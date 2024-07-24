https://ria.ru/20240724/mishustin-1961634251.html

Мишустин назвал сроки достижения технологического суверенитета России

Мишустин назвал сроки достижения технологического суверенитета России - РИА Новости, 24.07.2024

Мишустин назвал сроки достижения технологического суверенитета России

Первые результаты в работе над инновационными разработками по достижению технологического суверенитета России будут видны через 3-5 лет, заявил премьер-министр... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T10:19

2024-07-24T10:19

2024-07-24T11:00

общество

россия

новосибирск

михаил мишустин

новосибирский государственный университет

российская академия наук

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НОВОСИБИРСК, 24 июл - РИА Новости. Первые результаты в работе над инновационными разработками по достижению технологического суверенитета России будут видны через 3-5 лет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с молодыми учеными в новосибирском Академгородке. Глава правительства отметил, что в Академгородке для молодых исследователей созданы все условия. Здесь действуют 30 научных учреждений РАН. Новосибирск и в целом область не утратила своего авторитета в области науки, инноваций, готова к приему студентов первая очередь кампуса международного уровня Новосибирского госуниверситета (НГУ). "Создание кампусов мирового уровня -это лишь один из инструментов, которые университетам нужно использовать. В нашем новом национальном проекте "Молодежь и дети" уделено существенное внимание приоритету 2030, также развитию Передовых инженерных школ, центров мирового уровня, в общем всей линейке наборов, которой занимается государство и о которой постоянно говорит наш президент. Потому что невозможно достигнуть национального суверенитета и национальных целей развития, не занимаясь наукой и образованием. Вместе с этим приходит и большая ответственность. Это значит, что в ближайшие 3-5 лет мы должны увидеть первые результаты - новые технологические решения, продукты, созданные именно в кооперации с компаниями реального сектора экономики", - сказал Мишустин. Премьер отметил, что сегодня, когда стоит задача по укреплению технологического суверенитета России, именно новосибирский Академгородок и НГУ на 100% не могут оставаться в стороне. "Должны быть таким же драйвером, как СУНЦ НГУ (Специализированный учебно-научный центр) в системе школьного образования", - сказал он. Мишустин в Новосибирске в среду посетил научно-технологический парк Академгородка, а также пообщался с молодыми учеными и преподавателями Новосибирского государственного университета (НГУ).

https://ria.ru/20240521/mishustin-1947423413.html

https://ria.ru/20240606/mishustin-1950972076.html

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общество, россия, новосибирск, михаил мишустин, новосибирский государственный университет, российская академия наук