников СВО могут разрешить находиться в санатории с мужьями

Матвиенко призвала разрешить женам бойцов СВО ездить в санаторий с мужьями

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КИСЛОВОДСК, 24 июл - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разрешить женам участников СВО находиться с мужьями в санаториях в период их реабилитации.
Матвиенко в среду находится в городе-курорте Кисловодске Ставропольского края с рабочей поездкой.
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"Реабилитация нужна не только медицинская, физическая, но и психологическая. Давайте подумаем обязательно, чтобы они могли с женами приехать так же, как и военнослужащие министерства обороны. Это очень правильная история. С женой хочется вдвоем побыть, соскучились, да и жене тоже нужна психологическая разгрузка, это все нелегко", - сказала Матвиенко в ходе встречи с участниками СВО в реабилитационном военном санатории Кисловодска.
Она также добавила, что в обществе сложилась абсолютная консолидация вокруг СВО и сформировалось огромное уважение к ее участникам. Матвиенко подчеркнула, что для всех защитников Родины – независимо от того, являются ли они мобилизованными, контрактниками или добровольцами, "создаются одинаковые условия реабилитации и им оказывается большая поддержка".
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоКисловодскСтавропольский крайВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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