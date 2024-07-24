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СМИ: главком ВСУ отказался раскрыть данные о потерях
СМИ: главком ВСУ отказался раскрыть данные о потерях - РИА Новости, 24.07.2024
СМИ: главком ВСУ отказался раскрыть данные о потерях
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью газете The Guardian отказался раскрыть данные о потерях среди украинских военнослужащих. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T09:08
2024-07-24T09:08
2024-07-24T13:19
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью газете The Guardian отказался раскрыть данные о потерях среди украинских военнослужащих.Как заявлял 25 февраля Владимир Зеленский, украинская армия с февраля 2022 года потеряла убитыми 31 тысячу человек. Он добавил, что не может назвать число раненых и пропавших без вести."Может ли Сырский обновить эти данные? Он отказался", — говорится в материале The Guardian.Генерал пояснил, что информация о потерях носит конфиденциальный характер, так как ей может воспользоваться Москва. Сергей Шойгу, занимавший тогда пост министра обороны России, 23 апреля сообщил, что общие потери ВСУ с 24 февраля 2022 года составили почти полмиллиона военнослужащих.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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СМИ: главком ВСУ отказался раскрыть данные о потерях
Guardian: главком ВСУ отказался раскрыть данные о потерях, опасаясь России