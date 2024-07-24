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Железнодорожное сообщение свяжет Смоленск и Витебскую область Белоруссии - РИА Новости, 24.07.2024
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Железнодорожное сообщение свяжет Смоленск и Витебскую область Белоруссии
Железнодорожное сообщение свяжет Смоленск и Витебскую область Белоруссии - РИА Новости, 24.07.2024
Железнодорожное сообщение свяжет Смоленск и Витебскую область Белоруссии
Приграничное пассажирское железнодорожное сообщение между Смоленском и Витебской областью Белоруссии организуют этим летом, сообщил заместитель начальника... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T19:48
2024-07-24T19:48
парламентское собрание союза беларуси и россии
смоленск
белоруссия
витебская область
белорусская железная дорога
ржд
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МИНСК, 24 июл - РИА Новости. Приграничное пассажирское железнодорожное сообщение между Смоленском и Витебской областью Белоруссии организуют этим летом, сообщил заместитель начальника пассажирской службы - начальник отдела организации пассажирских перевозок Белорусской железной дороги Сергей Шемет. "В завершающей стадии реализации находится направление Смоленск - Осиновка, до Орши, и Смоленск - Заольша, это направление до Витебска… Давайте скажем, летом (будет реализован проект - ред.)", - сказал Шемет на пресс-конференции в среду в Минске. Он отметил, что в рамках проекта белорусские поезда региональных линий экономкласса будут следовать до Осиновки и Заольши, а затем пассажиры будут пересаживаться на поезда РЖД до Смоленска. Шемет напомнил, что с 5 июня Белорусская железная дорога и РЖД организовали приграничное пригородное пассажирское железнодорожное сообщение от станций Великие Луки и Новосокольники (Псковская область) до станции Алёща в Полоцком районе (Витебская область Белоруссии). Далее эти поезда стыкуются с поездами из Алёщи до Полоцка. Он отметил, что это направление набирает популярность. В свою очередь заместитель директора департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Александр Апет рассказал на пресс-конференции о проработке вопроса по открытию новых авиарейсов, которые свяжут Белоруссию и российские города. "С учетом постоянно развивающихся контактов с различными регионами РФ… прорабатываются вопросы открытия авиасообщения с такими городами, как Барнаул, Владикавказ, Волгоград, Омск, Томск, Тюмень в ближайшей перспективе", - сказал он.
https://ria.ru/20240723/sotrudnichestvo-1961483934.html
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смоленск, белоруссия, витебская область, белорусская железная дорога, ржд
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Смоленск, Белоруссия, Витебская область, Белорусская железная дорога, РЖД

Железнодорожное сообщение свяжет Смоленск и Витебскую область Белоруссии

© iStock.com / Grand WarszawskiЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© iStock.com / Grand Warszawski
Железнодорожные пути
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МИНСК, 24 июл - РИА Новости. Приграничное пассажирское железнодорожное сообщение между Смоленском и Витебской областью Белоруссии организуют этим летом, сообщил заместитель начальника пассажирской службы - начальник отдела организации пассажирских перевозок Белорусской железной дороги Сергей Шемет.
"В завершающей стадии реализации находится направление Смоленск - Осиновка, до Орши, и Смоленск - Заольша, это направление до Витебска… Давайте скажем, летом (будет реализован проект - ред.)", - сказал Шемет на пресс-конференции в среду в Минске.
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Он отметил, что в рамках проекта белорусские поезда региональных линий экономкласса будут следовать до Осиновки и Заольши, а затем пассажиры будут пересаживаться на поезда РЖД до Смоленска.
Шемет напомнил, что с 5 июня Белорусская железная дорога и РЖД организовали приграничное пригородное пассажирское железнодорожное сообщение от станций Великие Луки и Новосокольники (Псковская область) до станции Алёща в Полоцком районе (Витебская область Белоруссии). Далее эти поезда стыкуются с поездами из Алёщи до Полоцка. Он отметил, что это направление набирает популярность.
В свою очередь заместитель директора департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Александр Апет рассказал на пресс-конференции о проработке вопроса по открытию новых авиарейсов, которые свяжут Белоруссию и российские города.
"С учетом постоянно развивающихся контактов с различными регионами РФ… прорабатываются вопросы открытия авиасообщения с такими городами, как Барнаул, Владикавказ, Волгоград, Омск, Томск, Тюмень в ближайшей перспективе", - сказал он.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииСмоленскБелоруссияВитебская областьБелорусская железная дорогаРЖД
 
 
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