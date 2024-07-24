https://ria.ru/20240724/podrostki-1961836733.html
В Ростовской области полиция нашла подростков, сжигавших иконы
В Ростовской области полиция нашла подростков, сжигавших иконы - РИА Новости, 24.07.2024
В Ростовской области полиция нашла подростков, сжигавших иконы
Несколько подростков в Азовском районе Ростовской области повреждали и поджигали иконы, снимая свои действия на видео, полиция уже установила их личности,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T23:20
2024-07-24T23:20
2024-07-24T23:20
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июл - РИА Новости. Несколько подростков в Азовском районе Ростовской области повреждали и поджигали иконы, снимая свои действия на видео, полиция уже установила их личности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону. "В ходе проведения проверки по факту опубликованного в сети Интернет видео, на котором подростки в Азовском районе повреждают и поджигают иконы, незамедлительно прибывшими сотрудниками полиции были установлены личности участников инцидента", - говорится в сообщении. В соцсетях в среду появилась информация, что в Азовском районе Ростовской области несколько подростков, находясь на территории частного строения, сжигали иконы и фотографировались на фоне свастики. Свои действия они снимали на видео, которое затем выкладывали в закрытой группе. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону, в ходе дальнейшей проверки правоохранителями будет дана "правовая оценка действиям участников инцидента" и принято решение в соответствии с законодательством.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, здоровье - общество, азовский район, ростовская область, россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Азовский район, Ростовская область, Россия
В Ростовской области полиция нашла подростков, сжигавших иконы
Под Ростовом подростки сжигали иконы и снимали на видео, их личности установили
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июл - РИА Новости. Несколько подростков в Азовском районе Ростовской области повреждали и поджигали иконы, снимая свои действия на видео, полиция уже установила их личности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
«
"В ходе проведения проверки по факту опубликованного в сети Интернет видео, на котором подростки в Азовском районе повреждают и поджигают иконы, незамедлительно прибывшими сотрудниками полиции были установлены личности участников инцидента", - говорится в сообщении.
В соцсетях в среду появилась информация, что в Азовском районе Ростовской области несколько подростков, находясь на территории частного строения, сжигали иконы и фотографировались на фоне свастики. Свои действия они снимали на видео, которое затем выкладывали в закрытой группе.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону, в ходе дальнейшей проверки правоохранителями будет дана "правовая оценка действиям участников инцидента" и принято решение в соответствии с законодательством.