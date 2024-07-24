Опрос показал, насколько безопасными россияне считают свои города
ВЦИОМ: 80% россиян чувствуют себя в безопасности в месте своего проживания
Дети играют в футбол на площадке. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Большинство россиян (80%) чувствуют себя в безопасности в месте своего проживания, лишь 17% говорят, что скорее не ощущают безопасности, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
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"Показатель ощущаемой безопасности среди россиян довольно высокий - восемь из десяти (80%) скорее чувствуют себя в безопасности в своем населенном пункте; скорее не чувствуют - 17%", - сообщает ВЦИОМ.
В исследовании отмечается, что 60% опрошенных считают, что в их населенных пунктах вполне безопасно отпускать детей семи-восьми лет гулять без сопровождения взрослых, что небезопасно так поступать считают 36% граждан. Этот показатель находится в зависимости от плотности населения места проживания - 71% респондентов считают, что в селах безопаснее и можно отпускать детей гулять без взрослых, а в городах-миллионниках эту идею безопасной называют лишь 48% граждан, в Москве и Санкт-Петербурге - 44%.
При этом на вопрос о том, почему вы не чувствуете себя в безопасности в своем населенном пункте, 83% респондентов отказались отвечать. Из тех, кто согласился, 4% - сказали, что в этом виновато бездействие органов исполнительной власти и правоохранительной системы, столько же сказали, что их пугает большое число мигрантов, еще 3% сказали о небезопасной обстановке в городе в связи с высоким уровнем преступности.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 29 июня 2024 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.