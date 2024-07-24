https://ria.ru/20240724/rada-1961761739.html

В Раде заявили, что на ближайшем заседании рассмотрят закон о запрете УПЦ

В Раде заявили, что на ближайшем заседании рассмотрят закон о запрете УПЦ - РИА Новости, 24.07.2024

В Раде заявили, что на ближайшем заседании рассмотрят закон о запрете УПЦ

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что ближайшее заседание парламента начнется с... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T17:05

2024-07-24T17:05

2024-07-24T17:05

религия

украина

россия

верховная рада украины

украинская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05a852c0495a8f0f99a7e11bc0833102.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что ближайшее заседание парламента начнется с рассмотрения во втором чтении законопроекта о запрете канонической Украинской православной церкви. В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В УПЦ заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека. "Ближайшее пленарное заседание начнется именно с рассмотрения данного законопроекта... Ближайшее пленарное заседание, к сожалению, августовское, будет начато именно с этого законопроекта. Я уверен, что мы его примем во втором чтении и в целом", - сказал Потураев в эфире всеукраинского телемарафона. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240723/lavra-1961589879.html

https://ria.ru/20240720/tserkov-1960973428.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, верховная рада украины, украинская православная церковь