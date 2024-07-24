https://ria.ru/20240724/rosobrnadzor-1961615930.html

В Рособрнадзоре призвали вернуть частных репетиторов в школы

В Рособрнадзоре призвали вернуть частных репетиторов в школы - РИА Новости, 24.07.2024

В Рособрнадзоре призвали вернуть частных репетиторов в школы

Частных репетиторов, которые ранее работали в школах, но приняли решение давать онлайн-уроки ученикам, необходимо вернуть в общеобразовательные учреждения,... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T08:17

2024-07-24T08:17

2024-07-24T10:58

общество

россия

анзор музаев

сергей кравцов

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Частных репетиторов, которые ранее работали в школах, но приняли решение давать онлайн-уроки ученикам, необходимо вернуть в общеобразовательные учреждения, заявил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Мне не нравится, что такое бурное развитие (репетиторства) идет, оно не может не пугать. Понятно, что репетитор – это учитель, ушедший из школы. Надо сделать все, чтобы его обратно вернуть в школу", - сказал Музаев. По его словам, проблема частного репетиторства будет снижаться, когда окончательно внедрят единый перечень учебников и образовательных программ. "Это единое образовательное пространство понемногу начинает работать. Когда этот процесс выйдет на крейсерскую скорость, количество ребят, родителей, которые обращаются к репетиторам, будет значительно уменьшаться", - заключил глава ведомства. Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что до конца 2025 года планируется подготовить государственные учебники по всем школьным предметам.

https://ria.ru/20240222/minprosvescheniya-1929027510.html

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общество, россия, анзор музаев, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование