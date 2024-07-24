https://ria.ru/20240724/patrushev-1961689889.html
Патрушев рассказал об успехах в ликвидации незаконных свалок
Патрушев рассказал об успехах в ликвидации незаконных свалок - РИА Новости, 24.07.2024
Патрушев рассказал об успехах в ликвидации незаконных свалок
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев отметил положительную динамику ликвидации несанкционированных свалок - с начала июля убрано шесть из них, при этом остаются... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T13:20
2024-07-24T13:20
2024-07-24T13:20
общество
россия
дмитрий патрушев
экология
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823052502_0:12:3178:1801_1920x0_80_0_0_697f6a06b7bd4a5018dfe2146a892009.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев отметил положительную динамику ликвидации несанкционированных свалок - с начала июля убрано шесть из них, при этом остаются сложности с еще 18 объектами в 12 регионах, сообщили в пресс-службе вице-премьера. "С начала июля текущего года ликвидированы шесть несанкционированных свалок. В соответствии с указом президента, до конца года должны быть закрыты еще 56 объектов (всего, начиная с 2019 года – 191 свалка в границах городов). На совещании по реализации федерального проекта "Чистая страна" Дмитрий Патрушев отметил положительную динамику, при этом на сегодняшний день есть сложности по 18 объектам в 12 регионах", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, Патрушев напомнил главам субъектов, что работы по ликвидации свалок должны быть завершены до 20 ноября. Федеральный проект "Чистая страна" включен в национальный проект "Экология", предусматривает рекультивацию несанкционированных свалок на территории России, а также наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда. Его цель - ликвидировать к 2024 году 191 несанкционированную свалку и 88 объектов накопленного вреда окружающей среде.
https://ria.ru/20240723/patrushev-1961479954.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823052502_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_3cf827ab24fbac0896e7dad3fdd2e02a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий патрушев, экология
Общество, Россия, Дмитрий Патрушев, Экология
Патрушев рассказал об успехах в ликвидации незаконных свалок
Патрушев отметил положительную динамику ликвидации несанкционированных свалок
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев отметил положительную динамику ликвидации несанкционированных свалок - с начала июля убрано шесть из них, при этом остаются сложности с еще 18 объектами в 12 регионах, сообщили в пресс-службе вице-премьера.
«
"С начала июля текущего года ликвидированы шесть несанкционированных свалок. В соответствии с указом президента, до конца года должны быть закрыты еще 56 объектов (всего, начиная с 2019 года – 191 свалка в границах городов). На совещании по реализации федерального проекта "Чистая страна" Дмитрий Патрушев отметил положительную динамику, при этом на сегодняшний день есть сложности по 18 объектам в 12 регионах", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, Патрушев напомнил главам субъектов, что работы по ликвидации свалок должны быть завершены до 20 ноября.
Федеральный проект "Чистая страна" включен в национальный проект "Экология", предусматривает рекультивацию несанкционированных свалок на территории России, а также наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда. Его цель - ликвидировать к 2024 году 191 несанкционированную свалку и 88 объектов накопленного вреда окружающей среде.