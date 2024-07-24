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Ошибку в CrowdStrike не выявили из-за бага диагностики

Ошибку в CrowdStrike не выявили из-за бага диагностики - РИА Новости, 24.07.2024

Ошибку в CrowdStrike не выявили из-за бага диагностики

Ошибка в обновлении для приложения кибербезопасности Falcon Sensor компании CrowdStrike, которое 19 июля повлекло за собой глобальный технический сбой, не была... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T19:07

2024-07-24T19:07

2024-07-24T19:08

технологии

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

в мире

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ошибка в обновлении для приложения кибербезопасности Falcon Sensor компании CrowdStrike, которое 19 июля повлекло за собой глобальный технический сбой, не была замечена из-за бага в диагностическом программном обеспечении, следует из заявления компании. Согласно заявлению, обновление было протестировано еще 5 марта, однако из-за бага в диагностическом программном обеспечении ошибка в обновлении не была замечена. "Из-за ошибки в валидаторе содержимого один из двух экземпляров шаблона прошел проверку, несмотря на то, что содержал проблемные данные", - говорится в публикации на сайте компании.На прошлой неделе произошел глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за сбоя пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Согласно анализу страховой компании Parametrix, убытки крупнейших американских компаний, входящих в список Fortune 500, составят 5,4 миллиарда долларов.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, в мире