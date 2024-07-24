Рейтинг@Mail.ru
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 24.07.2024 (обновлено: 11:44 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/putin-1961655246.html
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана - РИА Новости, 24.07.2024
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин по телефону обсудили вопросы дальнейшего углубления всеобъемлющего стратегического партнёрства... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T11:36
2024-07-24T11:44
узбекистан
россия
шавкат мирзиеев
владимир путин
политика
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949866338_0:171:2048:1323_1920x0_80_0_0_9bc45e6cd79efa8a905844e85048329a.jpg
ТАШКЕНТ, 24 июл – РИА Новости. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин по телефону обсудили вопросы дальнейшего углубления всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества двух стран, сообщает пресс-служба узбекского лидера."Вопросы дальнейшего углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества были обсуждены в ходе телефонного разговора президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и президента Российской Федерации Владимира Путина, состоявшегося 24 июля", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в начале беседы лидер России сердечно поздравил Мирзиёева с днем рождения, искренне пожелав крепкого здоровья, благополучия и больших успехов. "Особое внимание было уделено практическим аспектам реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Российской Федерации в Республику Узбекистан 26-28 мая этого года", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240724/putin-1961623794.html
узбекистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949866338_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_fe5ab69dd2710b0dc993f4a54f88b09e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
узбекистан, россия, шавкат мирзиеев, владимир путин, политика, в мире
Узбекистан, Россия, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин, Политика, В мире
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана

Путин и президент Узбекистана по телефону обсудили углубление партнерства стран

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 24 июл – РИА Новости. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин по телефону обсудили вопросы дальнейшего углубления всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества двух стран, сообщает пресс-служба узбекского лидера.
"Вопросы дальнейшего углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества были обсуждены в ходе телефонного разговора президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и президента Российской Федерации Владимира Путина, состоявшегося 24 июля", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в начале беседы лидер России сердечно поздравил Мирзиёева с днем рождения, искренне пожелав крепкого здоровья, благополучия и больших успехов. "Особое внимание было уделено практическим аспектам реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Российской Федерации в Республику Узбекистан 26-28 мая этого года", - добавили в пресс-службе.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения
09:20
 
УзбекистанРоссияШавкат МирзиеевВладимир ПутинПолитикаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала