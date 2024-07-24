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В Раде заявили, что на ближайшем заседании рассмотрят закон о запрете УПЦ - РИА Новости, 24.07.2024
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Религия
 
17:05 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/rada-1961761739.html
В Раде заявили, что на ближайшем заседании рассмотрят закон о запрете УПЦ
В Раде заявили, что на ближайшем заседании рассмотрят закон о запрете УПЦ - РИА Новости, 24.07.2024
В Раде заявили, что на ближайшем заседании рассмотрят закон о запрете УПЦ
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что ближайшее заседание парламента начнется с... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T17:05
2024-07-24T17:05
религия
украина
россия
верховная рада украины
украинская православная церковь
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что ближайшее заседание парламента начнется с рассмотрения во втором чтении законопроекта о запрете канонической Украинской православной церкви. В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В УПЦ заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека. "Ближайшее пленарное заседание начнется именно с рассмотрения данного законопроекта... Ближайшее пленарное заседание, к сожалению, августовское, будет начато именно с этого законопроекта. Я уверен, что мы его примем во втором чтении и в целом", - сказал Потураев в эфире всеукраинского телемарафона. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240723/lavra-1961589879.html
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украина, россия, верховная рада украины, украинская православная церковь
Религия, Украина, Россия, Верховная Рада Украины, Украинская православная церковь
В Раде заявили, что на ближайшем заседании рассмотрят закон о запрете УПЦ

Депутат: ближайшее заседание Рады начнется с рассмотрения закона о запрете УПЦ

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что ближайшее заседание парламента начнется с рассмотрения во втором чтении законопроекта о запрете канонической Украинской православной церкви.
В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В УПЦ заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека.
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Порошенко разжигает вражду по религиозному признаку, сообщила УПЦ
23 июля, 22:49
«
"Ближайшее пленарное заседание начнется именно с рассмотрения данного законопроекта... Ближайшее пленарное заседание, к сожалению, августовское, будет начато именно с этого законопроекта. Я уверен, что мы его примем во втором чтении и в целом", - сказал Потураев в эфире всеукраинского телемарафона.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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