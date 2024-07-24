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Мишустин назвал сроки достижения технологического суверенитета России - РИА Новости, 24.07.2024
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10:19 24.07.2024 (обновлено: 11:00 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/mishustin-1961634251.html
Мишустин назвал сроки достижения технологического суверенитета России
Мишустин назвал сроки достижения технологического суверенитета России - РИА Новости, 24.07.2024
Мишустин назвал сроки достижения технологического суверенитета России
Первые результаты в работе над инновационными разработками по достижению технологического суверенитета России будут видны через 3-5 лет, заявил премьер-министр... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T10:19
2024-07-24T11:00
общество
россия
новосибирск
михаил мишустин
новосибирский государственный университет
российская академия наук
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НОВОСИБИРСК, 24 июл - РИА Новости. Первые результаты в работе над инновационными разработками по достижению технологического суверенитета России будут видны через 3-5 лет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с молодыми учеными в новосибирском Академгородке. Глава правительства отметил, что в Академгородке для молодых исследователей созданы все условия. Здесь действуют 30 научных учреждений РАН. Новосибирск и в целом область не утратила своего авторитета в области науки, инноваций, готова к приему студентов первая очередь кампуса международного уровня Новосибирского госуниверситета (НГУ). "Создание кампусов мирового уровня -это лишь один из инструментов, которые университетам нужно использовать. В нашем новом национальном проекте "Молодежь и дети" уделено существенное внимание приоритету 2030, также развитию Передовых инженерных школ, центров мирового уровня, в общем всей линейке наборов, которой занимается государство и о которой постоянно говорит наш президент. Потому что невозможно достигнуть национального суверенитета и национальных целей развития, не занимаясь наукой и образованием. Вместе с этим приходит и большая ответственность. Это значит, что в ближайшие 3-5 лет мы должны увидеть первые результаты - новые технологические решения, продукты, созданные именно в кооперации с компаниями реального сектора экономики", - сказал Мишустин. Премьер отметил, что сегодня, когда стоит задача по укреплению технологического суверенитета России, именно новосибирский Академгородок и НГУ на 100% не могут оставаться в стороне. "Должны быть таким же драйвером, как СУНЦ НГУ (Специализированный учебно-научный центр) в системе школьного образования", - сказал он. Мишустин в Новосибирске в среду посетил научно-технологический парк Академгородка, а также пообщался с молодыми учеными и преподавателями Новосибирского государственного университета (НГУ).
https://ria.ru/20240521/mishustin-1947423413.html
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общество, россия, новосибирск, михаил мишустин, новосибирский государственный университет, российская академия наук
Общество, Россия, Новосибирск, Михаил Мишустин, Новосибирский государственный университет, Российская академия наук
Мишустин назвал сроки достижения технологического суверенитета России

Мишустин: первые результаты в разработке инноваций будут видны через 3-5 лет

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с молодыми учеными и преподавателями специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета. 24 июля 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с молодыми учеными и преподавателями специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета. 24 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с молодыми учеными и преподавателями специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета. 24 июля 2024
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НОВОСИБИРСК, 24 июл - РИА Новости. Первые результаты в работе над инновационными разработками по достижению технологического суверенитета России будут видны через 3-5 лет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с молодыми учеными в новосибирском Академгородке.
Глава правительства отметил, что в Академгородке для молодых исследователей созданы все условия. Здесь действуют 30 научных учреждений РАН. Новосибирск и в целом область не утратила своего авторитета в области науки, инноваций, готова к приему студентов первая очередь кампуса международного уровня Новосибирского госуниверситета (НГУ).
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"Создание кампусов мирового уровня -это лишь один из инструментов, которые университетам нужно использовать. В нашем новом национальном проекте "Молодежь и дети" уделено существенное внимание приоритету 2030, также развитию Передовых инженерных школ, центров мирового уровня, в общем всей линейке наборов, которой занимается государство и о которой постоянно говорит наш президент. Потому что невозможно достигнуть национального суверенитета и национальных целей развития, не занимаясь наукой и образованием. Вместе с этим приходит и большая ответственность. Это значит, что в ближайшие 3-5 лет мы должны увидеть первые результаты - новые технологические решения, продукты, созданные именно в кооперации с компаниями реального сектора экономики", - сказал Мишустин.
Премьер отметил, что сегодня, когда стоит задача по укреплению технологического суверенитета России, именно новосибирский Академгородок и НГУ на 100% не могут оставаться в стороне.
"Должны быть таким же драйвером, как СУНЦ НГУ (Специализированный учебно-научный центр) в системе школьного образования", - сказал он.
Мишустин в Новосибирске в среду посетил научно-технологический парк Академгородка, а также пообщался с молодыми учеными и преподавателями Новосибирского государственного университета (НГУ).
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ОбществоРоссияНовосибирскМихаил МишустинНовосибирский государственный университетРоссийская академия наук
 
 
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