https://ria.ru/20240724/matvienko-1961762058.html

Матвиенко призвала подумать над введением платных парковок в Кисловодске

Матвиенко призвала подумать над введением платных парковок в Кисловодске - РИА Новости, 24.07.2024

Матвиенко призвала подумать над введением платных парковок в Кисловодске

Необходимо подумать над введением в городе-курорте Кисловодске платных парковок, основными должны быть крупные парковки на въезде в город, заявила председатель... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T17:07

2024-07-24T17:07

2024-07-24T17:07

общество

кисловодск

ставропольский край

валентина матвиенко

совет федерации рф

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КИСЛОВОДСК, 24 июл - РИА Новости. Необходимо подумать над введением в городе-курорте Кисловодске платных парковок, основными должны быть крупные парковки на въезде в город, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Матвиенко в среду находится с рабочей поездкой в городе-курорте Кисловодске Ставропольского края. "Парковочная история, надо ее продвигать. Платные парковки вводить, потому что без этого… Основными должны быть на въезде крупные парковки. Все, кто приезжают на машинах, они должны иметь возможность в сохранности оставить свою машину и пользоваться общественным транспортом", - сказала Матвиенко журналистам по итогам своей рабочей поездки. В этой связи глава СФ призвала обновлять в Кисловодске общественный транспорт. "У нас тоже есть планы, есть программа по обновлению общественного транспорта. Вообще идеально, конечно, это электромобили, электроавтобусы, чтобы не эти ведра с гвоздями, которые едут и столб дыма. Я утрирую, но обновляем", - сказала председатель. Еще одной проблемой в Кисловодске политик назвала работу властей с частным сектором: "живя в таком городе, нельзя, чтобы был развалившийся забор, не покрашен фасад, не покошена трава и не посажены цветы". "Это недорого стоит, это дешево. Это даже могут себе позволить посадить цветы неважно люди какого достатка. Это культура людей, это понимание своей ответственности за этот замечательный город", - резюмировала парламентарий.

https://ria.ru/20231003/shtrafy-1900200408.html

https://ria.ru/20240306/shtrafy-1755246128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, кисловодск, ставропольский край, валентина матвиенко, совет федерации рф