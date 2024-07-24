https://ria.ru/20240724/opros-1961668559.html

Опрос показал, насколько безопасными россияне считают свои города

Опрос показал, насколько безопасными россияне считают свои города - РИА Новости, 24.07.2024

Опрос показал, насколько безопасными россияне считают свои города

Большинство россиян (80%) чувствуют себя в безопасности в месте своего проживания, лишь 17% говорят, что скорее не ощущают безопасности, следует из результатов... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T12:21

2024-07-24T12:21

2024-07-24T12:21

общество

вциом

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Большинство россиян (80%) чувствуют себя в безопасности в месте своего проживания, лишь 17% говорят, что скорее не ощущают безопасности, следует из результатов опроса ВЦИОМ. "Показатель ощущаемой безопасности среди россиян довольно высокий - восемь из десяти (80%) скорее чувствуют себя в безопасности в своем населенном пункте; скорее не чувствуют - 17%", - сообщает ВЦИОМ.В исследовании отмечается, что 60% опрошенных считают, что в их населенных пунктах вполне безопасно отпускать детей семи-восьми лет гулять без сопровождения взрослых, что небезопасно так поступать считают 36% граждан. Этот показатель находится в зависимости от плотности населения места проживания - 71% респондентов считают, что в селах безопаснее и можно отпускать детей гулять без взрослых, а в городах-миллионниках эту идею безопасной называют лишь 48% граждан, в Москве и Санкт-Петербурге - 44%. При этом на вопрос о том, почему вы не чувствуете себя в безопасности в своем населенном пункте, 83% респондентов отказались отвечать. Из тех, кто согласился, 4% - сказали, что в этом виновато бездействие органов исполнительной власти и правоохранительной системы, столько же сказали, что их пугает большое число мигрантов, еще 3% сказали о небезопасной обстановке в городе в связи с высоким уровнем преступности. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 29 июня 2024 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20240717/opros-1960193060.html

https://ria.ru/20240715/turizm-1959712368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вциом