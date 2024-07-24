https://ria.ru/20240724/podrostki-1961836733.html

В Ростовской области полиция нашла подростков, сжигавших иконы

В Ростовской области полиция нашла подростков, сжигавших иконы - РИА Новости, 24.07.2024

В Ростовской области полиция нашла подростков, сжигавших иконы

Несколько подростков в Азовском районе Ростовской области повреждали и поджигали иконы, снимая свои действия на видео, полиция уже установила их личности,... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T23:20

2024-07-24T23:20

2024-07-24T23:20

происшествия

здоровье - общество

азовский район

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июл - РИА Новости. Несколько подростков в Азовском районе Ростовской области повреждали и поджигали иконы, снимая свои действия на видео, полиция уже установила их личности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону. "В ходе проведения проверки по факту опубликованного в сети Интернет видео, на котором подростки в Азовском районе повреждают и поджигают иконы, незамедлительно прибывшими сотрудниками полиции были установлены личности участников инцидента", - говорится в сообщении. В соцсетях в среду появилась информация, что в Азовском районе Ростовской области несколько подростков, находясь на территории частного строения, сжигали иконы и фотографировались на фоне свастики. Свои действия они снимали на видео, которое затем выкладывали в закрытой группе. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону, в ходе дальнейшей проверки правоохранителями будет дана "правовая оценка действиям участников инцидента" и принято решение в соответствии с законодательством.

https://ria.ru/20240402/ikony-1937253485.html

азовский район

ростовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, азовский район, ростовская область, россия