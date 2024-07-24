https://ria.ru/20240724/rynok-1961746443.html

Рынок детских товаров и услуг: как государство поддерживает бизнес

Рынок детских товаров и услуг: как государство поддерживает бизнес - РИА Новости, 24.07.2024

Рынок детских товаров и услуг: как государство поддерживает бизнес

Ниша отечественных детских товаров и услуг остается достаточно свободной. В интересах государства – увеличить долю российского производства в этом социально... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T17:46

2024-07-24T17:46

2024-07-24T17:46

твой бизнес

господдержка

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

нацпроекты

бизнес

кредит

барнаул

ленинградская область

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Ниша отечественных детских товаров и услуг остается достаточно свободной. В интересах государства – увеличить долю российского производства в этом социально значимом сегменте. Сегодня на него приходится не более 10% рынка. Вместе с тем Ассоциация предприятий индустрии детских товаров прогнозирует рост их производства в текущем году до 12%.По национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" в России действуют меры господдержки для производителей детских товаров. В их число входят субсидии на компенсацию части затрат на некоторые виды работ, на обслуживание кредитов и льготный лизинг. На поддержку могут рассчитывать и предприниматели, предоставляющие услуги для детей. Если же вид деятельности признан еще и социально значимым, владельцы бизнеса вправе получить статус социального предприятия и связанные с ним льготы.Предприниматель из Барнаула Елена Роговская начинала свой бизнес в поисках эстетики. Она замыслила его, будучи в декретном отпуске."Я стала мамой и столкнулась с проблемой выбора одежды для малышей. Хотелось, что доченька с первых дней была одета красиво. Для меня важна эстетика, а ее я найти не могла – по крайней мере, по доступной цене. Дешевые ползунки у нас в Барнауле считались расходкой – никакой красоты там не было. А поскольку я всегда любила и умела шить, подумала, что могу решить проблему хотя бы в отдельно взятом регионе своими силами. Вот так и начала", – рассказала РИА Новости основатель и директор компании, выпускающей одежду для новорожденных и малышей.Сегодня в ассортименте компании – сотни наименований, а объем производства – 150 тысяч изделий в год."В процессе развития бизнеса ключевым для меня стало – не уходить в премиум. Да, у нас не эконом-эконом, потому что ткани для детской одежды должны быть высокого качества, но я стараюсь держать цену ближе к золотой середине. Чтобы было качественно, безопасно, эстетично, но при этом недорого. Ползунки – они ведь не одни нужны. Да и сколько еще всего помимо ползунков!" – отметила хозяйка бизнеса.Меры поддержки выручают в сложных ситуациях и помогают растиКомпания позиционирует себя как предприятие полного цикла. Модели одежды для новорожденных создают сами. Сами кроят и шьют большими партиями, не используя надомную работу, – на своих мощностях. По словам Елены, трамплином для ее бизнеса послужила господдержка: предложение подать заявку на грант поступило от местной администрации во время мероприятия для барнаульских производителей."Не только предложили, но и помогли все посчитать и правильно оформить. В итоге я получила сначала один, потом другой грант на оборудование. Да, я три года писала отчеты, каждый квартал, но как иначе – это же деньги, надо отвечать. Потом была субсидия – в очень нужный момент, когда доллар скакнул в два раза, а ткани были привязаны к нему. И микрозаймом под маленький процент воспользовалась. Меры поддержки очень помогли: и из сложной ситуации выкрутиться, и бизнес свой развить", – поделилась Елена.Сегодня подать заявку на грант, оформить льготный кредит, получить помощь в регистрации товарного знака и другие виды поддержки можно онлайн – в региональных центрах "Мой бизнес". Там же проводят образовательные курсы для начинающих и действующих предпринимателей.К примеру, владелица конного экоцентра в пригороде Волгограда Алина Зевакина именно благодаря центру "Мой бизнес" узнала, как получить статус социального предприятия и какую финансовую поддержку он дает."Мы занимаемся иппотерапией, реабилитацией, а также оздоровительной верховой ездой для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Есть дети с задержкой психоречевого развития. К нам на реабилитацию направляют государственные детские медцентры Волгограда", – рассказала Алина РИА Новости.Социально значимый и воодушевляющий бизнесМерами господдержки Алина Зевакина пользуется в полной мере – и по линии социального предпринимательства, и по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" в целом. Средства направляет на благоустройство территории центра. Работа с детьми-инвалидами потребовала специальных парковок, монтуаров – лесенок для подсаживания на лошадь, амуниции для колясочников. А еще нужно было оборудовать теплые санузлы. На все это и пошли выделенные средства.Кроме того, предприниматель активно использует образовательные курсы для представителей МСП. А в 2020 году даже выиграла региональный этап программы "Мама-предприниматель". По словам Алины, эта программа "сильно перепрошила ей мозги". С тех пор участвовать в мероприятиях центра "Мой бизнес" она стала регулярно. И уверяет, что это дало ей возможность по-другому взглянуть на свой проект.Обучение по организации социального предприятия Алина прошла в прошлом году – все в том же центре "Мой бизнес". Училась продвигать товары и услуги в соцсетях, увеличивать продажи и повышать лояльность покупателей. А еще приняла участие в слете социальных предпринимателей, получила услуги по патентно-лицензионному сопровождению и содействие в популяризации услуг конного центра.Несмотря на плотную загрузку, бизнес, по словам предпринимательницы, нельзя назвать прибыльным – содержание лошадей очень дорогое. Но можно заниматься любимым делом, платить людям зарплату и видеть воодушевляющие результаты своего труда.Бизнес-мамы в деле: рынок детских товаров и услуг двигают женщиныПохоже, именно мамы вносят большой вклад в развитие отечественного рынка детских товаров и услуг.Мама пятерых детей Мария Кузьмина из города Тихвина Ленинградской области упорно шла к своей цели: став индивидуальным предпринимателем, она открыла центр раннего и грудничкового плавания. Путь был непростым: медицинский колледж, курсы по массажу в педиатрии, обучение в ассоциации грудничкового плавания, комплексная переподготовка для получения квалификации тренера-преподавателя физической культуры и специалиста по медицинскому массажу. И все это совмещая учебу, работу и семейные дела.Учиться бизнесу Мария Кузьмина решила в 2021 году – в Фонде поддержки предпринимательства Ленинградской области. Прошла курс о том, как построить бизнес с нуля и какую государственную поддержку можно получить, а уже в 2022 году приняла участие в региональном конкурсе "Бизнес-мама". И победила. Ее проект центра раннего плавания и развития "Кит-Кид" получил грант – 100 тысяч рублей. Сразу после этого Мария зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель. На средства гранта купила детскую мебель и необходимый инвентарь, а занятия проводит на базе городского ФОКа."Возрастных групп – несколько: от рождения и до трех с половиной лет. Программы, соответственно, разные. А еще я веду аквагимнастику для будущих мам и беседую с ними о подготовке к родам. Я считаю, что это моя главная миссия – помогать детям и их родителям улучшать свое здоровье", – подчеркнула Мария.В прошлом году ее центр получил статус социального предприятия. И мама-предпринимательница снова учится – по программе бизнес-акселерации для соцпредприятий по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", по итогам которой будет защищать новый проект для получения гранта в 500 тысяч рублей. На эти деньги Мария Кузьмина хочет расширить спектр услуг своего центра. К программам плавания и аквапатронажа добавятся массаж и лечебная физкультура.

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https://ria.ru/20240515/predprinimatelstvo-1946148582.html

https://ria.ru/20240307/samozanyatye-1931777516.html

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Алёна Пава

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