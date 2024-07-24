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В Рособрнадзоре призвали вернуть частных репетиторов в школы - РИА Новости, 24.07.2024
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08:17 24.07.2024 (обновлено: 10:58 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/rosobrnadzor-1961615930.html
В Рособрнадзоре призвали вернуть частных репетиторов в школы
В Рособрнадзоре призвали вернуть частных репетиторов в школы - РИА Новости, 24.07.2024
В Рособрнадзоре призвали вернуть частных репетиторов в школы
Частных репетиторов, которые ранее работали в школах, но приняли решение давать онлайн-уроки ученикам, необходимо вернуть в общеобразовательные учреждения,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T08:17
2024-07-24T10:58
общество
россия
анзор музаев
сергей кравцов
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Частных репетиторов, которые ранее работали в школах, но приняли решение давать онлайн-уроки ученикам, необходимо вернуть в общеобразовательные учреждения, заявил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Мне не нравится, что такое бурное развитие (репетиторства) идет, оно не может не пугать. Понятно, что репетитор – это учитель, ушедший из школы. Надо сделать все, чтобы его обратно вернуть в школу", - сказал Музаев. По его словам, проблема частного репетиторства будет снижаться, когда окончательно внедрят единый перечень учебников и образовательных программ. "Это единое образовательное пространство понемногу начинает работать. Когда этот процесс выйдет на крейсерскую скорость, количество ребят, родителей, которые обращаются к репетиторам, будет значительно уменьшаться", - заключил глава ведомства. Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что до конца 2025 года планируется подготовить государственные учебники по всем школьным предметам.
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общество, россия, анзор музаев, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Анзор Музаев, Сергей Кравцов, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
В Рособрнадзоре призвали вернуть частных репетиторов в школы

Глава Рособрнадзора Музаев призвал вернуть частных репетиторов в школы

© РИА Новости / РИА НовостиУченик выполняет домашнее задание
Ученик выполняет домашнее задание - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Ученик выполняет домашнее задание. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Частных репетиторов, которые ранее работали в школах, но приняли решение давать онлайн-уроки ученикам, необходимо вернуть в общеобразовательные учреждения, заявил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«
"Мне не нравится, что такое бурное развитие (репетиторства) идет, оно не может не пугать. Понятно, что репетитор – это учитель, ушедший из школы. Надо сделать все, чтобы его обратно вернуть в школу", - сказал Музаев.
По его словам, проблема частного репетиторства будет снижаться, когда окончательно внедрят единый перечень учебников и образовательных программ. "Это единое образовательное пространство понемногу начинает работать. Когда этот процесс выйдет на крейсерскую скорость, количество ребят, родителей, которые обращаются к репетиторам, будет значительно уменьшаться", - заключил глава ведомства.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что до конца 2025 года планируется подготовить государственные учебники по всем школьным предметам.
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ОбществоРоссияАнзор МузаевСергей КравцовФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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