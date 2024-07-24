Ошибку в CrowdStrike не выявили из-за бага диагностики

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ошибка в обновлении для приложения кибербезопасности Falcon Sensor компании CrowdStrike, которое 19 июля повлекло за собой глобальный технический сбой, не была замечена из-за бага в диагностическом программном обеспечении, следует из заявления компании. Согласно заявлению, обновление было протестировано еще 5 марта, однако из-за бага в диагностическом программном обеспечении ошибка в обновлении не была замечена. "Из-за ошибки в валидаторе содержимого один из двух экземпляров шаблона прошел проверку, несмотря на то, что содержал проблемные данные", - говорится в публикации на сайте компании.На прошлой неделе произошел глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за сбоя пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Согласно анализу страховой компании Parametrix, убытки крупнейших американских компаний, входящих в список Fortune 500, составят 5,4 миллиарда долларов.
Пассажирка в международном аэропорту Лос-Анджелеса во время задержки рейса United Airlines из-за глобального сбоя. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ошибка в обновлении для приложения кибербезопасности Falcon Sensor компании CrowdStrike, которое 19 июля повлекло за собой глобальный технический сбой, не была замечена из-за бага в диагностическом программном обеспечении, следует из заявления компании.
Согласно заявлению, обновление было протестировано еще 5 марта, однако из-за бага в диагностическом программном обеспечении ошибка в обновлении не была замечена.
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"Из-за ошибки в валидаторе содержимого один из двух экземпляров шаблона прошел проверку, несмотря на то, что содержал проблемные данные", - говорится в публикации на сайте компании.
На прошлой неделе произошел глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за сбоя пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
Согласно анализу страховой компании Parametrix, убытки крупнейших американских компаний, входящих в список Fortune 500, составят 5,4 миллиарда долларов.
Американская компания CrowdStrike призналась, что сбой в работе Windows вызвали обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Проблему устранили, работа компьютеров должна восстановиться в ближайшее время.
Американская компания CrowdStrike призналась, что сбой в работе Windows вызвали обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Проблему устранили, работа компьютеров должна восстановиться в ближайшее время.
Американская компания CrowdStrike призналась, что сбой в работе Windows вызвали обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Проблему устранили, работа компьютеров должна восстановиться в ближайшее время.
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