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Опрос показал, насколько безопасными россияне считают свои города - РИА Новости, 24.07.2024
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12:21 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/opros-1961668559.html
Опрос показал, насколько безопасными россияне считают свои города
Опрос показал, насколько безопасными россияне считают свои города - РИА Новости, 24.07.2024
Опрос показал, насколько безопасными россияне считают свои города
Большинство россиян (80%) чувствуют себя в безопасности в месте своего проживания, лишь 17% говорят, что скорее не ощущают безопасности, следует из результатов... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:21
2024-07-24T12:21
общество
вциом
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Большинство россиян (80%) чувствуют себя в безопасности в месте своего проживания, лишь 17% говорят, что скорее не ощущают безопасности, следует из результатов опроса ВЦИОМ. &quot;Показатель ощущаемой безопасности среди россиян довольно высокий - восемь из десяти (80%) скорее чувствуют себя в безопасности в своем населенном пункте; скорее не чувствуют - 17%&quot;, - сообщает ВЦИОМ.В исследовании отмечается, что 60% опрошенных считают, что в их населенных пунктах вполне безопасно отпускать детей семи-восьми лет гулять без сопровождения взрослых, что небезопасно так поступать считают 36% граждан. Этот показатель находится в зависимости от плотности населения места проживания - 71% респондентов считают, что в селах безопаснее и можно отпускать детей гулять без взрослых, а в городах-миллионниках эту идею безопасной называют лишь 48% граждан, в Москве и Санкт-Петербурге - 44%. При этом на вопрос о том, почему вы не чувствуете себя в безопасности в своем населенном пункте, 83% респондентов отказались отвечать. Из тех, кто согласился, 4% - сказали, что в этом виновато бездействие органов исполнительной власти и правоохранительной системы, столько же сказали, что их пугает большое число мигрантов, еще 3% сказали о небезопасной обстановке в городе в связи с высоким уровнем преступности. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 29 июня 2024 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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общество, вциом
Общество, ВЦИОМ
Опрос показал, насколько безопасными россияне считают свои города

ВЦИОМ: 80% россиян чувствуют себя в безопасности в месте своего проживания

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДети играют в футбол на площадке
Дети играют в футбол на площадке - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Большинство россиян (80%) чувствуют себя в безопасности в месте своего проживания, лишь 17% говорят, что скорее не ощущают безопасности, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
«

"Показатель ощущаемой безопасности среди россиян довольно высокий - восемь из десяти (80%) скорее чувствуют себя в безопасности в своем населенном пункте; скорее не чувствуют - 17%", - сообщает ВЦИОМ.

В исследовании отмечается, что 60% опрошенных считают, что в их населенных пунктах вполне безопасно отпускать детей семи-восьми лет гулять без сопровождения взрослых, что небезопасно так поступать считают 36% граждан. Этот показатель находится в зависимости от плотности населения места проживания - 71% респондентов считают, что в селах безопаснее и можно отпускать детей гулять без взрослых, а в городах-миллионниках эту идею безопасной называют лишь 48% граждан, в Москве и Санкт-Петербурге - 44%.
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При этом на вопрос о том, почему вы не чувствуете себя в безопасности в своем населенном пункте, 83% респондентов отказались отвечать. Из тех, кто согласился, 4% - сказали, что в этом виновато бездействие органов исполнительной власти и правоохранительной системы, столько же сказали, что их пугает большое число мигрантов, еще 3% сказали о небезопасной обстановке в городе в связи с высоким уровнем преступности.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 29 июня 2024 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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