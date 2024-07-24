https://ria.ru/20240724/rezervy-1961615215.html
Киев перебрасывает резервы на Купянском направлении, заявил Марочко
Киев перебрасывает резервы на Купянском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 24.07.2024
Киев перебрасывает резервы на Купянском направлении, заявил Марочко
Киев перебрасывает свои резервы, которые берегли на крайний случай, в районы Кондрашовки, Петропавловки и Синьковки на купянском направлении, заявил РИА Новости РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T08:07
2024-07-24T08:07
2024-07-24T08:38
в мире
киев
луганская народная республика
андрей марочко
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Киев перебрасывает свои резервы, которые берегли на крайний случай, в районы Кондрашовки, Петропавловки и Синьковки на купянском направлении, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. "Объективными средствами контроля установлена переброска дополнительных сил и средств украинских боевиков в районы Кондрашовки, Петропавловки и Синьковки", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. По тому, что украинское командование бросает в бой резервы, которые берегло на крайний случай, можно судить о тяжелом положении украинских сил на данном участке фронта, добавил он.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, луганская народная республика, андрей марочко
В мире, Киев, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Специальная военная операция на Украине
Киев перебрасывает резервы на Купянском направлении, заявил Марочко
Марочко: ВСУ перебрасывают резервы к Кондрашовке, Петропавловке и Синьковке