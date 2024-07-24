https://ria.ru/20240724/rezervy-1961615215.html

Киев перебрасывает резервы на Купянском направлении, заявил Марочко

Киев перебрасывает резервы на Купянском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 24.07.2024

Киев перебрасывает резервы на Купянском направлении, заявил Марочко

Киев перебрасывает свои резервы, которые берегли на крайний случай, в районы Кондрашовки, Петропавловки и Синьковки на купянском направлении, заявил РИА Новости РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T08:07

2024-07-24T08:07

2024-07-24T08:38

в мире

киев

луганская народная республика

андрей марочко

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Киев перебрасывает свои резервы, которые берегли на крайний случай, в районы Кондрашовки, Петропавловки и Синьковки на купянском направлении, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. "Объективными средствами контроля установлена переброска дополнительных сил и средств украинских боевиков в районы Кондрашовки, Петропавловки и Синьковки", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. По тому, что украинское командование бросает в бой резервы, которые берегло на крайний случай, можно судить о тяжелом положении украинских сил на данном участке фронта, добавил он.

https://ria.ru/20231212/spetsoperatsiya-1915218608.html

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Варвара Скокшина

в мире, киев, луганская народная республика, андрей марочко