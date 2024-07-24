https://ria.ru/20240724/putin-1961655246.html
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана - РИА Новости, 24.07.2024
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин по телефону обсудили вопросы дальнейшего углубления всеобъемлющего стратегического партнёрства... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T11:36
2024-07-24T11:36
2024-07-24T11:44
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ТАШКЕНТ, 24 июл – РИА Новости. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин по телефону обсудили вопросы дальнейшего углубления всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества двух стран, сообщает пресс-служба узбекского лидера."Вопросы дальнейшего углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества были обсуждены в ходе телефонного разговора президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и президента Российской Федерации Владимира Путина, состоявшегося 24 июля", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в начале беседы лидер России сердечно поздравил Мирзиёева с днем рождения, искренне пожелав крепкого здоровья, благополучия и больших успехов. "Особое внимание было уделено практическим аспектам реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Российской Федерации в Республику Узбекистан 26-28 мая этого года", - добавили в пресс-службе.
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Узбекистан, Россия, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин, Политика, В мире
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
Путин и президент Узбекистана по телефону обсудили углубление партнерства стран
ТАШКЕНТ, 24 июл – РИА Новости. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин по телефону обсудили вопросы дальнейшего углубления всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества двух стран, сообщает пресс-служба узбекского лидера.
"Вопросы дальнейшего углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества были обсуждены в ходе телефонного разговора президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и президента Российской Федерации Владимира Путина, состоявшегося 24 июля", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в начале беседы лидер России сердечно поздравил Мирзиёева с днем рождения, искренне пожелав крепкого здоровья, благополучия и больших успехов. "Особое внимание было уделено практическим аспектам реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Российской Федерации в Республику Узбекистан 26-28 мая этого года", - добавили в пресс-службе.