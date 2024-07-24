https://ria.ru/20240724/putin-1961623794.html

Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения

Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения - РИА Новости, 24.07.2024

Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения и отметил, что будет рад продолжению конструктивного диалога... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T09:20

2024-07-24T09:20

2024-07-24T09:20

россия

узбекистан

ташкент

шавкат мирзиеев

владимир путин

политика

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения и отметил, что будет рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы на благо двух народов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Мирзиёев в среду отмечает свое 67-летие. "Уважаемый Шавкат Миромонович, сердечно поздравляю вас с днём рождения... Тепло вспоминаю наши недавние плодотворные переговоры в Ташкенте. Буду рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы на благо дружественных народов России и Узбекистана", - говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что Мирзиёева на президентском посту уважают соотечественники. Кроме того, он пользуется высоким международным авторитетом. По его словам, под руководством Мирзиёева Узбекистан укрепил свои позиции на мировой арене. "Трудно переоценить ваш личный вклад в развитие отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими государствами, продуктивного двустороннего сотрудничества на всех направлениях", - добавил в заключение президент РФ.

https://ria.ru/20240521/putin-1947389479.html

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россия, узбекистан, ташкент, шавкат мирзиеев, владимир путин, политика