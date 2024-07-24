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Патрушев рассказал об успехах в ликвидации незаконных свалок - РИА Новости, 24.07.2024
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13:20 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/patrushev-1961689889.html
Патрушев рассказал об успехах в ликвидации незаконных свалок
Патрушев рассказал об успехах в ликвидации незаконных свалок - РИА Новости, 24.07.2024
Патрушев рассказал об успехах в ликвидации незаконных свалок
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев отметил положительную динамику ликвидации несанкционированных свалок - с начала июля убрано шесть из них, при этом остаются... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T13:20
2024-07-24T13:20
общество
россия
дмитрий патрушев
экология
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев отметил положительную динамику ликвидации несанкционированных свалок - с начала июля убрано шесть из них, при этом остаются сложности с еще 18 объектами в 12 регионах, сообщили в пресс-службе вице-премьера. &quot;С начала июля текущего года ликвидированы шесть несанкционированных свалок. В соответствии с указом президента, до конца года должны быть закрыты еще 56 объектов (всего, начиная с 2019 года – 191 свалка в границах городов). На совещании по реализации федерального проекта &quot;Чистая страна&quot; Дмитрий Патрушев отметил положительную динамику, при этом на сегодняшний день есть сложности по 18 объектам в 12 регионах&quot;, - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, Патрушев напомнил главам субъектов, что работы по ликвидации свалок должны быть завершены до 20 ноября. Федеральный проект "Чистая страна" включен в национальный проект "Экология", предусматривает рекультивацию несанкционированных свалок на территории России, а также наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда. Его цель - ликвидировать к 2024 году 191 несанкционированную свалку и 88 объектов накопленного вреда окружающей среде.
https://ria.ru/20240723/patrushev-1961479954.html
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общество, россия, дмитрий патрушев, экология
Общество, Россия, Дмитрий Патрушев, Экология
Патрушев рассказал об успехах в ликвидации незаконных свалок

Патрушев отметил положительную динамику ликвидации несанкционированных свалок

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДмитрий Патрушев
Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Дмитрий Патрушев . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев отметил положительную динамику ликвидации несанкционированных свалок - с начала июля убрано шесть из них, при этом остаются сложности с еще 18 объектами в 12 регионах, сообщили в пресс-службе вице-премьера.
«

"С начала июля текущего года ликвидированы шесть несанкционированных свалок. В соответствии с указом президента, до конца года должны быть закрыты еще 56 объектов (всего, начиная с 2019 года – 191 свалка в границах городов). На совещании по реализации федерального проекта "Чистая страна" Дмитрий Патрушев отметил положительную динамику, при этом на сегодняшний день есть сложности по 18 объектам в 12 регионах", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Патрушев напомнил главам субъектов, что работы по ликвидации свалок должны быть завершены до 20 ноября.
Федеральный проект "Чистая страна" включен в национальный проект "Экология", предусматривает рекультивацию несанкционированных свалок на территории России, а также наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда. Его цель - ликвидировать к 2024 году 191 несанкционированную свалку и 88 объектов накопленного вреда окружающей среде.
Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
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