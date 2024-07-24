https://ria.ru/20240724/otsrochka-1961643132.html

Начался прием заявлений на IT-отсрочку от армии

Начался прием заявлений на IT-отсрочку от армии - РИА Новости, 24.07.2024

Начался прием заявлений на IT-отсрочку от армии

Стартовал прием заявлений на IT-отсрочку от срочной службы, прием заявок завершится 6 августа, сообщили Минцифры в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T11:03

2024-07-24T11:03

2024-07-24T11:13

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия

безопасность

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Стартовал прием заявлений на IT-отсрочку от срочной службы, прием заявок завершится 6 августа, сообщили Минцифры в своем Telegram-канале."Стартовал прием заявлений на IT-отсрочку от срочной службы. IT-специалисты могут подать заявления на отсрочку от срочной службы в армии в осенний призыв с помощью портала госуслуг. Приём заявок завершится 6 августа", - говорится в сообщении.Отмечается, что работодатель должен будет проверить и подтвердить данные в своем личном кабинете, а затем направить их в Минцифры до 11 августа. Компания также может внести сотрудников в списки на отсрочку самостоятельно.Чтобы попасть в списки, необходимо соответствовать следующим критериям: иметь российское гражданство, возраст - от 18 до 30 лет. Специалист должен работать по трудовому договору в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Компания должна быть аккредитована до 11 августа.Требования к стажу не касаются тех, кто устроился на работу в течение года после окончания вуза, уточняет Минцифры.Минцифры передаст информацию Минобороны до 31 августа. Решение по отсрочке будет принято комиссией с 1 октября по 31 декабря.

https://ria.ru/20240717/prizyv-1960210408.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, безопасность