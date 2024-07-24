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СМИ: советники Трампа хотят призвать членов НАТО больше тратить на оборону - РИА Новости, 24.07.2024
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06:22 24.07.2024 (обновлено: 07:05 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/nato-1961610829.html
СМИ: советники Трампа хотят призвать членов НАТО больше тратить на оборону
СМИ: советники Трампа хотят призвать членов НАТО больше тратить на оборону - РИА Новости, 24.07.2024
СМИ: советники Трампа хотят призвать членов НАТО больше тратить на оборону
Советники бывшего президента США Дональда Трампа выдвинули идею в случае его победы на президентских выборах потребовать от союзников по НАТО тратить 3% ВВП на... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T06:22
2024-07-24T07:05
сша
милуоки
европа
йенс столтенберг
дональд трамп
нато
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Советники бывшего президента США Дональда Трампа выдвинули идею в случае его победы на президентских выборах потребовать от союзников по НАТО тратить 3% ВВП на оборону, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Советники Дональда Трампа выдвинули идею потребовать от союзников по НАТО тратить на оборону 3% валового внутреннего продукта", - говорится в публикации. По данным источников, такая идея возникла в ходе обсуждения на съезде республиканцев в Милуоки. Источники подчеркивают, что это пока только идея, которая еще не переросла в официальную политику команды Трампа. Ранее уходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европа не должна попадать в ловушку "самосбывающихся пророчеств" о распаде альянса, если президентом США будет вновь выбран Трамп. Газета Politico ранее сообщала, что Трамп в случае переизбрания может отказаться от экспансии НАТО на восток и отозвать гарантии безопасности для стран альянса, тратящих меньше 2% ВВП на оборону.
https://ria.ru/20240722/nato-1961125869.html
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сша, милуоки, европа, йенс столтенберг, дональд трамп, нато, politico, в мире
США, Милуоки, Европа, Йенс Столтенберг, Дональд Трамп, НАТО, Politico, В мире
СМИ: советники Трампа хотят призвать членов НАТО больше тратить на оборону

Bloomberg: советники Трампа хотят призвать членов НАТО тратить на оборону 3% ВВП

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Советники бывшего президента США Дональда Трампа выдвинули идею в случае его победы на президентских выборах потребовать от союзников по НАТО тратить 3% ВВП на оборону, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Советники Дональда Трампа выдвинули идею потребовать от союзников по НАТО тратить на оборону 3% валового внутреннего продукта", - говорится в публикации.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
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По данным источников, такая идея возникла в ходе обсуждения на съезде республиканцев в Милуоки. Источники подчеркивают, что это пока только идея, которая еще не переросла в официальную политику команды Трампа.
Ранее уходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европа не должна попадать в ловушку "самосбывающихся пророчеств" о распаде альянса, если президентом США будет вновь выбран Трамп.
Газета Politico ранее сообщала, что Трамп в случае переизбрания может отказаться от экспансии НАТО на восток и отозвать гарантии безопасности для стран альянса, тратящих меньше 2% ВВП на оборону.
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СШАМилуокиЕвропаЙенс СтолтенбергДональд ТрампНАТОPoliticoВ мире
 
 
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