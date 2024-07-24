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СМИ: главком ВСУ отказался раскрыть данные о потерях - РИА Новости, 24.07.2024
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09:08 24.07.2024 (обновлено: 13:19 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/poteri-1961621497.html
СМИ: главком ВСУ отказался раскрыть данные о потерях
СМИ: главком ВСУ отказался раскрыть данные о потерях - РИА Новости, 24.07.2024
СМИ: главком ВСУ отказался раскрыть данные о потерях
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью газете The Guardian отказался раскрыть данные о потерях среди украинских военнослужащих. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T09:08
2024-07-24T13:19
специальная военная операция на украине
в мире
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москва
украина
александр сырский
владимир зеленский
мария захарова
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью газете The Guardian отказался раскрыть данные о потерях среди украинских военнослужащих.Как заявлял 25 февраля Владимир Зеленский, украинская армия с февраля 2022 года потеряла убитыми 31 тысячу человек. Он добавил, что не может назвать число раненых и пропавших без вести.&quot;Может ли Сырский обновить эти данные? Он отказался&quot;, — говорится в материале The Guardian.Генерал пояснил, что информация о потерях носит конфиденциальный характер, так как ей может воспользоваться Москва. Сергей Шойгу, занимавший тогда пост министра обороны России, 23 апреля сообщил, что общие потери ВСУ с 24 февраля 2022 года составили почти полмиллиона военнослужащих.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Украина, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
СМИ: главком ВСУ отказался раскрыть данные о потерях

Guardian: главком ВСУ отказался раскрыть данные о потерях, опасаясь России

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : Офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью газете The Guardian отказался раскрыть данные о потерях среди украинских военнослужащих.
Как заявлял 25 февраля Владимир Зеленский, украинская армия с февраля 2022 года потеряла убитыми 31 тысячу человек. Он добавил, что не может назвать число раненых и пропавших без вести.
«

"Может ли Сырский обновить эти данные? Он отказался", — говорится в материале The Guardian.

Генерал пояснил, что информация о потерях носит конфиденциальный характер, так как ей может воспользоваться Москва.
Сергей Шойгу, занимавший тогда пост министра обороны России, 23 апреля сообщил, что общие потери ВСУ с 24 февраля 2022 года составили почти полмиллиона военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМоскваУкраинаАлександр СырскийВладимир ЗеленскийМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
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