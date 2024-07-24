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Ошибку в CrowdStrike не выявили из-за бага диагностики - РИА Новости, 24.07.2024
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19:07 24.07.2024 (обновлено: 19:08 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/oshibka-1961796247.html
Ошибку в CrowdStrike не выявили из-за бага диагностики
Ошибку в CrowdStrike не выявили из-за бага диагностики - РИА Новости, 24.07.2024
Ошибку в CrowdStrike не выявили из-за бага диагностики
Ошибка в обновлении для приложения кибербезопасности Falcon Sensor компании CrowdStrike, которое 19 июля повлекло за собой глобальный технический сбой, не была... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T19:07
2024-07-24T19:08
технологии
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
в мире
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ошибка в обновлении для приложения кибербезопасности Falcon Sensor компании CrowdStrike, которое 19 июля повлекло за собой глобальный технический сбой, не была замечена из-за бага в диагностическом программном обеспечении, следует из заявления компании. Согласно заявлению, обновление было протестировано еще 5 марта, однако из-за бага в диагностическом программном обеспечении ошибка в обновлении не была замечена. &quot;Из-за ошибки в валидаторе содержимого один из двух экземпляров шаблона прошел проверку, несмотря на то, что содержал проблемные данные&quot;, - говорится в публикации на сайте компании.На прошлой неделе произошел глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за сбоя пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Согласно анализу страховой компании Parametrix, убытки крупнейших американских компаний, входящих в список Fortune 500, составят 5,4 миллиарда долларов.
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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технологии, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, в мире
Технологии, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, В мире
Ошибку в CrowdStrike не выявили из-за бага диагностики

CrowdStrike: ошибка в обновлении Falcon Sensor не была замечена из-за бага

© AP Photo / Stefanie DazioПассажирка в международном аэропорту Лос-Анджелеса во время задержки рейса United Airlines из-за глобального сбоя
Пассажирка в международном аэропорту Лос-Анджелеса во время задержки рейса United Airlines из-за глобального сбоя - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Stefanie Dazio
Пассажирка в международном аэропорту Лос-Анджелеса во время задержки рейса United Airlines из-за глобального сбоя. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ошибка в обновлении для приложения кибербезопасности Falcon Sensor компании CrowdStrike, которое 19 июля повлекло за собой глобальный технический сбой, не была замечена из-за бага в диагностическом программном обеспечении, следует из заявления компании.
Согласно заявлению, обновление было протестировано еще 5 марта, однако из-за бага в диагностическом программном обеспечении ошибка в обновлении не была замечена.
«

"Из-за ошибки в валидаторе содержимого один из двух экземпляров шаблона прошел проверку, несмотря на то, что содержал проблемные данные", - говорится в публикации на сайте компании.

На прошлой неделе произошел глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за сбоя пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
Согласно анализу страховой компании Parametrix, убытки крупнейших американских компаний, входящих в список Fortune 500, составят 5,4 миллиарда долларов.
Глобальный IT-сбой: очереди в аэропортах и проблемы со связью
© AP Photo / Gregorio Borgia

Отключение интернета остановило работу в римском аэропорту Фьюмичино.

Пассажиры во время задержки рейсов в Международном аэропорту Рим-Фьюмичино имени Леонардо да Винчи в Италии

Отключение интернета остановило работу в римском аэропорту Фьюмичино.

© AP Photo / Gregorio Borgia
1 из 8
© AP Photo / Gregorio Borgia

Пассажиры вынуждены были толпиться в терминалах вылета в ожидании хоть какой-то информации о ближайших рейсах.

О проблемах сообщали авиакомпании ОАЭ, Индии, Германии, США и многих других стран.

Пассажиры во время задержки рейсов в Международном аэропорту Рим-Фьюмичино имени Леонардо да Винчи в Италии

Пассажиры вынуждены были толпиться в терминалах вылета в ожидании хоть какой-то информации о ближайших рейсах.

О проблемах сообщали авиакомпании ОАЭ, Индии, Германии, США и многих других стран.

© AP Photo / Gregorio Borgia
2 из 8
© AP Photo / Gregorio Borgia

Глобальный сбой в работе компьютерных систем обрушил авиасообщение, телевещание, электросвязь, продажи лекарств, банковские сделки по всему миру.

Пассажиры во время задержки рейсов в Международном аэропорту Рим-Фьюмичино имени Леонардо да Винчи в Италии

Глобальный сбой в работе компьютерных систем обрушил авиасообщение, телевещание, электросвязь, продажи лекарств, банковские сделки по всему миру.

© AP Photo / Gregorio Borgia
3 из 8
© AP Photo / Gregorio Borgia

Американская компания CrowdStrike призналась, что сбой в работе Windows вызвали обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Проблему устранили, работа компьютеров должна восстановиться в ближайшее время.

Пассажиры во время задержки рейсов в Международном аэропорту Рим-Фьюмичино имени Леонардо да Винчи в Италии

Американская компания CrowdStrike призналась, что сбой в работе Windows вызвали обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Проблему устранили, работа компьютеров должна восстановиться в ближайшее время.

© AP Photo / Gregorio Borgia
4 из 8
© AP Photo / Stefanie Dazio

В США из-за IT-сбоя крупная авиакомпания United Airlines задержала все рейсы.

Пассажирка в международном аэропорту Лос-Анджелеса во время задержки рейса United Airlines из-за глобального сбоя

В США из-за IT-сбоя крупная авиакомпания United Airlines задержала все рейсы.

© AP Photo / Stefanie Dazio
5 из 8
© AP Photo / Stefanie Dazio

В Лос-Анджелесе пассажиры вынуждены были устроиться на ночлег на полу предполетной зоны в ожидании вылета.

Пассажиры в аэропорту Лос Анджелеса после масштабного сбоя

В Лос-Анджелесе пассажиры вынуждены были устроиться на ночлег на полу предполетной зоны в ожидании вылета.

© AP Photo / Stefanie Dazio
6 из 8
© AFP 2024 / SAEED KHAN

В супермаркетах Сиднея отключились кассы самообслуживания.

Крупномасштабное отключение привело к хаосу в ИТ-системах Австралии, в том числе национальной телекомпании и крупнейших международных аэропортов.

Сбой в работе платежного терминала в Сиднее

В супермаркетах Сиднея отключились кассы самообслуживания.

Крупномасштабное отключение привело к хаосу в ИТ-системах Австралии, в том числе национальной телекомпании и крупнейших международных аэропортов.

© AFP 2024 / SAEED KHAN
7 из 8
© AFP 2024 / ROSLAN RAHMAN

Из-за серьезного сбоя в работе информационных систем пассажиры аэропорта в Сингапуре выстроились в длинные очереди.

Пассажиры во время задержки рейсов в аэропорту Сингапура

Из-за серьезного сбоя в работе информационных систем пассажиры аэропорта в Сингапуре выстроились в длинные очереди.

© AFP 2024 / ROSLAN RAHMAN
8 из 8

Отключение интернета остановило работу в римском аэропорту Фьюмичино.

© AP Photo / Gregorio Borgia
1 из 8

Пассажиры вынуждены были толпиться в терминалах вылета в ожидании хоть какой-то информации о ближайших рейсах.

О проблемах сообщали авиакомпании ОАЭ, Индии, Германии, США и многих других стран.

© AP Photo / Gregorio Borgia
2 из 8

Глобальный сбой в работе компьютерных систем обрушил авиасообщение, телевещание, электросвязь, продажи лекарств, банковские сделки по всему миру.

© AP Photo / Gregorio Borgia
3 из 8

Американская компания CrowdStrike призналась, что сбой в работе Windows вызвали обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Проблему устранили, работа компьютеров должна восстановиться в ближайшее время.

© AP Photo / Gregorio Borgia
4 из 8

В США из-за IT-сбоя крупная авиакомпания United Airlines задержала все рейсы.

© AP Photo / Stefanie Dazio
5 из 8

В Лос-Анджелесе пассажиры вынуждены были устроиться на ночлег на полу предполетной зоны в ожидании вылета.

© AP Photo / Stefanie Dazio
6 из 8

В супермаркетах Сиднея отключились кассы самообслуживания.

Крупномасштабное отключение привело к хаосу в ИТ-системах Австралии, в том числе национальной телекомпании и крупнейших международных аэропортов.

© AFP 2024 / SAEED KHAN
7 из 8

Из-за серьезного сбоя в работе информационных систем пассажиры аэропорта в Сингапуре выстроились в длинные очереди.

© AFP 2024 / ROSLAN RAHMAN
8 из 8
 
ТехнологииГлобальный сбой в работе банков и авиакомпанийВ мире
 
 
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