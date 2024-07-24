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В Перми вынесли приговор виновнику смертельного ДТП - РИА Новости, 24.07.2024
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12:45 24.07.2024 (обновлено: 12:46 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/perm-1961675698.html
В Перми вынесли приговор виновнику смертельного ДТП
В Перми вынесли приговор виновнику смертельного ДТП - РИА Новости, 24.07.2024
В Перми вынесли приговор виновнику смертельного ДТП
Водителя, сбившего на пешеходном переходе у ЦУМа в центре Перми троих человек, в том числе одного насмерть, суд приговорил к 7 годам и 8 месяцам колонии общего... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:45
2024-07-24T12:46
происшествия
пермь
россия
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ПЕРМЬ, 24 июл - РИА Новости. Водителя, сбившего на пешеходном переходе у ЦУМа в центре Перми троих человек, в том числе одного насмерть, суд приговорил к 7 годам и 8 месяцам колонии общего режима, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде города. Утром 3 марта автомобиль Nissan Teana в центре Перми, на перекрестке у ЦУМа, сбил 18-летнюю девушку и двух парней, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора. Студентка от полученных травм скончалась на месте, а молодые люди получили серьезные травмы. Находившийся за рулем 31-летний уроженец Таджикистана после ДТП сбежал, бросив машину, и был задержан позднее. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении ПДД. "Фигурант приговорен к семи годам и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - рассказали в суде. Несколько пермских СМИ писали, что водитель возвращался из клуба и был в состоянии наркотического опьянения. Признали его виновным, по данным суда, по п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения). Суд также взыскал около 3 миллионов рублей компенсации морального вреда в пользу родственников погибшей девушки и по 1,5 миллиона - каждому из потерпевших молодых людей.
https://ria.ru/20240723/kuban-1961556602.html
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происшествия, пермь, россия
Происшествия, Пермь, Россия
В Перми вынесли приговор виновнику смертельного ДТП

Водителю, сбивший троих человек в Перми, получил 7 лет и 8 месяцев колонии

© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 24 июл - РИА Новости. Водителя, сбившего на пешеходном переходе у ЦУМа в центре Перми троих человек, в том числе одного насмерть, суд приговорил к 7 годам и 8 месяцам колонии общего режима, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде города.
Утром 3 марта автомобиль Nissan Teana в центре Перми, на перекрестке у ЦУМа, сбил 18-летнюю девушку и двух парней, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора. Студентка от полученных травм скончалась на месте, а молодые люди получили серьезные травмы. Находившийся за рулем 31-летний уроженец Таджикистана после ДТП сбежал, бросив машину, и был задержан позднее. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении ПДД.
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"Фигурант приговорен к семи годам и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - рассказали в суде.
Несколько пермских СМИ писали, что водитель возвращался из клуба и был в состоянии наркотического опьянения. Признали его виновным, по данным суда, по п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения).
Суд также взыскал около 3 миллионов рублей компенсации морального вреда в пользу родственников погибшей девушки и по 1,5 миллиона - каждому из потерпевших молодых людей.
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